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ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη στην Κρήτη 37χρονος Παλαιστίνιος, κατηγορούμενος ως μέλος της Χαμάς - Πώς συνδέεται με την Κύπρο

 07.06.2026 - 07:26
Συνελήφθη στην Κρήτη 37χρονος Παλαιστίνιος, κατηγορούμενος ως μέλος της Χαμάς - Πώς συνδέεται με την Κύπρο

Στη σύλληψη ενός 37χρονου παλαιστινιακής καταγωγής προχώρησαν σήμερα το απόγευμα, στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη, στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, στο πλαίσιο έρευνας για τρομοκρατική δραστηριότητα και πιθανές διασυνδέσεις με πρόσωπα που έχουν απασχολήσει πρόσφατα τις κυπριακές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος, με καταγωγή από τη Λωρίδα της Γάζας, κατηγορείται ως μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, καθώς και για εκπαίδευση και ταξίδια, με σκοπό την υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, σχεδίαζε επίθεση σε ισραηλινούς στόχους, πιθανώς και με εκρηκτικά σε κρουαζιερόπλοιο.

Ο συλληφθείς βρίσκεται νόμιμα στη χώρα μας, μένει μόνος του στα Πατήσια και εργάζεται σε ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Οι Αρχές έφτασαν στη σύλληψή του, αξιοποιώντας πληροφορίες από την Κύπρο, όπου πρόσφατα σημειώθηκαν συλλήψεις για υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατική δράση της Χαμάς στην Ιερουσαλήμ (σ.σ. βομβιστικές επιθέσεις). Η επιχείρηση οργανώθηκε ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών και συντονισμό μεταξύ της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε επαφές με άλλα πρόσωπα και συμμετείχε σε ενέργειες που αποσκοπούσαν στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών και μηχανισμών για την υλοποίηση τρομοκρατικής επίθεσης σε ισραηλινούς στόχους σε ευρωπαϊκή χώρα.

Όπως προκύπτει, βρισκόταν ακόμη στο στάδιο της προετοιμασίας και δεν διέθετε τα απαραίτητα μέσα, για να προχωρήσει στην επόμενη φάση. Οι Αρχές εκτιμούν ότι στόχος θα μπορούσε να είναι κρουαζιερόπλοιο, ωστόσο το σχέδιο δεν είχε προχωρήσει πέρα από το στάδιο της συγκέντρωσης υλικών.

Μάλιστα, φέρεται να είχε ήδη παραγγείλει ορισμένα από τα υλικά που θα χρησιμοποιούνταν, χωρίς όμως να προλάβει να τα αξιοποιήσει.

Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα, όπου οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες, καθώς και εργαστηριακό εξοπλισμό.

Τα ευρήματα αναμένεται να εξεταστούν στα ειδικά εργαστήρια της Αστυνομίας.

Ο 37χρονος, που ήταν μόνος την ώρα της σύλληψης, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος των δραστηριοτήτων του και όλες οι συνεργασίες και οι διασυνδέσεις του εντός και εκτός Ελλάδας.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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