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ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία: Νεκρός βρέθηκε Αμερικανός φοιτητής που τσακώθηκε με τη μητέρα για το ChatGPT

 06.06.2026 - 22:26
Τραγωδία: Νεκρός βρέθηκε Αμερικανός φοιτητής που τσακώθηκε με τη μητέρα για το ChatGPT

Τραγικό τέλος είχαν σήμερα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 20χρονου Αμερικανού φοιτητή, James «Weston» Higginbotham, ο οποίος είχε εξαφανιστεί στις 29 Μαΐου, κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών στην Ιαπωνία. Εθελοντές έρευνας και διάσωσης εντόπισαν τη σορό του φοιτητή του Πανεπιστημίου Όμπερν το Σάββατο (6/6) σε μια ορεινή περιοχή έξω από το Κιότο, όπως ανέφερε η οικογένειά του σε ανάρτηση στο Facebook.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Weston βρέθηκε νεκρός από μια εθελοντική ομάδα έρευνας και διάσωσης σε μια ορεινή περιοχή έξω από το Κιότο. Η οδύνη που νιώθουμε είναι αδύνατο να περιγραφεί με λόγια», υπογραμμίζουν οι γονείς του Nancy και Keith Higginbotham.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, ο νεαρός Weston, παθιασμένος λάτρης της φύσης, εξαφανίστηκε μετά από έντονη διαφωνία με τη μητέρα του σχετικά με τη χρήση του ChatGPT -και των φυσικών πόρων που απαιτεί μια τέτοια τεχνητή νοημοσύνη- για την πλοήγηση του ταξιδιού τους στην Ιαπωνία.

Ο 20χρονος εθεάθη για τελευταία φορά να περπατά μόνος του στην περιοχή Yamashina της πόλης, σε ένα μονοπάτι που οδηγούσε σε διαδρομή πεζοπορίας στα κοντινά δάση.


Όπως αναφέρει η οικογένεια, οργανώθηκε 72ωρη επιχείρηση της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του στα πυκνά δάση όπου παρατηρήθηκε, η οποία ολοκληρώθηκε χθες (5/6). Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότεροι από 100 αστυνομικοί, σκύλοι K-9 και ελικόπτερα.

 

Ωστόσο, η οικογένεια του Weston δεν τα παράτησε. Το Σάββατο οι Higginbotham ξεκίνησαν τις δικές τους προσπάθειες αναζήτησης, με τη βοήθεια κατοίκων της περιοχής και μιας μισθωμένης ομάδας έρευνας και διάσωσης, εστιάζοντας σε περιοχές των δασών της Yamashina που η αστυνομία δεν είχε ερευνήσει, σύμφωνα με την οικογένεια.

«Ξέρουμε ότι βρίσκεται κάπου σε αυτά τα δάση», έγραψε η μητέρα του Weston, Nancy Higginbotham, σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Facebook το πρωί του Σαββάτου.

Μετά τον εντοπισμού του νεκρού Weston, η οικογένεια ευχαρίστησε όσους μοιράστηκαν την ιστορία τους και βοήθησαν στην αναζήτηση.

«Η έκφραση καλοσύνης και υποστήριξης μας βοήθησε να περάσουμε τις πιο σκοτεινές μέρες της ζωής μας. Σας ευχαριστούμε για τις σκέψεις, τις προσευχές και την υποστήριξή σας. Τις χρειαζόμαστε τώρα περισσότερο από ποτέ. Θα σε αγαπάμε πάντα, Γουέστον», έγραψε η οικογένεια.



Αναλυτικά η ανακοίνωση της οικογένειας στο Facebook:

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Weston βρέθηκε νεκρός από μια εθελοντική ομάδα έρευνας και διάσωσης σε μια ορεινή περιοχή έξω από το Κιότο. Η οδύνη που νιώθουμε είναι αδύνατο να περιγραφεί με λόγια.

Είμαστε αιώνια ευγνώμονες για τον χρόνο που περάσαμε με τον γλυκό και πολύτιμο Weston μας, αλλά δεν μπορούμε καν να φανταστούμε πώς θα είναι η ζωή χωρίς αυτόν.

Είμαστε βαθιά ευγνώμονες στους αμέτρητους ανθρώπους στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία και σε όλο τον κόσμο που μοιράστηκαν την ιστορία του Weston, προσευχήθηκαν για την οικογένειά μας, μας ενθάρρυναν και βοήθησαν στις προσπάθειες αναζήτησης. Η έκφραση καλοσύνης και υποστήριξης μας βοήθησε να περάσουμε τις πιο σκοτεινές μέρες της ζωής μας.

Μοιραστήκαμε την ιστορία μας εδώ και στα μέσα ενημέρωσης με την ελπίδα να βρούμε τον Weston. Τώρα ζητάμε ιδιωτικότητα καθώς αρχίζουμε να αντιμετωπίζουμε αυτή την αδιανόητη απώλεια.

Σας ευχαριστούμε για τις σκέψεις, τις προσευχές και την υποστήριξή σας. Τις χρειαζόμαστε τώρα περισσότερο από ποτέ.

Θα σε αγαπάμε πάντα, Weston».

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