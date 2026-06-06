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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καιρός: Παίρνει την ανηφόρα ο υδράργυρος - Πού θα χτυπήσει «κόκκινο»

 06.06.2026 - 21:56
Καιρός: Παίρνει την ανηφόρα ο υδράργυρος - Πού θα χτυπήσει «κόκκινο»

Ασθενής χαμηλή πίεση και σχετικά ασταθής αέρια μάζα θα επηρεάζουν την περιοχή.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 18 στα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αυξημένες όμως νεφώσεις που θα παρατηρούνται μετά το μεσημέρι, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά και βόρεια παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά και στο εσωτερικό μετά το μεσημέρι είναι πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και καταιγίδα. Η θερμοκρασία κατά το τριήμερο θα παραμείνει στα επίπεδα της Κυριακής και θα κυμαίνεται πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

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