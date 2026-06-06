Νέα πολιτικά στρατόπεδα μετά την επανεκλογή Αννίτας – Οι συμμαχίες με φόντο τις Προεδρικές του 2028

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha Κύπρου και του Ευάγγελου Αγαπίου, τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν ότι η συνεργασία μεταξύ ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ αποκτά πιο σταθερά χαρακτηριστικά, με την Άμεση Δημοκρατία να κινείται σε τροχιά συνεννόησης με τα δύο κόμματα. Στον αντίποδα, ΑΚΕΛ και ΑΛΜΑ διατηρούν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, διερευνώντας τη δημιουργία ενός ευρύτερου προοδευτικού σχήματος με ορίζοντα τη διεκδίκηση της εξουσίας στις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Στο Προεδρικό αξιολογούν τις πολιτικές ισορροπίες που διαμορφώθηκαν μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης φέρεται προεκλογικά να εξέταζε το ενδεχόμενο προσέγγισης με τον ΔΗΣΥ, ωστόσο οι νέες συνθήκες καθιστούν ένα τέτοιο σενάριο ιδιαίτερα δύσκολο. Οι συνεχόμενες επιτυχίες της Αννίτας Δημητρίου, τόσο στις βουλευτικές εκλογές όσο και στη μάχη για την Προεδρία της Βουλής, σε συνδυασμό με τη συνεργασία της με το ΔΗΚΟ, ενισχύουν την πολιτική της θέση και δημιουργούν νέα δεδομένα για το 2028.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο κυβερνητικό στρατόπεδο προκάλεσε επίσης προβληματισμό η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της Προέδρου του ΔΗΣΥ και του Φειδία Παναγιώτου κατά τη διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Βουλής.

Το πολιτικό σκηνικό αναμένεται να αποκτήσει πιο ξεκάθαρη μορφή τους επόμενους μήνες. Το ΕΛΑΜ προγραμματίζει για το φθινόπωρο το πρώτο ολοκληρωμένο εκλογικό του συνέδριο με βάση το νέο καταστατικό, ενώ το ΔΗΚΟ εξακολουθεί να στηρίζει την Κυβέρνηση. Παράλληλα, πληθαίνουν οι πληροφορίες που κάνουν λόγο για περιορισμένο ανασχηματισμό εντός του καλοκαιριού, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αναζητεί ενίσχυση προς τον χώρο της Δεξιάς.

Σε ό,τι αφορά τη Βουλή, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη σύνθεση και κατανομή των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών. Η νέα σύνθεση του νομοθετικού σώματος έχει διαφοροποιήσει σημαντικά τους συσχετισμούς, ιδιαίτερα μετά την απώλεια κοινοβουλευτικής παρουσίας για ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και Κίνημα Οικολόγων. Στην Επιτροπή Επιλογής θα συμμετέχουν ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ, καθώς είναι τα κόμματα που διαθέτουν κοινοβουλευτικές ομάδες με περισσότερους από επτά βουλευτές. Αν και με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα το Άλμα και η Άμεση Δημοκρατία δεν δικαιούνται συμμετοχή, δεν αποκλείεται να αναζητηθούν πολιτικές διευθετήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις συνεργασίες που διαμορφώθηκαν κατά την εκλογή του Προέδρου της Βουλής.

Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ: