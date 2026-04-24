Σφοδρή αντεπίθεση Οδυσσέα Μιχαηλίδη κατά ΔΗΣΥ - «Συνεχίστε τον κατήφορο του Αναστασιάδη»

Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα «Χ», ο κ. Μιχαηλίδης υιοθετεί ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος, καλώντας την ηγεσία του ΔΗΣΥ να «συνεχίσει τον ίδιο κατήφορο, όπως σας δίδαξε ο Νίκος Αναστασιάδης».

Στο μήνυμά του, σχολιάζει τη δήλωση του κ. Κουλλά, σημειώνοντας ότι έγινε εκ μέρους της Προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου, και προσθέτει με ειρωνικό τόνο ότι «έχει το κατάλληλο βιογραφικό» για να εκπροσωπεί την ηγεσία του κόμματος, κάνοντας λόγο για «ξέπλυμα της διεφθαρμένης διακυβέρνησης Αναστασιάδη/ΔΗΣΥ».

Παράλληλα, ανατρέχει σε παλαιότερα περιστατικά, υποστηρίζοντας ότι ο κ. Κουλλά είχε διοριστεί το 2013 σε θέση που, όπως ισχυρίζεται, ήταν ασυμβίβαστη με την ιδιότητά του ως δημόσιος υπάλληλος, γεγονός που –κατά τον ίδιο– οδήγησε στην παραίτησή του τον Φεβρουάριο του 2014.

Συνεχίζοντας, ο κ. Μιχαηλίδης κάνει αναφορά και σε γνωμάτευση που φέρεται να είχε δοθεί λίγο πριν την παραίτηση του κ. Κουλλά προς τον τότε Δήμαρχο Αντρέα Λουρουτζιάτη, σχετικά με την επέκταση της σύμβασης της Κόσιης, την οποία χαρακτηρίζει «περίεργη έως σκανδαλώδη». Υποστηρίζει ακόμη ότι η συγκεκριμένη ενέργεια δεν κοινοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως –κατά τον ίδιο– προβλεπόταν.

Κλείνοντας, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης εξαπολύει νέα επίθεση, σημειώνοντας πως ο κ. Κουλλά αποτελεί «άξιο εκπρόσωπο» της ηγεσίας του ΔΗΣΥ, καταλήγοντας με τη φράση «όμοιος ομοίω αεί πελάζει»