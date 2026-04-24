Ο Χάρι στα βήματα της Νταϊάνας - Περπάτησε μέσα σε ναρκοπέδιο, όπως η μητέρα του πριν 30 χρόνια

 24.04.2026 - 22:30
Μέσα σε ναρκοπέδιο στην Ουκρανία περπάτησε ο πρίγκιπας Χάρι, ανακαλώντας την μητέρα του, την πριγκίπισσα Νταϊάνα, που είχε διασχίσει και αυτή ένα ναρκοπέδιο πριν από 30 χρόνια.

Ο δούκας του Σάσεξ μεταφέρθηκε οδικώς στην πόλη Μπούτσα, έξω από το Κίεβο, στην οποία ρωσικές δυνάμεις σφαγίασαν εκατοντάδες κατοίκους όταν την κατέλαβαν το 2022, κατά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου. Υπολογίζεται ότι 500 άνθρωποι κάθε ηλικίας δολοφονήθηκαν στη Μπούτσα, ένα έγκλημα πολέμου που μέχρι σήμερα μένει ατιμώρητο.

Σε δηλώσεις του εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι, 30 χρόνια μετά το ταξίδι της μητέρας του στην Αγκόλα, βρίσκεται σε εξέλιξη άλλη μία επιχείρηση εκκαθάρισης σε ζώνη συγκρούσεων.

Στόχος της πριγκίπισσας Νταϊάνας ήταν να αναδείξει το έργο της φιλανθρωπικής οργάνωσης αποναρκοθέτησης The Halo Trust.

Σήμερα η Ουκρανία συνιστά τη μεγαλύτερη επιχείρηση αποναρκοθέτησης για την The Halo Trust σε όλο τον κόσμο. Τα πεδία των μαχών σε όλη την Ουκρανία είναι σπαρμένα με τεράστιο αριθμό πυρομαχικών (πολλά είναι ακόμη ενεργά) και από τις δύο πλευρές.

Ακόμη και σήμερα πολλές περιοχές παραμένουν επικίνδυνες για τους κατοίκους είτε από νάρκες κατά του προσωπικού είτε από αντιαρματικές.

Ο Χάρι είπε μάλιστα ότι το έργο της αποναρκοθέτησης μπορεί να πάρει δύο, τρεις ακόμη και τέσσερις δεκαετίες.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Άτυπη Σύνοδος: Ο οδικός χάρτης για «μία Ευρώπη», η κρίση στη Μ. Ανατολή και η ενεργειακή απεξάρτηση - Όλα όσα έγιναν

