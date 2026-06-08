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Ξαναχτύπησε ο Τραμπ: Ιράν και Ισραήλ επιδιώκουν άμεση κατάπαυση πυρός, αν δεν γίνουν βλακείες θα έχουμε γρήγορα εξελίξεις

 08.06.2026 - 14:54
Ξαναχτύπησε ο Τραμπ: Ιράν και Ισραήλ επιδιώκουν άμεση κατάπαυση πυρός, αν δεν γίνουν βλακείες θα έχουμε γρήγορα εξελίξεις

Χτύπησε ξανά ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησης στο Truth Social, γράφοντας πως τόσο το Ιράν όσο και το Ισραήλ επιδιώκουν να φτάσουν γρήγορα σε κατάπαυση πυρός.

Όπως επισημαίνει «αν δεν επικρατήσουν η βλακεία και η άγνοια», τα πράγματα «θα εξελιχθούν γρήγορα».

Αναλυτικά, αναφέρει: «Και οι δύο πλευρές, το Ισραήλ και το Ιράν, επιδιώκουν την άμεση κατάπαυση του πυρός! Οι τελικές διαπραγματεύσεις για την «ειρήνη» βρίσκονται σε εξέλιξη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παρεμβληθούν η άγνοια ή η βλακεία. Ο αποκλεισμός (στα ιρανικά λιμάνια) θα παραμείνει σε ισχύ, με όλη τη δύναμη και τα αποτελέσματά του, έως ότου επιτευχθεί μια «τελική συμφωνία». Τα πράγματα αναμένεται να εξελιχθούν γρήγορα. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε για το θέμα αυτό!».

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ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

 

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