Ξαναχτύπησε ο Τραμπ: Ιράν και Ισραήλ επιδιώκουν άμεση κατάπαυση πυρός, αν δεν γίνουν βλακείες θα έχουμε γρήγορα εξελίξεις

Όπως επισημαίνει «αν δεν επικρατήσουν η βλακεία και η άγνοια», τα πράγματα «θα εξελιχθούν γρήγορα».



Αναλυτικά, αναφέρει: «Και οι δύο πλευρές, το Ισραήλ και το Ιράν, επιδιώκουν την άμεση κατάπαυση του πυρός! Οι τελικές διαπραγματεύσεις για την «ειρήνη» βρίσκονται σε εξέλιξη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παρεμβληθούν η άγνοια ή η βλακεία. Ο αποκλεισμός (στα ιρανικά λιμάνια) θα παραμείνει σε ισχύ, με όλη τη δύναμη και τα αποτελέσματά του, έως ότου επιτευχθεί μια «τελική συμφωνία». Τα πράγματα αναμένεται να εξελιχθούν γρήγορα. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε για το θέμα αυτό!».





ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα