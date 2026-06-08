SOS στον αέρα: Καθηλώνει τις πτήσεις της προς το Ισραήλ η Wizz Air

Η απόφαση της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους επηρεάζει άμεσα το πτητικό πρόγραμμα του επόμενου διημέρου, καθώς αφορά τις πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου και αύριο Τρίτη 9 Ιουνίου.

​Σε σχετική ανακοίνωσή της, η Wizz Air υπογραμμίζει πως η ασφάλεια των επιβατών και των μελών του πληρώματός της παραμένει η απόλυτη προτεραιότητά της. Για τον λόγο αυτό, το επιτελείο της εταιρείας παρακολουθεί στενά τις ραγδαίες εξελίξεις σε συνεχή συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να προσαρμόζει τις επιχειρησιακές της δραστηριότητες ανάλογα με τα δεδομένα που προκύπτουν.

​Σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό της εταιρείας, η επιστροφή στην κανονικότητα και η επανέναρξη των δρομολογίων προς το Ισραήλ έχουν οριστεί για την Τετάρτη 10 Ιουνίου. Ωστόσο, η Wizz Air ξεκαθαρίζει πως η τελική απόφαση για την αποκατάσταση των πτήσεων θα ληφθεί κατόπιν επαναξιολόγησης της κατάστασης και των συνθηκών που θα επικρατούν στο έδαφος εκείνη τη στιγμή. Οι επηρεαζόμενοι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται συνεχώς για την κατάσταση της πτήσης τους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της εταιρείας.