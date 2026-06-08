Άγκυρα: «Δεν υπήρξε καμία παρενόχληση στο αεροσκάφος του Δένδια»

Όπως ισχυρίζεται η Άγκυρα: «Στις 7 Ιουνίου 2026, τέσσερα από τα έξι αεροσκάφη που επιχειρούσαν στη διαδρομή Ελλάδα-Νότια Κύπρο παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ). Ως εκ τούτου, δύο τουρκικά αεροσκάφη F-16 που εκτελούσαν καθήκοντα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και ήταν σταθμευμένα στην ´´ΤΔΒΚ ´´ απογειώθηκαν αμέσως ως προληπτικό μέτρο.

Τα αεροσκάφη πέταξαν πάνω από τον εναέριο χώρο της ΤΔΒΚ και δεν παραβίασε τον εναέριο χώρο της Ελληνοκυπριακής Δημοκρατίας ( Κυπριακή Δημοκρατία). Δεν υπήρξε καμία παρενόχληση στα προαναφερθέντα αεροσκάφη.

Επιπλέον, όλες οι πτήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 6 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο της 115ης επετείου της Διοίκησης Πολεμικής Αεροπορίας και του «Φεστιβάλ Νεολαίας και Αεροπορίας», πραγματοποιήθηκαν εντός της περιοχής πτήσης της 2ης Κύριας Διοίκησης Αεροπορικής Βάσης. Ο ελληνικός εναέριος χώρος δεν παραβιάστηκε με κανέναν τρόπο.

Ζητείται έντονα να μην δοθεί αξιοπιστία στους ισχυρισμούς, οι οποίοι διατυπώνονται με στόχο τη χειραγώγηση της διεθνούς κοινής γνώμης και τη δημιουργία προκλήσεων».

Πηγή: skai.gr