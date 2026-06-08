Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΆγκυρα: «Δεν υπήρξε καμία παρενόχληση στο αεροσκάφος του Δένδια»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγκυρα: «Δεν υπήρξε καμία παρενόχληση στο αεροσκάφος του Δένδια»

 08.06.2026 - 15:26
Άγκυρα: «Δεν υπήρξε καμία παρενόχληση στο αεροσκάφος του Δένδια»

«Οι ισχυρισμοί σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης και σε λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης ότι τουρκικά αεροσκάφη παρενόχλησαν το αεροσκάφος που μετέφερε τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια και Ευρωπαίους υπουργούς και ότι τουρκικά αεροσκάφη παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο» είναι εντελώς ψευδείς», αναφέρει ανακοίνωση της διεύθυνσης επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας.

Όπως ισχυρίζεται η Άγκυρα: «Στις 7 Ιουνίου 2026, τέσσερα από τα έξι αεροσκάφη που επιχειρούσαν στη διαδρομή Ελλάδα-Νότια Κύπρο παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ). Ως εκ τούτου, δύο τουρκικά αεροσκάφη F-16 που εκτελούσαν καθήκοντα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και ήταν σταθμευμένα στην ´´ΤΔΒΚ ´´ απογειώθηκαν αμέσως ως προληπτικό μέτρο.

Τα αεροσκάφη πέταξαν πάνω από τον εναέριο χώρο της ΤΔΒΚ και δεν παραβίασε τον εναέριο χώρο της Ελληνοκυπριακής Δημοκρατίας ( Κυπριακή Δημοκρατία). Δεν υπήρξε καμία παρενόχληση στα προαναφερθέντα αεροσκάφη.

Επιπλέον, όλες οι πτήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 6 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο της 115ης επετείου της Διοίκησης Πολεμικής Αεροπορίας και του «Φεστιβάλ Νεολαίας και Αεροπορίας», πραγματοποιήθηκαν εντός της περιοχής πτήσης της 2ης Κύριας Διοίκησης Αεροπορικής Βάσης. Ο ελληνικός εναέριος χώρος δεν παραβιάστηκε με κανέναν τρόπο.

Ζητείται έντονα να μην δοθεί αξιοπιστία στους ισχυρισμούς, οι οποίοι διατυπώνονται με στόχο τη χειραγώγηση της διεθνούς κοινής γνώμης και τη δημιουργία προκλήσεων».

Πηγή: skai.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ψάχνετε δουλειά; Άνοιξε νέες θέσεις το ΤΕΠΑΚ με υψηλές κλίμακες σε Λεμεσό και Πάφο
«Ένιωσαν άσχημα»: Πήγαν από μόνοι τους στην Αστυνομία οι νεαροί που χοροπηδούσαν σε όχημα και παραδέχθηκαν όσα έκαναν
Πέθανε η Νίτσα Γεωργίου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
VIDEO: Εξελίξεις στην υπόθεση μαζικής δηλητηρίασης – Εντοπίστηκε και δεύτερο βακτήριο – Κλειστό το υποστατικό
Φειδίας Παναγιώτου: «Έχεσαν πάνω τους» ότι δεν θα βγάλουν Πρόεδρο της Βουλής και δέχθηκε ο ΔΗΣΥ όσα ζητήσαμε
VIDEO: «Καίνε» οι τιμές σε ξαπλώστρες και ομπρέλες – Φόβοι για νέες αυξήσεις

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

SOS στον αέρα: Καθηλώνει τις πτήσεις της προς το Ισραήλ η Wizz Air

 08.06.2026 - 15:20
Επόμενο άρθρο

Διεθνής ποδοσφαιριστής φέρεται να παρενόχλησε 14χρονη Βρετανίδα σε πολυτελές θέρετρο στην Τουρκία

 08.06.2026 - 15:42
Στο επίκεντρο η διευρυμένη διάσκεψη: Όσα συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Ολγκίν - Συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο ο ΠτΔ

Στο επίκεντρο η διευρυμένη διάσκεψη: Όσα συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Ολγκίν - Συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο ο ΠτΔ

Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις εξελίξεις στο Κυπριακό εξέφρασε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στο επίκεντρο η διευρυμένη διάσκεψη: Όσα συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Ολγκίν - Συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο ο ΠτΔ

Στο επίκεντρο η διευρυμένη διάσκεψη: Όσα συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Ολγκίν - Συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο ο ΠτΔ

  •  08.06.2026 - 11:15
Άγκυρα: «Δεν υπήρξε καμία παρενόχληση στο αεροσκάφος του Δένδια»

Άγκυρα: «Δεν υπήρξε καμία παρενόχληση στο αεροσκάφος του Δένδια»

  •  08.06.2026 - 15:26
Απειλές κατά Αννίτας Δημητρίου: Διατάχθηκε εσωτερική έρευνα από τον Αρχηγό Αστυνομίας

Απειλές κατά Αννίτας Δημητρίου: Διατάχθηκε εσωτερική έρευνα από τον Αρχηγό Αστυνομίας

  •  08.06.2026 - 11:35
CNN: Γιατί οι συνομιλίες για το Ιράν βρίσκονται σε αδιέξοδο - Οι 3 επιλογές της Ουάσινγκτον

CNN: Γιατί οι συνομιλίες για το Ιράν βρίσκονται σε αδιέξοδο - Οι 3 επιλογές της Ουάσινγκτον

  •  08.06.2026 - 14:16
VIDEO: Ήταν εύκολο ή όχι το γραπτό των Νέων Ελληνικών; Οι πρώτες αντιδράσεις των μαθητών και οι στόχοι τους για το μέλλον

VIDEO: Ήταν εύκολο ή όχι το γραπτό των Νέων Ελληνικών; Οι πρώτες αντιδράσεις των μαθητών και οι στόχοι τους για το μέλλον

  •  08.06.2026 - 11:51
Κρίστεν Γουέλκερ: Ποια είναι η δημοσιογράφος που εκνεύρισε τον Ντόναλντ Τραμπ ώστε να σηκωθεί και να φύγει από τη συνέντευξη

Κρίστεν Γουέλκερ: Ποια είναι η δημοσιογράφος που εκνεύρισε τον Ντόναλντ Τραμπ ώστε να σηκωθεί και να φύγει από τη συνέντευξη

  •  08.06.2026 - 11:59
Στα ίχνη τρομοκρατών οι Κυπριακές Αρχές – Εξετάζονται πληροφορίες - Τι αναφέρει η Αστυνομία για υπόθεση «Σάντη»

Στα ίχνη τρομοκρατών οι Κυπριακές Αρχές – Εξετάζονται πληροφορίες - Τι αναφέρει η Αστυνομία για υπόθεση «Σάντη»

  •  08.06.2026 - 11:36
Ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι - Ταινίες κάτω από τα αστέρια πάνω στην παραλία - Δείτε πού και πότε

Ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι - Ταινίες κάτω από τα αστέρια πάνω στην παραλία - Δείτε πού και πότε

  •  08.06.2026 - 11:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα