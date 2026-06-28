Πρόστιμα έως 2.500€ για όσους φορούν σαγιονάρες σε δημοφιλή τουριστική διαδρομή

Η περιοχή, ένας από τους πιο δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς της γειτονικής χώρας, διαθέτει μονοπάτια που συχνά είναι ολισθηρά και απαιτητικά.

Αυστηροί κανόνες από το 2019

Από το 2019 ισχύει κανονισμός που απαγορεύει τις σαγιονάρες (flip-flops), τα πέδιλα με λουράκια και γενικά κάθε ακατάλληλο υπόδημα στα μονοπάτια του Εθνικού Πάρκου. Ο κανόνας αυτός δεν είναι καινούργιος, αλλά κάθε καλοκαίρι οι αρχές του πάρκου τον υπενθυμίζουν έντονα λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας. Τα μονοπάτια των Cinque Terre είναι συχνά απότομα, στενά και ολισθηρά, ιδιαίτερα μετά από βροχή, και έχουν χαρακτηριστεί ως απαιτητικά ακόμα και για έμπειρους πεζοπόρους.

Πρόστιμα έως 2.500 ευρώ

Όσοι εντοπιστούν να περπατούν με ακατάλληλα παπούτσια αντιμετωπίζουν πρόστιμο που μπορεί να φτάσει τα 2.500 ευρώ. Ο διευθυντής του Εθνικού Πάρκου, Πατρίτσιο Σκαρπελίνι, είχε δηλώσει από το 2019: «Πρόκειται για απαιτητικά μονοπάτια που σε πολλά σημεία μοιάζουν με ορειβατικές διαδρομές. Τα κατάλληλα παπούτσια είναι απαραίτητα».

Τι πρέπει να φοράτε

Οι αρχές συνιστούν κλειστά παπούτσια με καλή αντιολισθητική σόλα (ιδανικά trekking ή ορειβατικά). Επίσης, οι πεζοπόροι πρέπει να έχουν μαζί τους νερό, καπέλο, αντηλιακό και να επιλέγουν διαδρομές σύμφωνα με τη φυσική τους κατάσταση.

Επιπλέον μέτρα

Από το 2023 εφαρμόζεται σε ημέρες μεγάλης κίνησης σύστημα μονής κατεύθυνσης σε πολυσύχναστα μονοπάτια, όπως το Monterosso–Vernazza, για την αποφυγή συνωστισμού και την αύξηση της ασφάλειας.

ΠΗΓΗ: iefimerida.gr