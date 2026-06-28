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ΔΙΕΘΝΗ

Ο καύσωνας δοκιμάζει τις αντοχές της Ευρώπης: Ρεκόρ θερμοκρασιών, δρόμοι που λιώνουν και εκατοντάδες νεκροί

 28.06.2026 - 12:14
Ο καύσωνας δοκιμάζει τις αντοχές της Ευρώπης: Ρεκόρ θερμοκρασιών, δρόμοι που λιώνουν και εκατοντάδες νεκροί

Η Ευρώπη συνεχίζει να δοκιμάζεται από ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να καταρρίπτουν το ένα ιστορικό ρεκόρ μετά το άλλο και τις επιπτώσεις να γίνονται ολοένα πιο αισθητές, τόσο στις υποδομές όσο και στη δημόσια υγεία.

Το Σάββατο η Γερμανία κατέγραψε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα νέο απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας, καθώς ο υδράργυρος έφτασε τους 41,5 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή Μέκερν-Ντρεβιτς, στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ. Η τιμή αυτή ξεπέρασε το ρεκόρ των 41,3°C που είχε σημειωθεί μόλις μία ημέρα νωρίτερα στο Ζάαρμπρικεν, κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία.

Την ίδια ώρα, ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν και στην Τσεχία, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 40,8°C στον μετεωρολογικό σταθμό του Ντοκσάνι, βόρεια της Πράγας, καθώς και στη Δανία, όπου καταγράφηκαν προσωρινά 37°C στην περιοχή Όντουμ, ξεπερνώντας το προηγούμενο εθνικό ρεκόρ των 36,4°C που διατηρούνταν από το 1976.

Παράλληλα, η Ελβετία κατέρριψε για τρίτη συνεχόμενη ημέρα το ρεκόρ της υψηλότερης θερμοκρασίας που έχει καταγραφεί ποτέ τον Ιούνιο, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 39°C στη Βασιλεία.

«Λιώνουν» οι αυτοκινητόδρομοι στη Γερμανία, προβλήματα στις συγκοινωνίες

Οι ακραίες θερμοκρασίες δεν επηρεάζουν μόνο τους πολίτες αλλά και σημαντικές υποδομές. Στη Γερμανία, ο καύσωνας έχει προκαλέσει σοβαρές ζημιές στον αυτοκινητόδρομο Α2, έναν από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες της χώρας που συνδέει το Βερολίνο με τη δυτική Γερμανία.

Σύμφωνα με τις αρχές, το οδόστρωμα έχει υποστεί τόσο εκτεταμένες φθορές ώστε συνεχώς κλείνουν νέοι κόμβοι κυκλοφορίας, ενώ μεγάλα τμήματα του δρόμου στο κρατίδιο του Βρανδεμβούργου έχουν καταστεί επικίνδυνα για τη διέλευση των οχημάτων. Η κυκλοφορία εκτρέπεται σε τοπικούς δρόμους, προκαλώντας πολύωρες καθυστερήσεις και τεράστια κυκλοφοριακή συμφόρηση. Οι γερμανικές αρχές προειδοποιούν μάλιστα ότι οι εκτιμήσεις των εφαρμογών πλοήγησης, όπως το Google Maps, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς οι χρόνοι αναμονής είναι πολύ μεγαλύτεροι.

Σημαντικά προβλήματα παρουσιάστηκαν και στις αστικές συγκοινωνίες. Στη Λειψία, ανακοινώθηκε η αναστολή όλων των δρομολογίων τραμ έως τα ξημερώματα της Δευτέρας, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες προκάλεσαν αλλοιώσεις στις σιδηροτροχιές και στα σημεία αλλαγής τροχιάς. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη στεγανοποίηση μεταξύ ασφάλτου και σκυροδέματος έλιωσαν λόγω της ζέστης, καθιστώντας αδύνατη την ασφαλή λειτουργία του δικτύου.

Εκατοντάδες θάνατοι

Εκτιμάται ότι περίπου 150 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη βιώνουν θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός έχει ήδη προειδοποιήσει ότι το κύμα καύσωνα θα έχει σοβαρές συνέπειες τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για τα οικοσυστήματα.

Στη Γαλλία, από την έναρξη του καύσωνα οι θάνατοι από πνιγμό έχουν φτάσει τουλάχιστον τους 74. Πολλά από τα θύματα έχασαν τη ζωή τους μετά από βουτιές σε μη οργανωμένες παραλίες ή σημεία χωρίς επιτήρηση, προκειμένου να δροσιστούν.

Από τις 24 Ιουνίου, χίλιοι θάνατοι πέραν του κανονικού έχουν ήδη καταγραφεί στη χώρα,  σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία δημόσιας υγείας, που προέβλεψε ότι ο πραγματικός απολογισμός θα είναι μεγαλύτερος. Το φαινόμενο πλήττει κυρίως ανθρώπους άνω των 65 ετών, ανέφερε η Santé publique France, που σημειώνει επίσης την αύξηση κατά 40% των θανάτων στο σπίτι. Ο κόκκινος συναγερμός για καύσωνα στη Γαλλία αφορά πλέον μόνο το απώτατο ανατολικό τμήμα της χώρας όπου και εκεί αναμένεται να αρθεί το βράδυ.

Στην Ισπανία, το σύστημα παρακολούθησης MoMo κατέγραψε 327 θανάτους που ενδέχεται να συνδέονται με τις ακραίες θερμοκρασίες μέσα σε μόλις πέντε ημέρες, από την Κυριακή έως και την Πέμπτη.

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Παρασκευή και το Σάββατο σε πισίνες ή λίμνες στην περιοχή της Μπρατισλάβας, σύμφωνα με την αστυνομία της Σλοβακίας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του BBC, Μπεν Ριτς, ο καύσωνας οφείλεται στη δημιουργία ενός επίμονου αντικυκλώνα, γνωστού ως «θόλος θερμότητας» (heat dome). Το σύστημα υψηλών πιέσεων εγκλωβίζει τον θερμό αέρα, ο οποίος συμπιέζεται και θερμαίνεται ακόμη περισσότερο, ενώ η σχεδόν παντελής απουσία νεφώσεων επιτρέπει στην έντονη ηλιακή ακτινοβολία να ανεβάζει καθημερινά τη θερμοκρασία σε ολοένα υψηλότερα επίπεδα.

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