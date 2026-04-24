Τραμπ: Το Ιράν «θα υποβάλει προσφορά» για να ικανοποιήσει τα αμερικανικά αιτήματα

ΑρχικήΔιεθνή
 24.04.2026 - 23:59
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν προτίθεται να υποβάλει μια προσφορά με στόχο την επίλυση των αμερικανικών αιτημάτων.

«Το Ιράν θέλει να μιλήσει και θα δούμε» αν θα επιτευχθεί συμφωνία, υποστήριξε σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Reuters, αν και είπε ότι δεν γνωρίζει ακόμη ποια μπορεί να είναι αυτή η «προσφορά».

Όταν ρωτήθηκε με ποιους διαπραγματεύονται οι ΗΠΑ, απάντησε: «Δεν θέλω να το πω αυτό, αλλά συναλλασσόμαστε με εκείνους που βρίσκονται τώρα στην εξουσία».

Ο Αμερικανός πρόεδρος στέλνει στο Ισλαμαμπάντ τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ. Στο Πακιστάν έχει ήδη φτάσει η ιρανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης και πακιστανικές πηγές δεν έκαναν καμία αναφορά στον Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, που ήταν επικεφαλής της αντιπροσωπείας στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, το γραφείο Τύπου του κοινοβουλίου διέψευσε νωρίτερα ότι ο Γκαλιμπάφ παραιτήθηκε από τη διαπραγματευτική ομάδα, προσθέτοντας ότι δεν έχει ακόμη προγραμματιστεί νέος γύρος συνομιλιών.

«Θα συζητήσω τα πάντα με τον βασιλιά Κάρολο»

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης στο Reuters ότι το Ιράν, το ΝΑΤΟ και ο φόρος στις ψηφιακές υπηρεσίες που επιβάλλει η Βρετανία θα είναι μεταξύ των θεμάτων που σκοπεύει να συζητήσει με τον βασιλιά Κάρολο, ο οποίος θα επισκεφθεί την Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα.

«Θα μιλήσω για όλα. Είναι φίλος μου, είναι ένας υπέροχος τύπος», είπε.

Στην τετραήμερη περιοδεία του, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 250 ετών από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ από τη Βρετανία, ο Κάρολος θα επισκεφθεί τη Βιρτζίνια, τη Νέα Υόρκη και την Ουάσινγκτον, όπου θα συναντηθεί με τον Τραμπ και θα μιλήσουν μαζί στο Κογκρέσο.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δημοσκόπηση OMEGA: Καθαρό προβάδισμα ΔΗΣΥ - Ποιοι μπαίνουν και ποιοι μένουν εκτός Βουλής
Έφυγε από τη ζωή στην αγκαλιά του πατέρα του ο 7χρονος Γιωργάκης
VIDEO: Χάος σε φώτα τροχαίας στη Λεμεσό - Range Rover κατέληξε πάνω σε κιγκλιδώματα
Μας άνοιξε η όρεξη! Γνωστή αλυσίδα fast food άνοιξε νέο στέκι στη Λευκωσία - Φωτογραφίες
Αναστάτωση στη Λάρνακα: Σφοδρή σύγκρουση λεωφορείου με Bentley σε κυκλικό κόμβο - Δείτε φωτογραφίες
Τροχαίο στη Λεμεσό: Μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με όχημα - Στο Νοσοκομείο δύο πρόσωπα
Ραγδαίες εξελίξεις με την υπόθεση πυροβολισμού της Μαΐλη: Εντόπισαν τον δράστη - «Οπλοστάσιο» το σπίτι του, τι ισχυρίζεται

 

 

 

Άτυπη Σύνοδος: Ο οδικός χάρτης για «μία Ευρώπη», η κρίση στη Μ. Ανατολή και η ενεργειακή απεξάρτηση - Όλα όσα έγιναν

Άτυπη Σύνοδος: Ο οδικός χάρτης για «μία Ευρώπη», η κρίση στη Μ. Ανατολή και η ενεργειακή απεξάρτηση - Όλα όσα έγιναν

Μία ιστορική στιγμή για την Κύπρο ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 24 Απριλίου με την Άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε ένα γεμάτο διήμερο σε Αγία Νάπα και Λευκωσία.

Άτυπη Σύνοδος: Ο οδικός χάρτης για «μία Ευρώπη», η κρίση στη Μ. Ανατολή και η ενεργειακή απεξάρτηση - Όλα όσα έγιναν

Άτυπη Σύνοδος: Ο οδικός χάρτης για «μία Ευρώπη», η κρίση στη Μ. Ανατολή και η ενεργειακή απεξάρτηση - Όλα όσα έγιναν

  •  24.04.2026 - 17:48
«Έπεσαν» οι υπογραφές για την Κοινή Διακήρυξη για Στρατηγική Εταιρική Σχέση Κύπρου-Αιγύπτου – Τι διασφαλίζει

«Έπεσαν» οι υπογραφές για την Κοινή Διακήρυξη για Στρατηγική Εταιρική Σχέση Κύπρου-Αιγύπτου – Τι διασφαλίζει

  •  24.04.2026 - 17:35
Δημοσκόπηση OMEGA: Καθαρό προβάδισμα ΔΗΣΥ - Ποιοι μπαίνουν και ποιοι μένουν εκτός Βουλής

Δημοσκόπηση OMEGA: Καθαρό προβάδισμα ΔΗΣΥ - Ποιοι μπαίνουν και ποιοι μένουν εκτός Βουλής

  •  24.04.2026 - 23:35
Αυξάνονται οι αποζημιώσεις για αφθώδη πυρετό - Θετικό κλίμα σε σύσκεψη υπό την Υπουργό Γεωργίας

Αυξάνονται οι αποζημιώσεις για αφθώδη πυρετό - Θετικό κλίμα σε σύσκεψη υπό την Υπουργό Γεωργίας

  •  24.04.2026 - 20:16
Μητσοτάκης σε Μακρόν: «Αυτό που κάναμε με την Κύπρο ήταν gamechanger, στηρίξαμε κράτος-μέλος την ώρα της απειλής»

Μητσοτάκης σε Μακρόν: «Αυτό που κάναμε με την Κύπρο ήταν gamechanger, στηρίξαμε κράτος-μέλος την ώρα της απειλής»

  •  24.04.2026 - 21:15
Σφοδρή αντεπίθεση Οδυσσέα Μιχαηλίδη κατά ΔΗΣΥ - «Συνεχίστε τον κατήφορο του Αναστασιάδη»

Σφοδρή αντεπίθεση Οδυσσέα Μιχαηλίδη κατά ΔΗΣΥ - «Συνεχίστε τον κατήφορο του Αναστασιάδη»

  •  24.04.2026 - 22:06
Τροχαίο στη Λεμεσό: Μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με όχημα - Στο Νοσοκομείο δύο πρόσωπα

Τροχαίο στη Λεμεσό: Μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με όχημα - Στο Νοσοκομείο δύο πρόσωπα

  •  24.04.2026 - 22:56
Ραγδαίες εξελίξεις με την υπόθεση πυροβολισμού της Μαΐλη: Εντόπισαν τον δράστη - «Οπλοστάσιο» το σπίτι του, τι ισχυρίζεται

Ραγδαίες εξελίξεις με την υπόθεση πυροβολισμού της Μαΐλη: Εντόπισαν τον δράστη - «Οπλοστάσιο» το σπίτι του, τι ισχυρίζεται

  •  24.04.2026 - 18:35

