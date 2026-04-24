ΑρχικήΔιεθνή
Έκανα θεραπεία για καρκίνο του προστάτη, είμαι υγιής πλέον, αποκάλυψε ο Νετανιάχου

 24.04.2026 - 15:11
Έκανα θεραπεία για καρκίνο του προστάτη, είμαι υγιής πλέον, αποκάλυψε ο Νετανιάχου

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε γνωστό ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία για κακοήθη όγκο στον προστάτη, αφού προηγουμένως είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για καλοήθη υπερτροφία του προστάτη τον Δεκέμβριο του 2024, υπογραμμίζοντας ότι η κατάστασή του έχει αντιμετωπιστεί επιτυχώς και ότι η υγεία του είναι καλή.

Η πληροφορία περιλαμβάνεται σε εκτενή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία συνόδευε τη δημοσιοποίηση της ετήσιας ιατρικής του αξιολόγησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, η υγεία του 76χρονου Ισραηλινού πρωθυπουργού είναι καλή, με όλες τις αιματολογικές εξετάσεις και τις δοκιμασίες φυσικής κατάστασης να εμφανίζονται εντός φυσιολογικών ορίων. Επισημαίνεται επίσης ότι η καρδιακή του λειτουργία παραμένει σταθερή, χωρίς προβλήματα από την τοποθέτηση βηματοδότη τον Ιούλιο του 2023.

Ο ίδιος ανέφερε ότι καθυστέρησε τη δημοσιοποίηση της ιατρικής του κατάστασης κατά περίπου δύο μήνες, επιδιώκοντας – όπως σημείωσε – να αποτρέψει τη χρήση της πληροφορίας για προπαγανδιστικούς σκοπούς από το Ιράν. Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων τον Μάρτιο, είχαν διακινηθεί στο διαδίκτυο φήμες περί τραυματισμού ή ακόμη και θανάτου του.

 
Σε ανάρτησή του, ο Νετανιάχου ανέφερε: «Θέλω να μοιραστώ μαζί σας τρία πράγματα: Πρώτον, δόξα τω Θεώ, είμαι υγιής. Δεύτερον, βρίσκομαι σε εξαιρετική φυσική κατάσταση. Τρίτον, είχα ένα μικρό ιατρικό πρόβλημα στον προστάτη, το οποίο αντιμετωπίστηκε πλήρως».

Όπως εξήγησε, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου ελέγχου μετά την επέμβαση τον Δεκέμβριο του 2024, οι γιατροί εντόπισαν μια μικρή αλλοίωση, μικρότερη του ενός εκατοστού, η οποία διαγνώστηκε ως κακοήθης όγκος σε πολύ πρώιμο στάδιο, χωρίς μεταστάσεις.

Αν και του προτάθηκε αρχικά η επιλογή της παρακολούθησης χωρίς άμεση παρέμβαση, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ επέλεξε να προχωρήσει σε θεραπεία. «Όταν ενημερώνομαι εγκαίρως για έναν πιθανό κίνδυνο, επιλέγω να τον αντιμετωπίζω άμεσα. Αυτό ισχύει τόσο σε εθνικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υποβλήθηκε σε στοχευμένη θεραπεία, η οποία εξάλειψε πλήρως το πρόβλημα.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα δεδομένα στο Αεροδρόμιο Λάρνακας: Η συνεργασία-έκπληξη που ανοίγει νέους προορισμούς!
Έφυγε από τη ζωή στην αγκαλιά του πατέρα του ο 7χρονος Γιωργάκης
Η Ριάνα σε μία πολύ σέξι φωτογράφιση: Οι αποκαλυπτικές πόζες με φλοράλ εσώρουχα
Νέα αεροπορική εταιρεία μας ταξιδεύει από Λάρνακα σε δύο προορισμούς – Πότε αρχίζουν οι πτήσεις – Το κόστος των εισιτηρίων
Θλίψη για τον επιχειρηματία Κρις Παναγιώτου - Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του
«Καμπάνες» 45.000 ευρώ για τον αφθώδη πυρετό - Έξι υποθέσεις στην Αστυνομία για παράνομες μετακινήσεις ζώων

 

 

 

Αιματηρή συμπλοκή κτηνοτρόφων με μαχαιρώματα στο Λασίθι: Ένας τραυματίας και δύο συλλήψεις

«Στεναχωρήθηκε ο κόσμος - Είναι γεγονός πως δεν σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων»

LIVE: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Άτυπης Συνόδου - Έβγαλαν οικογενειακή φωτογραφία οι ηγέτες

LIVE: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Άτυπης Συνόδου - Έβγαλαν οικογενειακή φωτογραφία οι ηγέτες

Στο Συνεδριακό Κέντρο της Λευκωσίας συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Αρχικά στο μικροσκόπιο τίθεται ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Οι ηγέτες συζητούν σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, με έμφαση στους νέους ίδιους πόρους και τις πηγές εσόδων. Δείτε ζωντανά όλες τις εξελίξεις από το ThemaOnline 

LIVE: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Άτυπης Συνόδου - Έβγαλαν οικογενειακή φωτογραφία οι ηγέτες

LIVE: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Άτυπης Συνόδου - Έβγαλαν οικογενειακή φωτογραφία οι ηγέτες

  •  24.04.2026 - 08:04
Υπέγραψε τον οδικό χάρτη για ενιαία αγορά, «Μια Ευρώπη – Μια Αγορά» ο ΠτΔ - Τι περιλαμβάνει η συμφωνία

Υπέγραψε τον οδικό χάρτη για ενιαία αγορά, «Μια Ευρώπη – Μια Αγορά» ο ΠτΔ - Τι περιλαμβάνει η συμφωνία

  •  24.04.2026 - 11:08
Ε. Δίπλαρος: «Ζούμε σε μια εποχή τοξικότητας, τα fake news επικρατούν» - Ζητήθηκε από την Αστυνομία διερεύνηση για τις πινακίδες

Ε. Δίπλαρος: «Ζούμε σε μια εποχή τοξικότητας, τα fake news επικρατούν» - Ζητήθηκε από την Αστυνομία διερεύνηση για τις πινακίδες

  •  24.04.2026 - 12:33
Προκηρύχθηκαν επίσημα οι Βουλευτικές Εκλογές: Αυτοί είναι οι Έφοροι

Προκηρύχθηκαν επίσημα οι Βουλευτικές Εκλογές: Αυτοί είναι οι Έφοροι

  •  24.04.2026 - 14:36
Υπόθεση με έγγραφα στις Κεντρικές Φυλακές: Γιατί αναβλήθηκε η σημερινή διαδικασία, πότε θα συνεχιστεί

Υπόθεση με έγγραφα στις Κεντρικές Φυλακές: Γιατί αναβλήθηκε η σημερινή διαδικασία, πότε θα συνεχιστεί

  •  24.04.2026 - 13:10
«Φτάνει πια»: Ρίχνουν την «μπάλα» στο Προεδρικό οι κτηνοτρόφοι – Απειλούν με σκληρά μέτρα

«Φτάνει πια»: Ρίχνουν την «μπάλα» στο Προεδρικό οι κτηνοτρόφοι – Απειλούν με σκληρά μέτρα

  •  24.04.2026 - 13:23
Σοκ και οργή: Πυροβόλησαν ανυπεράσπιστο σκυλάκι στη Λευκωσία – Η Μαΐλη δίνει μάχη για τη ζωή της – Σκληρή φωτογραφία

Σοκ και οργή: Πυροβόλησαν ανυπεράσπιστο σκυλάκι στη Λευκωσία – Η Μαΐλη δίνει μάχη για τη ζωή της – Σκληρή φωτογραφία

  •  24.04.2026 - 14:04
Νέα αεροπορική εταιρεία μας ταξιδεύει από Λάρνακα σε δύο προορισμούς – Πότε αρχίζουν οι πτήσεις – Το κόστος των εισιτηρίων

Νέα αεροπορική εταιρεία μας ταξιδεύει από Λάρνακα σε δύο προορισμούς – Πότε αρχίζουν οι πτήσεις – Το κόστος των εισιτηρίων

  •  24.04.2026 - 11:36

