Έκανα θεραπεία για καρκίνο του προστάτη, είμαι υγιής πλέον, αποκάλυψε ο Νετανιάχου

Η πληροφορία περιλαμβάνεται σε εκτενή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία συνόδευε τη δημοσιοποίηση της ετήσιας ιατρικής του αξιολόγησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, η υγεία του 76χρονου Ισραηλινού πρωθυπουργού είναι καλή, με όλες τις αιματολογικές εξετάσεις και τις δοκιμασίες φυσικής κατάστασης να εμφανίζονται εντός φυσιολογικών ορίων. Επισημαίνεται επίσης ότι η καρδιακή του λειτουργία παραμένει σταθερή, χωρίς προβλήματα από την τοποθέτηση βηματοδότη τον Ιούλιο του 2023.





Σε ανάρτησή του, ο Νετανιάχου ανέφερε: «Θέλω να μοιραστώ μαζί σας τρία πράγματα: Πρώτον, δόξα τω Θεώ, είμαι υγιής. Δεύτερον, βρίσκομαι σε εξαιρετική φυσική κατάσταση. Τρίτον, είχα ένα μικρό ιατρικό πρόβλημα στον προστάτη, το οποίο αντιμετωπίστηκε πλήρως».



Όπως εξήγησε, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου ελέγχου μετά την επέμβαση τον Δεκέμβριο του 2024, οι γιατροί εντόπισαν μια μικρή αλλοίωση, μικρότερη του ενός εκατοστού, η οποία διαγνώστηκε ως κακοήθης όγκος σε πολύ πρώιμο στάδιο, χωρίς μεταστάσεις.



Αν και του προτάθηκε αρχικά η επιλογή της παρακολούθησης χωρίς άμεση παρέμβαση, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ επέλεξε να προχωρήσει σε θεραπεία. «Όταν ενημερώνομαι εγκαίρως για έναν πιθανό κίνδυνο, επιλέγω να τον αντιμετωπίζω άμεσα. Αυτό ισχύει τόσο σε εθνικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο», ανέφερε.



Σύμφωνα με τον ίδιο, υποβλήθηκε σε στοχευμένη θεραπεία, η οποία εξάλειψε πλήρως το πρόβλημα. Ο ίδιος ανέφερε ότι καθυστέρησε τη δημοσιοποίηση της ιατρικής του κατάστασης κατά περίπου δύο μήνες, επιδιώκοντας – όπως σημείωσε – να αποτρέψει τη χρήση της πληροφορίας για προπαγανδιστικούς σκοπούς από το Ιράν. Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων τον Μάρτιο, είχαν διακινηθεί στο διαδίκτυο φήμες περί τραυματισμού ή ακόμη και θανάτου του.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα