Αιματηρή συμπλοκή κτηνοτρόφων με μαχαιρώματα στο Λασίθι: Ένας τραυματίας και δύο συλλήψεις

Αφορμή για το περιστατικό φαίνεται πως στάθηκαν κτηματικές διαφορές μεταξύ ενός 36χρονου άνδρα, δύο αδελφών ηλικίας 27 και 34 ετών και μίας 68χρονης γυναίκας, σύμφωνα με το flashnews.gr. Η διαφωνία τους σχετικά με την καταπάτηση εκτάσεων των αδελφών από το κοπάδι του άνδρα, γρήγορα βγήκε εκτός ελέγχου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 68χρονη γυναίκα φαίνεται να εξύβρισε τον 36χρονο, με τα δύο αδέλφια στη συνέχεια να του επιτίθενται, ο ένας με μαγκούρα και ο άλλος με μαχαίρι, καταφέρνοντάς του δύο μαχαιριές, σε κοιλιά και μπράτσο.

Ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου όπου του έκαναν ράμματα και παραμένει στη βραχεία νοσηλεία.

Η αστυνομία συνέλαβε τα δύο αδέρφια και κρατούνται στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Νικολάου. Σήμερα (24/4) αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα, για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, εξύβριση και παράβαση νομοθεσίας περί όπλων.

