ΑρχικήΕλλάδα
Αιματηρή συμπλοκή κτηνοτρόφων με μαχαιρώματα στο Λασίθι: Ένας τραυματίας και δύο συλλήψεις

 24.04.2026 - 14:57
Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ κτηνοτρόφων σημειώθηκε στην περιοχή του Κουτάραντου, στο Λασίθι, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα.

Αφορμή για το περιστατικό φαίνεται πως στάθηκαν κτηματικές διαφορές μεταξύ ενός 36χρονου άνδρα, δύο αδελφών ηλικίας 27 και 34 ετών και μίας 68χρονης γυναίκας, σύμφωνα με το flashnews.gr. Η διαφωνία τους σχετικά με την καταπάτηση εκτάσεων των αδελφών από το κοπάδι του άνδρα, γρήγορα βγήκε εκτός ελέγχου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 68χρονη γυναίκα φαίνεται να εξύβρισε τον 36χρονο, με τα δύο αδέλφια στη συνέχεια να του επιτίθενται, ο ένας με μαγκούρα και ο άλλος με μαχαίρι, καταφέρνοντάς του δύο μαχαιριές, σε κοιλιά και μπράτσο.

Ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου όπου του έκαναν ράμματα και παραμένει στη βραχεία νοσηλεία.

Η αστυνομία συνέλαβε τα δύο αδέρφια και κρατούνται στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Νικολάου. Σήμερα (24/4) αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα, για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, εξύβριση και παράβαση νομοθεσίας περί όπλων.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Προκηρύχθηκαν επίσημα οι Βουλευτικές Εκλογές: Αυτοί είναι οι Έφοροι

Έκανα θεραπεία για καρκίνο του προστάτη, είμαι υγιής πλέον, αποκάλυψε ο Νετανιάχου

LIVE: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Άτυπης Συνόδου - Έβγαλαν οικογενειακή φωτογραφία οι ηγέτες

Στο Συνεδριακό Κέντρο της Λευκωσίας συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Αρχικά στο μικροσκόπιο τίθεται ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Οι ηγέτες συζητούν σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, με έμφαση στους νέους ίδιους πόρους και τις πηγές εσόδων. Δείτε ζωντανά όλες τις εξελίξεις από το ThemaOnline 

LIVE: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Άτυπης Συνόδου - Έβγαλαν οικογενειακή φωτογραφία οι ηγέτες

  •  24.04.2026 - 08:04
Υπέγραψε τον οδικό χάρτη για ενιαία αγορά, «Μια Ευρώπη – Μια Αγορά» ο ΠτΔ - Τι περιλαμβάνει η συμφωνία

  •  24.04.2026 - 11:08
Ε. Δίπλαρος: «Ζούμε σε μια εποχή τοξικότητας, τα fake news επικρατούν» - Ζητήθηκε από την Αστυνομία διερεύνηση για τις πινακίδες

  •  24.04.2026 - 12:33
Προκηρύχθηκαν επίσημα οι Βουλευτικές Εκλογές: Αυτοί είναι οι Έφοροι

  •  24.04.2026 - 14:36
Υπόθεση με έγγραφα στις Κεντρικές Φυλακές: Γιατί αναβλήθηκε η σημερινή διαδικασία, πότε θα συνεχιστεί

  •  24.04.2026 - 13:10
«Φτάνει πια»: Ρίχνουν την «μπάλα» στο Προεδρικό οι κτηνοτρόφοι – Απειλούν με σκληρά μέτρα

  •  24.04.2026 - 13:23
Σοκ και οργή: Πυροβόλησαν ανυπεράσπιστο σκυλάκι στη Λευκωσία – Η Μαΐλη δίνει μάχη για τη ζωή της – Σκληρή φωτογραφία

  •  24.04.2026 - 14:04
Νέα αεροπορική εταιρεία μας ταξιδεύει από Λάρνακα σε δύο προορισμούς – Πότε αρχίζουν οι πτήσεις – Το κόστος των εισιτηρίων

  •  24.04.2026 - 11:36

