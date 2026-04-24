Προκηρύχθηκαν επίσημα οι Βουλευτικές Εκλογές: Αυτοί είναι οι Έφοροι

Περαιτέρω, ο Υπουργός Εσωτερικών, με Διατάγματά του, διόρισε, για σκοπούς των Εκλογών, τα πιο κάτω πρόσωπα:

· Ελίκκο Ηλία, Γενικό Έφορο Εκλογών

· Μενέλαο Βασιλείου, Βοηθό Γενικό Έφορο Εκλογών

· Ανδρέα Χατζηπάκκο, Έφορο Εκλογής Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας

· Μηλίτσα Διονυσίου, Έφορο Εκλογής Εκλογικής Περιφέρειας Λεμεσού

· Φλωρεντία Γεωργίου, Έφορο Εκλογής Εκλογικής Περιφέρειας Αμμοχώστου

· Γεωργία Λοϊζιά, Έφορο Εκλογής Εκλογικής Περιφέρειας Λάρνακας

· Ευφροσύνη Γεωργίου Φλουρέντζου, Έφορο Εκλογής Εκλογικής Περιφέρειας Πάφου

· Αντώνη Οικονομίδη, Έφορο Εκλογής Εκλογικής Περιφέρειας Κερύνειας

· Γιώργο Ματθαιόπουλο, Έφορο Εκλογής Εξωτερικού

Τα ονόματα των Βοηθών Εφόρων Εκλογής ανά Περιφέρεια αναγράφονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.