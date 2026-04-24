Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτική
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προκηρύχθηκαν επίσημα οι Βουλευτικές Εκλογές: Αυτοί είναι οι Έφοροι

 24.04.2026 - 14:36
Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει ότι ο Υπουργός Εσωτερικών, με Διάταγμά του που δημοσιεύθηκε στη σημερινή έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας, καθόρισε την Κυριακή, 24 Μαΐου 2026, ως ημερομηνία διεξαγωγής Βουλευτικών Εκλογών και την Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026, ως ημέρα κατά την οποία θα υποβληθούν οι υποψηφιότητες.

Περαιτέρω, ο Υπουργός Εσωτερικών, με Διατάγματά του, διόρισε, για σκοπούς των Εκλογών, τα πιο κάτω πρόσωπα:

· Ελίκκο Ηλία, Γενικό Έφορο Εκλογών

· Μενέλαο Βασιλείου, Βοηθό Γενικό Έφορο Εκλογών

· Ανδρέα Χατζηπάκκο, Έφορο Εκλογής Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας

· Μηλίτσα Διονυσίου, Έφορο Εκλογής Εκλογικής Περιφέρειας Λεμεσού

· Φλωρεντία Γεωργίου, Έφορο Εκλογής Εκλογικής Περιφέρειας Αμμοχώστου

· Γεωργία Λοϊζιά, Έφορο Εκλογής Εκλογικής Περιφέρειας Λάρνακας

· Ευφροσύνη Γεωργίου Φλουρέντζου, Έφορο Εκλογής Εκλογικής Περιφέρειας Πάφου

· Αντώνη Οικονομίδη, Έφορο Εκλογής Εκλογικής Περιφέρειας Κερύνειας

· Γιώργο Ματθαιόπουλο, Έφορο Εκλογής Εξωτερικού

Τα ονόματα των Βοηθών Εφόρων Εκλογής ανά Περιφέρεια αναγράφονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα δεδομένα στο Αεροδρόμιο Λάρνακας: Η συνεργασία-έκπληξη που ανοίγει νέους προορισμούς!
Έφυγε από τη ζωή στην αγκαλιά του πατέρα του ο 7χρονος Γιωργάκης
Η Ριάνα σε μία πολύ σέξι φωτογράφιση: Οι αποκαλυπτικές πόζες με φλοράλ εσώρουχα
Νέα αεροπορική εταιρεία μας ταξιδεύει από Λάρνακα σε δύο προορισμούς – Πότε αρχίζουν οι πτήσεις – Το κόστος των εισιτηρίων
Θλίψη για τον επιχειρηματία Κρις Παναγιώτου - Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του
«Καμπάνες» 45.000 ευρώ για τον αφθώδη πυρετό - Έξι υποθέσεις στην Αστυνομία για παράνομες μετακινήσεις ζώων

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τίμησαν το κυπριακό φαγητό οι επισκέπτες στην Άτυπη Σύνοδο – Τι τους ταΐσαμε – Δείτε φωτογραφίες

 24.04.2026 - 14:34
Επόμενο άρθρο

Αιματηρή συμπλοκή κτηνοτρόφων με μαχαιρώματα στο Λασίθι: Ένας τραυματίας και δύο συλλήψεις

 24.04.2026 - 14:57
LIVE: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Άτυπης Συνόδου - Έβγαλαν οικογενειακή φωτογραφία οι ηγέτες

LIVE: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Άτυπης Συνόδου - Έβγαλαν οικογενειακή φωτογραφία οι ηγέτες

Στο Συνεδριακό Κέντρο της Λευκωσίας συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Αρχικά στο μικροσκόπιο τίθεται ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Οι ηγέτες συζητούν σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, με έμφαση στους νέους ίδιους πόρους και τις πηγές εσόδων. Δείτε ζωντανά όλες τις εξελίξεις από το ThemaOnline 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Άτυπης Συνόδου - Έβγαλαν οικογενειακή φωτογραφία οι ηγέτες

LIVE: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Άτυπης Συνόδου - Έβγαλαν οικογενειακή φωτογραφία οι ηγέτες

  •  24.04.2026 - 08:04
Υπέγραψε τον οδικό χάρτη για ενιαία αγορά, «Μια Ευρώπη – Μια Αγορά» ο ΠτΔ - Τι περιλαμβάνει η συμφωνία

Υπέγραψε τον οδικό χάρτη για ενιαία αγορά, «Μια Ευρώπη – Μια Αγορά» ο ΠτΔ - Τι περιλαμβάνει η συμφωνία

  •  24.04.2026 - 11:08
Ε. Δίπλαρος: «Ζούμε σε μια εποχή τοξικότητας, τα fake news επικρατούν» - Ζητήθηκε από την Αστυνομία διερεύνηση για τις πινακίδες

Ε. Δίπλαρος: «Ζούμε σε μια εποχή τοξικότητας, τα fake news επικρατούν» - Ζητήθηκε από την Αστυνομία διερεύνηση για τις πινακίδες

  •  24.04.2026 - 12:33
Προκηρύχθηκαν επίσημα οι Βουλευτικές Εκλογές: Αυτοί είναι οι Έφοροι

Προκηρύχθηκαν επίσημα οι Βουλευτικές Εκλογές: Αυτοί είναι οι Έφοροι

  •  24.04.2026 - 14:36
Υπόθεση με έγγραφα στις Κεντρικές Φυλακές: Γιατί αναβλήθηκε η σημερινή διαδικασία, πότε θα συνεχιστεί

Υπόθεση με έγγραφα στις Κεντρικές Φυλακές: Γιατί αναβλήθηκε η σημερινή διαδικασία, πότε θα συνεχιστεί

  •  24.04.2026 - 13:10
«Φτάνει πια»: Ρίχνουν την «μπάλα» στο Προεδρικό οι κτηνοτρόφοι – Απειλούν με σκληρά μέτρα

«Φτάνει πια»: Ρίχνουν την «μπάλα» στο Προεδρικό οι κτηνοτρόφοι – Απειλούν με σκληρά μέτρα

  •  24.04.2026 - 13:23
Σοκ και οργή: Πυροβόλησαν ανυπεράσπιστο σκυλάκι στη Λευκωσία – Η Μαΐλη δίνει μάχη για τη ζωή της – Σκληρή φωτογραφία

Σοκ και οργή: Πυροβόλησαν ανυπεράσπιστο σκυλάκι στη Λευκωσία – Η Μαΐλη δίνει μάχη για τη ζωή της – Σκληρή φωτογραφία

  •  24.04.2026 - 14:04
Νέα αεροπορική εταιρεία μας ταξιδεύει από Λάρνακα σε δύο προορισμούς – Πότε αρχίζουν οι πτήσεις – Το κόστος των εισιτηρίων

Νέα αεροπορική εταιρεία μας ταξιδεύει από Λάρνακα σε δύο προορισμούς – Πότε αρχίζουν οι πτήσεις – Το κόστος των εισιτηρίων

  •  24.04.2026 - 11:36

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα