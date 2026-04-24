F1: Ποιος οδηγός είναι μπλεγμένος σε κύκλωμα πορνείας;

Η συντονισμένη έρευνά της εξάρθρωσε μια εγκληματική οργάνωση που φέρεται να ήταν αφοσιωμένη στην εκμετάλλευση της πορνείας πολυτελείας και στο ξέπλυμα χρήματος. Στην λίστα πελατών υπάρχουν θα βρείτε έναν αστερισμό VIP, επιχειρηματίες και, κυρίως, ποδοσφαιριστές και ένας κορυφαίος οδηγός F1.

«Υπάρχει ένας φίλος μου, οδηγός της F1… που έρχεται στο Μιλάνο απόψε και θέλει μια κοπέλα με αντάλλαγμα χρήματα». Σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport, η έρευνα, η οποία έχει κορυφωθεί με τη σύλληψη τεσσάρων αρχηγών της σπείρας, διαθέτει πάμπολλα αποδεικτικά στοιχεία μέσω τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Σε μία εξ αυτών ακούγονται και τα παραπάνω λόγια, από έναν από τους αρχηγούς της σπείρας.

Αν και τα ονόματα των εμπλεκομένων, τουλάχιστον 50 τακτικών πελατών, έχουν λογοκριθεί προς το παρόν στα δικαστικά έγγραφα, είναι γνωστό ότι η λίστα περιλαμβάνει και πολυάριθμους ποδοσφαιριστές της Serie A που ζουν στο Μιλάνο.

Από το Μιλάνο στην Μύκονο!

Ο τρόπος λειτουργίας του πρακτορείου, ήταν exclusive αλλά και παράνομος. Προσέφεραν «πλήρη πακέτα» για αρκετές χιλιάδες ευρώ, που περιελάμβαναν βραδιές στα πιο μοντέρνα κλαμπ στις πιο επιλεγμένες περιοχές του Μιλάνου και διανυκτέρευση σε ξενοδοχεία υψηλής ποιότητας.

Αλλά το αθλητικό σκάνδαλο πηγαίνει παραπέρα. Τα έγγραφα αποκαλύπτουν την επαναλαμβανόμενη χρήση υποξειδίου του αζώτου , γνωστού ως «φάρμακο του γέλιου». Είναι μια ουσία που προκαλεί άμεση ευφορία αλλά δεν αφήνει ίχνη στο σώμα, καθιστώντας την τον ιδανικό σύμμαχο για τους αθλητές που θέλουν να αποφύγουν τους ελέγχους. Δεν ταξινομείται ως ουσία ντόπινγκ, επομένως η κατανάλωσή της δεν θα είχε ανιχνευθεί σε επίσημες εξετάσεις.

Η οργάνωση δεν λειτουργούσε μόνο στη βόρεια Ιταλία. Η έδρα της εταιρείας στο Τσινιζέλλο Μπάλσαμο χρησίμευε ως βάση για την προσέλκυση νέων γυναικών ηλικίας 18 έως 30 ετών, Ιταλίδων και ξένων, που έλκονταν από την ατμόσφαιρα πολυτέλειας και αποκλειστικότητας. Το δίκτυο επέκτεινε τα πλοκάμια του και στην Μύκονο, όπου οι γυναίκες, οι οποίες λάμβαναν το 50% των κερδών, ασκούσαν την ίδια δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν τώρα σοβαρές κατηγορίες για συνέργεια, εκμετάλλευση πορνείας και ξέπλυμα χρήματος . Εν τω μεταξύ, ο ευρωπαϊκός αθλητισμός κρατάει την ανάσα του μπροστά στην πιθανότητα τα ονόματα που έχουν λογοκριθεί στις σελίδες της δικαστικής έρευνας να αποκαλυφθούν στο τέλος.

