Νέα δεδομένα στο Αεροδρόμιο Λάρνακας: Η συνεργασία-έκπληξη που ανοίγει νέους προορισμούς!

Η Sky Masters, η οποία εξειδικεύεται με επιτυχία στη διαχείριση αερογραμμών και τουριστικών υπηρεσιών, ανακοίνωσε τον διορισμό της ως Γενικός Αντιπρόσωπος Πωλήσεων (GSA) της Dan Air στην Κύπρο, αναλαμβάνοντας άμεσα το σύνολο των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ και πωλήσεων της εταιρείας στην τοπική αγορά.

Η στρατηγική αυτή σύμπραξη φέρνει μαζί της ευχάριστα νέα για το ταξιδιωτικό κοινό, καθώς από τον Ιούνιο του 2026, η Dan Air εγκαινιάζει νέες απευθείας συνδέσεις από το Αεροδρόμιο Λάρνακας. Συγκεκριμένα, οι ταξιδιώτες θα έχουν τη δυνατότητα να πετούν προς το Βουκουρέστι δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Τετάρτη και Κυριακή, ενώ το Μπακάου προστίθεται επίσης στο πτητικό πρόγραμμα με δύο δρομολόγια εβδομαδιαίως, κάθε Πέμπτη και Κυριακή.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Dan Air, κος. Matt Ian David, χαρακτήρισε τη συνεργασία με τη Sky Masters ως ένα καθοριστικό βήμα για την περιφερειακή ανάπτυξη της εταιρείας. Όπως σημείωσε, η τεχνογνωσία της Sky Masters προσφέρει την εμπορική βάση και την τοπική αξιοπιστία που απαιτείται για την οικοδόμηση μιας ισχυρής παρουσίας, ανοίγοντας ταυτόχρονα μια νέα, προσιτή πύλη επικοινωνίας για τους επιβάτες και από τις δύο χώρες.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Ανώτερη Διευθύντρια της Sky Masters, κα. Έλενα Κώστα, εξέφρασε την περηφάνια της για τη νέα αυτή ευθύνη, τονίζοντας ότι η συνεργασία ενισχύει την παρουσία της εταιρείας στην κυπριακή αγορά και δημιουργεί νέες προοπτικές συνδεσιμότητας. Στόχος της Sky Masters παραμένει η ενεργός συμβολή στην ανάπτυξη της Dan Air, προσφέροντας στους Κύπριους επιβάτες περισσότερες και ποιοτικότερες επιλογές για τις εξορμήσεις τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κρατήσεις και τις υπηρεσίες της Dan Air, το επιβατικό κοινό μπορεί να επικοινωνεί με το κέντρο εξυπηρέτησης στο τηλέφωνο +357 24 841 021 ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].