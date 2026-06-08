Μπαίνουν λεφτά στους λογαριασμούς χιλιάδων εργαζομένων: Δείτε πότε πληρώνονται οι απολαβές άδειας

Σε μια περίοδο όπου κάθε οικονομική ανάσα μετρά, η συγκεκριμένη πληρωμή έρχεται να ενισχύσει τον οικογενειακό προϋπολογισμό πολλών νοικοκυριών, καλύπτοντας ανάγκες της καθημερινότητας ή ακόμη και τα έξοδα των καλοκαιρινών διακοπών.

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων διευκρινίζουν ότι όσοι δικαιούχοι έλαβαν και πέρσι τις απολαβές άδειάς τους μέσω τραπεζικού εμβάσματος, δεν χρειάζεται να κάνουν καμία απολύτως ενέργεια. Τα χρήματα θα κατατεθούν αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν ήδη δηλώσει.

Ωστόσο, αιτήσεις από τις 10 Ιουνίου 2026 θα παραλαμβάνονται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Για εργαζόμενους που καθίστανται δικαιούχοι πληρωμής από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών για πρώτη φορά.

• Για όσους πληρώθηκαν κατά την περσινή περίοδο με επιταγή.

• Για όσους είχαν λάβει απορριπτική επιστολή κατά την περσινή χρονιά.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν το κοινό να προχωρήσει έγκαιρα σε έλεγχο των τραπεζικών του στοιχείων και ιδιαίτερα του λογαριασμού IBAN που έχει δηλωθεί, ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι ενεργός και μπορεί να δεχθεί την πληρωμή.

Παράλληλα, συστήνεται στους δικαιούχους να επικοινωνούν πρώτα με την τράπεζά τους για να επιβεβαιώσουν αν έχει πραγματοποιηθεί το έμβασμα, πριν απευθυνθούν στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η 12η Ιουνίου αποτελεί ημερομηνία που ενδιαφέρει χιλιάδες εργαζόμενους σε ολόκληρη την Κύπρο, οι οποίοι αναμένουν την καταβολή ενός ποσού που δικαιούνται και που για πολλούς έρχεται σε μια ιδιαίτερα απαιτητική οικονομική συγκυρία.