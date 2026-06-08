Πότε κλείνουν τα σχολεία και πότε ανοίγουν τα Θερινά - Όλες οι πληροφορίες

Φέτος, ο αριθμός των σχολείων αυξάνεται από 58 σε 64, καλύπτοντας και τις πέντε επαρχίες της Κύπρου, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερα παιδιά να συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα γεμάτο μάθηση, παιχνίδι και δημιουργικές εμπειρίες. Με στόχο ένα δημιουργικό, ασφαλές και ουσιαστικό καλοκαίρι, τα Θερινά Δημόσια Σχολεία συνεχίζουν να αποτελούν σημαντική στήριξη τόσο για τα παιδιά όσο και για τους εργαζόμενους γονείς.

Υπενθυμίζεται οτι τα δημόσια δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία κλείνουν για τις θερινές διακοπές στις 18 Ιουνίου 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη του καλοκαιριού για χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες σε όλη την Κύπρο. Η επιστροφή στα θρανία είναι προγραμματισμένη για τις 11 Σεπτεμβρίου 2026, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Τα Θερινά Δημόσια Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία θα λειτουργήσουν από τις 22 Ιουνίου μέχρι τις 24 Ιουλίου 2026, καθημερινά από τις 7:45 το πρωί έως τις 13:05 ή έως τις 16:00, ανάλογα με την επιλογή κάθε οικογένειας. Μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να περάσουν δημιουργικά τον χρόνο τους, να κοινωνικοποιηθούν και να αναπτύξουν δεξιότητες σε ένα περιβάλλον που δίνει έμφαση τόσο στη χαρά της συμμετοχής όσο και στην ασφάλεια.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα για Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά

Το πρόγραμμα των Θερινών Δημόσιων Σχολείων προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε σχολικής μονάδας αλλά και στις ιδιαίτερες συνθήκες της καλοκαιρινής περιόδου, όπως οι υψηλές θερμοκρασίες. Παράλληλα, εφαρμόζονται μέτρα για την αποφυγή συνωστισμού και για τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των παιδιών, σύμφωνα με τα σχετικά υγειονομικά πρωτόκολλα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν για όλα τα παιδιά, με τους γονείς να καλύπτουν μόνο το κόστος σίτισης για όσα παιδιά συμμετέχουν στην απογευματινή ζώνη.

Ένας θεσμός που κάθε χρόνο δίνει λύσεις σε εκατοντάδες οικογένειες, προσφέροντας στα παιδιά ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, ασφάλεια και δημιουργικότητα.