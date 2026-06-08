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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 8 Ιουνίου - Το όμορφο γυναικείο όνομα και το περίεργο αντρικό

 08.06.2026 - 06:42
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 8 Ιουνίου - Το όμορφο γυναικείο όνομα και το περίεργο αντρικό

Σήμερα Δευτέρα, 8 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίας Καλλιόπης και Αγίου Ναυκρατίου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Καλλιόπη, Καλλιοπία,
Πόπη, Κάλια, Πίτσα,
Ναυκράτιος, Ναυκράτης.

Αγία Καλλιόπη

Η Αγία Καλλιόπη, έζησε στα μέσα του 3ου αιώνα μ.Χ., στα χρόνια του αυτοκράτορα Δεκίου. Διακρινόταν για τη φυσική της ομορφιά, αλλά και τα πλούσια ψυχικά και πνευματικά χαρίσματά της.

Απέρριπτε μετά βδελυγμίας κάθε πρόταση γάμου γιατί είχε αφιερώσει τη ζωή της στο Χριστό, τη διδασκαλία του Θείου Λόγου Του και τη διακονία και παραμυθία των ασθενών και πασχόντων αδελφών της.

Στο φοβερό διωγμό που εξαπέλυσε ο φοβερός διώκτης των χριστιανών Δέκιος, η Καλλιόπη συνελήφθη και οδηγήθηκε μπροστά στον τοπικό άρχοντα, ο οποίος θαύμασε την ομορφιά της και προσπάθησε με διάφορες κολακείες και υποσχέσεις να την δελεάσει και να την σύρει στην ανόσια ζωή των ψυχοφθόρων ηδονών και της μισερής ειδωλολατρίας.

Όμως η Αγία με ηρωική σταθερότητα, εμμονή και αγωνιστικό φρόνημα, ομολόγησε την πίστη της στο Χριστό, τον μοναδικό Σωτήρα και Λυτρωτή. Εξοργισμένος ο τύραννος διέταξε και τη μαστίγωσαν ανελέητα. Κατόπιν, τη χαράκωσαν με μαχαίρια και έκαψαν τις πληγές της. Τελικά την αποκεφάλισαν χαριζόντάς της, την ουράνια και άφθαρτη δόξα.

Επίσης σήμερα είναι και η Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών.

☀ Ανατολή ήλιου: 06:02 – Δύση ήλιου: 20:46
🌗 Σελήνη 22.1 ημερών

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