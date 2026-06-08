Παγκύπριες Εξετάσεις: Πρεμιέρα σήμερα με τα Νέα Ελληνικά - Στη μάχη πάνω από 5 χιλιάδες μαθητές

Οι Παγκύπριες Εξετάσεις είναι μια στάση σε ανοικτή διαδρομή, ανέφερε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), Αθηνά Μιχαηλίδου, σε μήνυμά της προς τους τελειόφοιτους/τελειόφοιτες μαθητές/μαθήτριες, ενόψει της έναρξης των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων, μετά τα Νέα Ελληνικά, στις 8 Ιουνίου, ακολουθούν στις 9 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη, οι Μουσικές Σπουδές, στις 10 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη, Οικονομικά, Χημεία και Τεχνολογία Τεχνικών Σχολών (θεωρητικής κατεύθυνσης (400,402,413,414,416), ενώ στις 11 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, λόγω σχολικής αργίας δεν πραγματοποιηθεί καμία εξέταση. Στις 12 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευής, θα γίνει εξέταση για τα Αγγλικά και το Σάββατο, 13 Ιουνίου για Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία.

Η δεύτερη εβδομάδα των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης περιλαμβάνει τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, τα Μαθηματικά Κατεύθυνσης, τα Αρχαία Ελληνικά, την Τεχνολογία Τεχνικών Σχολών (πρακτικής κατεύθυνσης,511,515,504,507) και πρακτική δοκιμασία, την Τρίτη 16 Ιουνίου, τα Ισπανικά, τις Εικαστικές Εφαρμογές, την Τεχνολογία Τεχνικών Σχολών (πρακτικής κατεύθυνσης, 509, 510, 517, 518) και πρακτική δοκιμασία, την Τετάρτη 17 Ιουνίου, την Πληροφορική, τα Αγγλικά 4ωρο Τεχνικών Σχολών, τις Γραφικές Τέχνες και πρακτική δοκιμασία, την Πέμπτη 18 Ιουνίου, τα Ιταλικά, Αγωγή Υγείας, Θεατρολογία και πρακτική δοκιμασία, την Παρασκευή, 19 Ιουνίου, Φυσική, Ιστορία, Τεχνολογία Τεχνικών Σχολών (πρακτική κατεύθυνση, 500,502,503,506,513, 505,508) και πρακτική δοκιμασία.

Η τρίτη και τελευταία εβδομάδα των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης περιλαμβάνει τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, τη Βιολογία, τα Λατινικά και το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Τεχνικών Σχολών (θεωρητικής κατεύθυνσης), την Τρίτη, 23 Ιουνίου, τη Λογιστική, τον Σχεδιασμό και την Τεχνολογία, τα Γερμανικά και την Τεχνολογία Τεχνικών Σχολών (θεωρητικής κατεύθυνσης, 404,409,410,417,418,419, 405 ), την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, τα Ρωσικά, το Ελεύθερο – Προοπτικό Σχέδιο, τα Τουρκικά και τη Φυσική 4ωρο Τεχνικών Σχολών, την Πέμπτη, 25 Ιουνίου, το Αρχιτεκτονικό – Τεχνικό Σχέδιο και τα Γαλλικά, και την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, και τελευταία ημέρα των εξετάσεων, τα Μαθηματικά κοινού κορμού.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έχουν προκύψει βάσει των αιτήσεων των υποψηφίων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2026, και τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Υπηρεσία Εξετάσεων, η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου παραμένει η δημοφιλέστερη, καθώς την οποία επέλεξαν ως πρώτη επιλογή 604 υποψήφιοι. Ακολουθούν η Πληροφορική του Πανεπιστημίου Κύπρου, την οποία επέλεξαν ως πρώτη επιλογή 347 υποψήφιοι, το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο επέλεξαν ως πρώτη επιλογή 339 υποψήφιοι και η Ψυχολογία του Πανεπιστημίου Κύπρου, την οποία επέλεξαν 297 υποψήφιοι.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έχουν προκύψει, οι υποψήφιοι για πρόσβαση στα Δημόσια ΑΕΙ της Κύπρου και της Ελλάδας ανέρχονται φέτος σε 5.139 σε σύγκριση με 5.465 το 2020, 5.559 το 2021, 5.202 το 2022, 5.250 το 2023 και 5.119 το 2025.