Απίστευτο το χάσμα στο ενοίκιο: Πού βρίσκονται τα φθηνότερα και ακριβότερα στούντιο και μονάρια στην Κύπρο

Έρευνα του ThemaOnline μέσα από την πλατφόρμα bazaraki.com σε διαθέσιμες αγγελίες για στούντιο και διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου καταγράφει τιμές που ξεκινούν από μόλις €300 τον μήνα και φτάνουν μέχρι τα €6.500, αναδεικνύοντας τις έντονες ανισορροπίες της στεγαστικής αγοράς.

Παράλληλα, οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται σε παραθαλάσσιες περιοχές και σε αναπτύξεις πολυτελείας, ενώ οι πιο προσιτές επιλογές βρίσκονται συνήθως εκτός αστικών κέντρων ή σε παλαιότερα ακίνητα με περιορισμένες ανέσεις. Οι διαφορές αυτές αποτυπώνουν με σαφήνεια τις πιέσεις που εξακολουθεί να δέχεται η αγορά κατοικίας, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά και τουριστικά κέντρα της χώρας.

Λευκωσία: Από παλιό υποστατικό των €300 σε ολοκαίνουργιο διαμέρισμα των €1.200

Η πρωτεύουσα καταγράφει το χαμηλότερο ενοίκιο παγκύπρια.

Το πιο ακριβό διαμέρισμα της επαρχίας βρίσκεται στους Αγίους Ομολογητές στα 1200 ευρώ. 55 τμ, πλήρως επιπλωμένο, ολοκαίνουργιο του 2026.

Το πιο φθηνό είναι 300 ευρώ στην Λακατάμια, 20 τμ σε ένα παλιό υποστατικό.



Το πιο φθηνό καινούργιο μονάρι (του 2025) είναι στα 450 ευρώ στην Αγλαντζιά. 40 τμ, ημι-επιπλωμένο χωρίς όμως πάρκινγκ, στο ισόγειο.

Λάρνακα: Μεγάλη διαφορά μεταξύ επαρχίας και κέντρου

Στη Λάρνακα, οι πιο προσιτές επιλογές βρίσκονται εκτός αστικού κέντρου.

Στην επαρχία και όχι την πόλη της Λάρνακας βρίσκεται το πιο φθηνό διαμέρισμα και συγκεκριμένα στην Αλαμινό. Στα 450 ευρώ, ενός υπνοδωματίου, 35 τμ, ημιεπιπλωμένο.

Στην ίδια τιμή βρίσκετε και στούντιο στην Ορόκλινη, 40 τμ, πλήρως επιπλωμένο.

Στο κέντρο της Λάρνακας το πιο φθηνό είναι στα 600 ευρώ, διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου στον πρώτο όροφο.

Το πιο ακριβό μονάρι είναι στα 1500 ευρώ στα Λιβάδια. 55 τμ πλήρως επιπλωμένο με πολύ όμορφη διακόσμηση και μέσα και έξω στον κήπο.

Το πιο ακριβό στο κέντρο της πόλης είναι στα 1450 ευρώ, χωρίς έπιπλα μόλις 30 τμ.

Πάφος: Το φθηνότερο δίπλα στη θάλασσα

Η Πάφος εμφανίζει σχετικά υψηλή βάση τιμών, ωστόσο προσφέρει και ορισμένες ενδιαφέρουσες εξαιρέσεις.

Το πιο ακριβό είναι στα 1650 ευρώ στην Κάτω Πάφο, ενός υπνοδωματίου του 2023, πλήρως επιπλωμένο στα 72 τμ.



Αντίστοιχα το πιο φθηνό είναι στα 650 ευρώ και μάλιστα στην Αργάκα σχετικά κοντή απόσταση από τη θάλασσα. Στα 75 τμ, του 2010, πλήρως επιπλωμένο.



690 βρίσκεις και στην Κάτω Πάφο, στούντιο 31 τμ, πλήρως επιπλωμένο.

Αμμόχωστος: Η μικρότερη προσφορά στην αγορά

Η ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου παρουσιάζει τη μικρότερη διαθεσιμότητα στην κατηγορία στούντιο και μοναριών, με μόλις έξι ενεργές αγγελίες.

Το πιο φθηνό διαμέρισμα της επαρχίας βρίσκεται στην Αγία Νάπα. Είναι τύπου στούντιο στα 32 τμ. στα 550 ευρώ.

Το πιο ακριβό είναι στα 1550 ευρώ, μονάρι 65 τμ , σχεδόν πάνω στην παραλία στην Αγία Νάπα.

Λεμεσός: Η πρωταθλήτρια των ακριβών ενοικίων

Η Λεμεσός συνεχίζει να αποτελεί τη δυσκολότερη αγορά για όσους αναζητούν μικρά διαμερίσματα σε προσιτές τιμές.

Το πιο φθηνό διαμέρισμα είναι τύπου στούντιο 22 τ.μ. χωρίς έπιπλα κοντά στην εκκλησία Αγίου Αντωνίου, περιοχή Μαρίνας Λεμεσού, στα 550 ευρώ. Στην ανάρτηση αναγράφεται ότι βρίσκεται σε άριστη κατάσταση αλλά δεν υπάρχουν φωτογραφίες.



Από την άλλη πλευρά, το πιο ακριβό ανέρχεται στα 6,500 ευρώ. Πρόκειται για διαμέρισμα 60 τμ και 15 τμ βεράντα στον ένατο όροφο κτιρίου στον Άγιο Τύχωνα, πολύ κοντά στην παραλία, που χτίστηκε μόλις το 2024.