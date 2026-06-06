Χάνει οκτώ Γαλάζιες Σημαίες η Κύπρος: Ποιες παραλίες ξεχώρισαν και ποιος Δήμος έχει την «πρωτιά» - Χάρτης

Σύμφωνα με το διεθνές πρόγραμμα των Γαλάζιων Σημαιών, την πρωτιά παγκύπρια κατέκτησε ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας, ο οποίος εξασφάλισε συνολικά 18 βραβευμένες ακτές στην τουριστική περιοχή του Πρωταρά, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη φήμη της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου ως κορυφαίου παραθαλάσσιου προορισμού.

Ανάμεσα στις πιο γνωστές παραλίες που βραβεύθηκαν φέτος ξεχωρίζουν η Fig Tree Bay, οι ακτές Βρύση Α, Β και Γ, ο Πράσινος Κόλπος (Green Bay), η Κάππαρης, η Αγία Τριάδα, το Αρμυροπήγαδο, καθώς και οι δημοφιλείς παραλίες Νησιά, Λούμα και Περνέρα.

Παρά την απουσία των παραλιών της Λεμεσού από τον φετινό κατάλογο των βραβευμένων ακτών, οι αρμόδιες αρχές διαβεβαιώνουν ότι συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι και τα μέτρα παρακολούθησης της ποιότητας των νερών, διασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα ασφάλειας και καθαριότητας για τους λουόμενους.

Δείτε ΕΔΩ σε χάρτη όλες τις κυπριακές παραλίες που λαμβάνουν Γαλάζια Σημαία.

Συνολικά, οι βραβευμένες ακτές και μαρίνες κατανέμονται στις τέσσερις παράκτιες επαρχίες της Κύπρου, με την Επαρχία Αμμοχώστου να συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό διακρίσεων.

Ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας εξασφάλισε 18 Γαλάζιες Σημαίες για τις παραλίες Fig Tree Bay, Βρύση Α, Β και Γ, Κάππαρης, Αγία Τριάδα, Μινάς, Λούμα, Περνέρα, Ποτάμι, Πράσινος Κόλπος, Νησιά, Αρμυροπήγαδο, Σκούταρι, Μαντάλι, Βρυσούδια και Λομπαρδί.

Ο Δήμος Αγίας Νάπας απέσπασε 16 διακρίσεις για τις παραλίες Κόννος, Λίμνη, Άμμος του Καμπούρη, Γλυκύ Νερό, Πανταχού, Λούκκος του Μάντη, Κατσαρκά, Περνέρα, Βαθειά Γωνιά, Νησί, Nissi Bay, Λάντα, Μακρόνησος, Αγία Θέκλα και Αγία Νάπα (Αγία Θέκλα Δυτικά). Παράλληλα, η Μαρίνα Αγίας Νάπας διατήρησε τη Γαλάζια Σημαία της.

Στην Πάφο, έξι παραλίες του Δήμου Πάφου βραβεύθηκαν με Γαλάζια Σημαία: Βρυσούδια Α και Β, Δημοτικά Μπάνια, Αλυκές, Παχύαμμος και Φάρος. Ο Δήμος Ιεροκηπίας εξασφάλισε τρεις διακρίσεις για τις παραλίες Γεροσκήπου (Δημοτική Πλαζ), Παχύαμμος 2 και Ρίκκος.

Δύο ακόμη βραβεύσεις απονεμήθηκαν στον Δήμο Ακάμα για τις παραλίες Κόλπος των Κοραλλίων (Coral Bay) και Λαούρου, ενώ η παραλία της Λέμπας συμπλήρωσε τον κατάλογο των βραβευμένων ακτών της επαρχίας.

Στη Λάρνακα, Γαλάζια Σημαία απέσπασαν οι παραλίες Φοινικούδες, Καστέλλα και Μακένζι του Δήμου Λάρνακας, καθώς και η παραλία Γιαννάδες στην Ορόκλινη.

Παρότι οι παραλίες της Επαρχίας Λεμεσού δεν περιλαμβάνονται στις φετινές βραβεύσεις λόγω της μη υποβολής αιτήσεων, οι δύο μαρίνες του νησιού – η Μαρίνα Αγίας Νάπας και η Μαρίνα Λεμεσού, διατήρησαν το καθεστώς της Γαλάζιας Σημαίας, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη προσήλωση της Κύπρου στα υψηλά περιβαλλοντικά και ποιοτικά πρότυπα των παράκτιων υποδομών της.