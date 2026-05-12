Καιρός: «Έβαλε» τα γκρι του από το πρωί – Μέχρι πού θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος – Πότε θα δούμε ξανά βροχούλα

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή σύμφωνα με το πρωινό δελτίο καιρού από το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα σκόνη.

Σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αρχικά θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και αργότερα τοπικά μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα δυτικά και στα βόρεια παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Σταδιακά, αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά χαμηλή νέφωση ή και αραιή ομίχλη, κυρίως στο ανατολικό μισό του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς και παροδικά τοπικά μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με κατά διαστήματα αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Την Παρασκευή, θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, ενώ το πεδίο των ανέμων θα είναι μέχρι πολύ ισχυρό, κυρίως στις παράλιες περιοχές.

Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή θα σημειώσει σταδιακά πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

