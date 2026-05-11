Εντυπωσιακό βίντεο: Το πείραμα με το νερό των αστροναυτών του Artemis II, χιλιάδες σχόλια στο Διαδίκτυο

 11.05.2026 - 23:55
Ένα εντυπωσιακό βίντεο που δημοσίευσε η NASA δείχνει τους αστροναύτες της αποστολής Artemis II να πειραματίζονται με μια αιωρούμενη σταγόνα νερού μέσα στην κάψουλα Orion, αξιοποιώντας τις συνθήκες μικροβαρύτητας κατά τη διάρκεια του ιστορικού ταξιδιού γύρω από τη Σελήνη.

Οι αστροναύτες της NASA μπορεί να ταξίδεψαν πέρα από την αθέατη πλευρά της Σελήνης και να κατέρριψαν το ρεκόρ μεγαλύτερης απόστασης που έχει διανύσει ποτέ ανθρώπινο πλήρωμα από τη Γη, ωστόσο βρήκαν χρόνο και για μικρά πειράματα μέσα στο Διάστημα, αναφέρει η DailyMail.

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η NASA, τα μέλη της αποστολής Artemis II εμφανίζονται να πειραματίζονται με μια σταγόνα νερού στο εσωτερικό της κάψουλας Orion, εκμεταλλευόμενοι το περιβάλλον έλλειψης βαρύτητας.

Δείτε το βίντεο

 

Το νερό σχηματίζει μια σχεδόν τέλεια σφαίρα καθώς αιωρείται στην καμπίνα. Σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά στιγμιότυπα, ο ειδικός αποστολής Jeremy Hansen — που συμμετείχε για πρώτη φορά σε διαστημική πτήση — κοιτάζει μέσα από τη διάφανη σφαίρα, με το είδωλό του να εμφανίζεται ανεστραμμένο λόγω της διάθλασης του φωτός.

Στη συνέχεια, ο αστροναύτης «πιάνει» τη σφαίρα νερού με ένα καλαμάκι και την αφήνει ξανά να αιωρηθεί στη μικροβαρύτητα.

«Κατά τη διάρκεια της αποστολής Artemis II, οι αστροναύτες διασκέδασαν παίζοντας με το νερό στις συνθήκες έλλειψης βαρύτητας του Διαστήματος», ανέφερε η NASA.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία σημείωσε ακόμη ότι η αποστολή αποτέλεσε την πρώτη διαστημική πτήση για τον Καναδό αστροναύτη Τζέρεμι Χάνσεν και ότι τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος του έδειξαν στην πράξη πώς συμπεριφέρεται το νερό στο Διάστημα.

Στη Γη, το νερό που δεν βρίσκεται μέσα σε δοχείο απλώνεται σε μορφή λιμνούλας εξαιτίας της βαρύτητας. Στο Διάστημα όμως, όπου η βαρύτητα είναι εξαιρετικά ασθενής, οι δυνάμεις επιφανειακής τάσης κυριαρχούν, αναγκάζοντας το νερό να σχηματίζει σφαίρες.

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι τα μόρια του νερού έλκονται μεταξύ τους προς όλες τις κατευθύνσεις με ίση δύναμη. Η σφαίρα αποτελεί το σχήμα με τη μικρότερη δυνατή επιφάνεια για έναν δεδομένο όγκο, με αποτέλεσμα το νερό να παίρνει αυτή τη μορφή σε συνθήκες μικροβαρύτητας.


Ενθουσιασμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Παρόμοια πειράματα έχουν πραγματοποιηθεί και στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, όπου αστροναύτες έχουν δείξει πώς το νερό «κολλά» σε επιφάνειες ή στα χέρια τους λόγω επιφανειακής τάσης.

Το βίντεο προκάλεσε ενθουσιασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν ότι το πείραμα αποτυπώνει μια «μοναδικά ανθρώπινη» πλευρά της εξερεύνησης του Διαστήματος.

Ένας χρήστης έγραψε: «Η εξερεύνηση δεν είναι μόνο τεχνικό ζήτημα. Είναι επίσης περιέργεια, προσαρμογή και μάθηση σε εντελώς νέα περιβάλλοντα».

Άλλος σχολίασε: «Δεν γίνεται όλα στο Διάστημα να είναι σοβαρά — χρειάζεται και λίγη διασκέδαση».


Εξέφρασαν ανησυχίες για την ασφάλεια του πειράματος

Κάποιοι ωστόσο εξέφρασαν ανησυχίες για την ασφάλεια του πειράματος, επισημαίνοντας την παρουσία εκτεθειμένων καλωδίων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού μέσα στην κάψουλα. «Δεν είναι επικίνδυνο αν το νερό μπει στα ηλεκτρονικά;» ανέφερε χαρακτηριστικά ένας χρήστης.

Οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II έχουν πλέον επιστρέψει στη Γη εδώ και έναν μήνα, μετά το δεκαήμερο ταξίδι τους που τους οδήγησε σε απόσταση 252.756 μιλίων — περίπου 406.771 χιλιομέτρων — από τον πλανήτη μας.

Το ταξίδι γύρω από τη Σελήνη και πίσω κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ απόστασης επανδρωμένης διαστημικής αποστολής που είχε σημειώσει η Apollo 13.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

ΠτΔ για αφθώδη πυρετό: «Η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική επιτρέπει αυξημένες αποζημιώσεις»

ΠτΔ για αφθώδη πυρετό: «Η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική επιτρέπει αυξημένες αποζημιώσεις»

Η υπεύθυνη μας δημοσιονομική πολιτική μας επιτρέπει να απορροφούμε κρίσεις όπως ο αφθώδης πυρετός και να παρέχουμε στους κτηνοτρόφους μας σημαντικά αυξημένες αποζημιώσεις για το ζωικό κεφάλαιο, σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από τις ευρωπαϊκές τιμές αναφοράς κατά 150%–200% περίπου, ανέφερε το βράδυ της Δευτέρας ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, σε εορταστική εκδήλωση της Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου για τα 85χρονά της.

