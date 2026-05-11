Βανδάλισαν με σπρέι την πινακίδα του ΕΛΑΜ για ομόφυλα ζευγάρια: «Αν ήταν άλλου κόμματος, σήμερα δεν θα ήταν απλά Δευτέρα»

Όπως έγινε γνωστό, άγνωστοι έγραψαν «Lol» στην πινακίδα, με αποτέλεσμα το γεγονός να καταγγελθεί στην Αστυνομία.

Όπως σημειώνει, μεταξύ άλλων, το ΕΛΑΜ, «κανένας εκφοβισμός δεν θα μας σταματήσει. Παρά τον θόρυβο των «λίγων», η πινακίδα θα μείνει στη θέση της και εμείς θα συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά να υπερασπιζόμαστε τις θέσεις μας για την προστασία των παιδιών μας και του θεσμού της παραδοσιακής οικογένειας.».

Αυτούσια η ανακοίνωση του κόμματος:

Καταδικάζουμε τον βανδαλισμό της προεκλογικής μας πινακίδας στον Στρόβολο, με σύνθημα «Όχι στον γάμο και στην υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια».

Κανένας εκφοβισμός δεν θα μας σταματήσει. Παρά τον θόρυβο των «λίγων», η πινακίδα θα μείνει στη θέση της και εμείς θα συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά να υπερασπιζόμαστε τις θέσεις μας για την προστασία των παιδιών μας και του θεσμού της παραδοσιακής οικογένειας.

Αναμένουμε από τις αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν άμεσα το περιστατικό και να οδηγήσουν τους υπεύθυνους ενώπιον της δικαιοσύνης.

Κάποιοι επιμένουν να μην καταθέτουν ευθαρσώς την άποψη τους επί του προκειμένου.

Αν η πινακίδα δεν αφορούσε σε θέση του ΕΛΑΜ, αλλά οποιουδήποτε άλλου κόμματος, σήμερα δεν θα ήταν απλά Δευτέρα. Ας τους κρίνει ο λαός.