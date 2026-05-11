ΑρχικήΠολιτική
Βανδάλισαν με σπρέι την πινακίδα του ΕΛΑΜ για ομόφυλα ζευγάρια: «Αν ήταν άλλου κόμματος, σήμερα δεν θα ήταν απλά Δευτέρα»

 11.05.2026 - 17:30
Με σπρέι βανδάλισαν την επίμαχη πινακίδα του ΕΛΑΜ στον Στρόβολο με σύνθημα «Όχι στον γάμο και στην υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια», η οποία τις περασμένες ημέρες προκάλεσε συζητήσεις ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ του κόμματος και τις ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

Όπως έγινε γνωστό, άγνωστοι έγραψαν «Lol» στην πινακίδα, με αποτέλεσμα το γεγονός να καταγγελθεί στην Αστυνομία.

Όπως σημειώνει, μεταξύ άλλων, το ΕΛΑΜ, «κανένας εκφοβισμός δεν θα μας σταματήσει. Παρά τον θόρυβο των «λίγων», η πινακίδα θα μείνει στη θέση της και εμείς θα συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά να υπερασπιζόμαστε τις θέσεις μας για την προστασία των παιδιών μας και του θεσμού της παραδοσιακής οικογένειας.».

Αυτούσια η ανακοίνωση του κόμματος:

Καταδικάζουμε τον βανδαλισμό της προεκλογικής μας πινακίδας στον Στρόβολο, με σύνθημα «Όχι στον γάμο και στην υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια».

Κανένας εκφοβισμός δεν θα μας σταματήσει. Παρά τον θόρυβο των «λίγων», η πινακίδα θα μείνει στη θέση της και εμείς θα συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά να υπερασπιζόμαστε τις θέσεις μας για την προστασία των παιδιών μας και του θεσμού της παραδοσιακής οικογένειας.

Αναμένουμε από τις αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν άμεσα το περιστατικό και να οδηγήσουν τους υπεύθυνους ενώπιον της δικαιοσύνης.

Κάποιοι επιμένουν να μην καταθέτουν ευθαρσώς την άποψη τους επί του προκειμένου.
Αν η πινακίδα δεν αφορούσε σε θέση του ΕΛΑΜ, αλλά οποιουδήποτε άλλου κόμματος, σήμερα δεν θα ήταν απλά Δευτέρα. Ας τους κρίνει ο λαός.

Οι ισορροπίες, τα μηνύματα Χριστοδουλίδη, οι «καθαρές θέσεις» και το παρασκήνιο που ήδη γράφει το 2028

Η παρέμβαση του Προέδρου Χριστοδουλίδη-δύο μόλις εβδομάδες πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου- για την ανάγκη ξεκάθαρων ιδεολογικοπολιτικών θέσεων, δεν πέρασε απαρατήρητη στα πολιτικά επιτελεία.

Λετυμπιώτης: Πρώιμη η συζήτηση για τις Προεδρικές - «Να μην είναι αυτοσκοπός της νέας Βουλής η σύγκρουση και η δριμεία κριτική»

Τραγική κατάληξη: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του ελλείποντα που βρέθηκε νεκρός σε χωράφι στο Πραιτώρι

Υπόθεση «Σάντυ»: Παραδόθηκε στον Φυτιρή η έκθεση της ανακριτικής ομάδας - Μελετά και ενημερώνει ΠτΔ

Ραγδαίες εξελίξεις για το απανθρακωμένο πτώμα: Το καμένο όχημα συνδέεται με 77χρονο από την Ξυλοφάγου

Ακύρωσε την ποινή του Ζαβράντωνα και διέταξε επανεκδίκαση το Εφετείο

Σοβαρές καταγγελίες για επικίνδυνα κτίρια στη Λεμεσό – «Αρμόδιοι κάντε άμεσα έρευνα» - Φωτογραφίες

