ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO: Παραλίγο τραγωδία - Οδηγός στο αντίθετο ρεύμα σκόρπισε τον πανικό στον αυτοκινητόδρομο

 11.05.2026 - 07:16
Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Κυριακής, 10 Μαΐου, στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού–Λευκωσίας, κοντά στην έξοδο Πύργου (περιοχή Monde Caputo), όταν γυναίκα οδηγός εντοπίστηκε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με βίντεο που ανάρτησε το RoadReportCY, το όχημα κινούνταν μετωπικά προς τα επερχόμενα αυτοκίνητα, αναγκάζοντας άλλους οδηγούς να μειώσουν απότομα ταχύτητα και να κάνουν ελιγμούς αποφυγής.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι η οδηγός αντιλήφθηκε καθυστερημένα το λάθος της και προσπάθησε να διορθώσει την πορεία της, ακινητοποιώντας το όχημα και φράζοντας μέρος της λωρίδας, γεγονός που προκάλεσε επιπλέον σύγχυση.

Στην προσπάθειά της να αλλάξει κατεύθυνση, φέρεται να επιχείρησε ελιγμό αναστροφής πάνω στον αυτοκινητόδρομο, χωρίς επιτυχία, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ακόμη πιο επικίνδυνη κατάσταση. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, άλλα οχήματα χρειάστηκε να εκτρέψουν πορεία για να αποφύγουν σύγκρουση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί σύγκρουση, ωστόσο το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους σοβαρούς κινδύνους της οδήγησης στο αντίθετο ρεύμα σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας.

