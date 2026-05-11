ΑρχικήΚοινωνίαΠρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου

 11.05.2026 - 07:41
Ο προεκλογικός πυρετός πριν τις βουλευτικές εκλογές της 24ης του Μάη, το θέμα της ακρίβειας, η δήλωση στον 'Π' του Προέδρου του ΕΟΑ Αμμοχώστου για Name & Shame για στρατηγικούς κακοπληρωτές, η επένδυση στο χωριό Τρόζενα, και η φιέστα απονομής του τρόπαιου στην πρωταθλήτρια Ομόνοια είναι ορισμένα από τα θέματα που προβάλλονται στα πρωτοσέλιδα των κυπριακών εφημερίδων τη Δευτέρα.

Η "Αλήθεια" στο κύριο της θέμα με τίτλο "Ιδιο προϊόν σε τιμή αναλόγως επαρχίας" γράφει ότι πάντα ακριβότερα είναι τα καύσιμα σε Πάφο, Λεμεσό και ελεύθερη Αμμόχωστο και ότι για τρίτο συνεχόμενο μήνα η ακρίβεια κτυπά τους καταναλωτές με αυξήσεις στην μέση τιμή που είχαν φθάσει χθες στα 24-25 σεντς για την βενζίνη και στα 46-47 σεντς το λίτρο για το diesel. Αναφέρει ακόμη ότι η Κομισιόν ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει καμμία χρηματοδότηση για το καλώδιο Τουρκία - ψευδοκράτους. Επίσης, γράφει για προσπάθειες πόλωσης πριν από την κάλπη και ότι ο ΔΗΣΥ ανέφερε πως το ΑΚΕΛ επενδύει στην πόλωση και την παραπληροφόρηση.

Ο "Πολίτης" υπό τον τίτλο "Name & Shame από τον ΕΟΑ Αμμοχώστου" γράφει ότι 6,4 εκατ. σε αποχετευτικά τέλη οφείλουν 46 πρόσωπα και ότι ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Γιάννης Καρούσος δήλωσε στον 'Π' ότι έπειτα από νομικές γνωματεύσεις που έλαβε, ο Οργανισμός προτίθεται να δημοσιοποιήσει στοιχεία για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές οι οποίοι στην πλειονότητά τους είναι ξενοδόχοι και ντιβέλοπερς. Αλλού, γράφει ότι οι αυξήσεις μισθών δεν φαίνονται στο πορτοφόλι. Επίσης, γράφει ότι χθες ημέρας της μητέρας στο Μεξικό μητέρες βγήκαν στους δρόμους απαιτώντας τον εντοπισμό των παιδιών τους και πως από το 2007 καταγράφηκαν 130.000 εξαφανίσεις.

Ο "Φιλελεύθερος" με τίτλο "Προεκλογικό μπουρλότο" γράφει ότι μπουρλότο παίρνει το προεκλογικό σκηνικό λίγο πριν τις βουλευτικές εκλογές και ότι η αμφίρροπη μάχη πρωτιάς μεταξύ ΔΗΣΥ - ΑΚΕΛ αποτελεί ένα διαρκές ανοικτό μέτωπο στον προεκλογικό. Σε άλλο της θέμα η εφημερίδα γράφει για το χωριό Τρόζενα και για χωματουργικές εργασίες σε περιοχή Natura, αλλά και για επεμβάσεις χωρίς έγκριση. Στο συνταξιοδοτικό, αναφέρεται επίσης σε αγώνα δρόμου για 3+1 αποφάσεις μέχρι τον Ιούνιο και ότι στο κάδρο μπαίνουν η κατώτατη σύνταξη, πέναλτι 12%, επενδυτική πολιτική ΤΚΑ, και επιδότηση ξενοδοχοϋπαλλήλων.

Η "Χαραυγή" γράφει στο κύριο της θέμα με τίτλο "Ισχυρό ΑΚΕΛ για δυνατή φωνή της κοινωνίας" ότι μήνυμα ότι ένα ισχυρό ΑΚΕΛ αποτελεί τη δυνατή φωνή της κοινωνίας απέναντι στα συμφέροντα και την ακροδεξιά έστειλε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στη φιέστα απονομής του τρόπαιου στην πρωταθλήτρια Ομόνοια στο καταπράσινο ΓΣΠ. Γράφει ακόμα για δουλειά χωρίς ανάσα για να βγει ο μήνας με χαμηλούς μισθούς και εξαντλητικά ωράρια.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Revolut: Πώς μπορεί να βρεθείτε με αρνητικό υπόλοιπο χωρίς να το καταλάβετε

Ποιοι άνθρωποι δεν εμφανίζουν ποτέ σχιζοφρένεια - Το παράδοξο που εξηγεί η επιστήμη

Οι ισορροπίες, τα μηνύματα Χριστοδουλίδη, οι «καθαρές θέσεις» και το παρασκήνιο που ήδη γράφει το 2028

Η παρέμβαση του Προέδρου Χριστοδουλίδη-δύο μόλις εβδομάδες πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου- για την ανάγκη ξεκάθαρων ιδεολογικοπολιτικών θέσεων, δεν πέρασε απαρατήρητη στα πολιτικά επιτελεία.

