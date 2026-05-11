Revolut: Πώς μπορεί να βρεθείτε με αρνητικό υπόλοιπο χωρίς να το καταλάβετε

Όσο κι αν σου φαίνεται απίθανο η δημιουργία αρνητικού υπολοίπου σε λογαριασμό Revolut είναι κάτι πολύ εύκολο και μπορεί να γίνει χωρίς προσπάθεια. Για παράδειγμα, ήρθε η ώρα ανανέωσης της συνδρομής που πληρώνεις στη Revolut και αυτή βρίσκει μέσα δεν βρίσκει διαθέσιμο υπόλοιπο να τραβήξει.

Συγκεκριμένα το μήνυμα που στέλνει:Το υπόλοιπο του λογαριασμού EUR έχει πέσει κάτω από το μηδέν. Προσθέστε χρήματα εντός 7 ημερών για να επαναφέρετε το υπόλοιπό σας πάνω από το μηδέν και να αποφύγετε τη διαδικασία ανάκτησης.

Όσο το υπόλοιπο του λογαριασμού παραμένει αρνητικό, δεν θα μπορείτε να ξοδέψετε από οποιοδήποτε άλλο υπόλοιπο στον λογαριασμό σας στη Revolut.

Πώς μπορώ να προσθέσω χρήματα στον λογαριασμό μου;

Πατήστε Προσθήκη χρημάτων στο παρόν email για να ξεκινήσετε. Εναλλακτικά, μεταβείτε στον λογαριασμό με το αρνητικό υπόλοιπο από την Αρχική της εφαρμογής σας. Στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη χρημάτων και πατήστε το αναπτυσσόμενο μενού.

Στη συνέχεια, μπορείτε να προσθέσετε χρήματα με μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

Τραπεζική μεταφορά
Κάρτα
Apple Pay και Google Pay
Αυτόματη προσθήκη χρημάτων

Η παρέμβαση του Προέδρου Χριστοδουλίδη-δύο μόλις εβδομάδες πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου- για την ανάγκη ξεκάθαρων ιδεολογικοπολιτικών θέσεων, δεν πέρασε απαρατήρητη στα πολιτικά επιτελεία.

