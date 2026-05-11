Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΣοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που αεροπλάνο παρασύρει θανάσιμα ένα άτομο στον διάδρομο απογείωσης
ΔΙΕΘΝΗ

Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που αεροπλάνο παρασύρει θανάσιμα ένα άτομο στον διάδρομο απογείωσης

 11.05.2026 - 08:06
Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που αεροπλάνο παρασύρει θανάσιμα ένα άτομο στον διάδρομο απογείωσης

Τη στιγμή του δυστυχήματος σε αεροδρόμιο στο Ντένβερ όταν αεροπλάνο παρέσυρε ένα άτομο που περπατούσε στον διάδρομο απογείωσης κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Στο βίντεο φαίνεται το θύμα της τραγωδίας να περπατάει με αργό ρυθμό στον διάδρομο απογείωσης του αεροδρομίου του Ντένβερ και να βρίσκεται σχεδόν σε ευθεία γραμμή με τον έναν από τους κινητήρες του αεροπλάνου που τελικά τον σκότωσε.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου δύο λεπτά αφότου το - ακόμα αγνώστων στοιχείων - άτομο πήδηξε τον φράχτη, με το αεροπλάνο να κινείται με 230 χλμ/ώρα τη στιγμή της τραγωδίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε αεροδρόμιο στο Κολοράντο όταν το άτομο παρασύρθηκε από αεροσκάφος Airbus A321neo της Frontier Airlines που ήταν σε διαδικασία απογείωσης.

Σύμφωνα με ηχητικό ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας, ο πιλότος ενημερώνει τον πύργο ελέγχου λέγοντας: «Μόλις χτυπήσαμε κάποιον… έχουμε φωτιά στον κινητήρα», περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν τη σύγκρουση.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το προσωπικό εδάφους επιβεβαίωνε το μέγεθος της τραγωδίας, αναφέροντας ότι «υπάρχουν ανθρώπινα υπολείμματα στον διάδρομο», ενώ έκανε λόγο για πιθανό χτύπημα ατόμου από το αεροσκάφος.

Επιβάτης της πτήσης, ο Μοχάμεντ Χασάν, περιέγραψε τις στιγμές πανικού μέσα στο αεροσκάφος. «Ειλικρινά, ήταν η πιο τρομακτική εμπειρία της ζωής μου. Ήμουν στην πτήση και κοίταξα δεξιά μου και είδα απλά μια φωτιά, άκουσα έναν δυνατό κρότο, οι άνθρωποι άρχισαν να ουρλιάζουν. Νόμιζα ότι θα πέθαινα», είπε.

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι οι επιβάτες παρέμειναν για περίπου τρία λεπτά μέσα στο αεροσκάφος πριν ξεκινήσει η εκκένωση, ενώ υποστήριξε πως πολλοί εισέπνευσαν καπνό και αναθυμιάσεις.

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν επιβάτες –ανάμεσά τους και παιδιά– να αποχωρούν από το αεροσκάφος μέσω των φουσκωτών τσουληθρών έκτακτης ανάγκης. Συνολικά απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και οι 224 επιβάτες καθώς και τα επτά μέλη του πληρώματος.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά τουλάχιστον 12 άνθρωποι, ενώ πέντε χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία της περιοχής. Οι υπόλοιποι επιβάτες οδηγήθηκαν με λεωφορεία στον τερματικό σταθμό και αργότερα επιβιβάστηκαν σε άλλη πτήση της εταιρείας.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τζόκερ: Βρέθηκε τυχερός και γέμισε τις τσέπες του - Πόσα κέρδισε και πού παίχτηκε το δελτίο
Καιρός: Ανεβαίνει κι άλλο ο υδράργυρος με σκόνη στο «μενού» – Πότε αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας
Εορτολόγιο: Ποιοί γιορτάζουν σήμερα 11 Μαΐου - Πείτε τους να ζήσουν
Στιγμές τρόμου για 30χρονο στη Λευκωσία - Τυλίχθηκε στις φλόγες το όχημα του
VIDEO: Παραλίγο τραγωδία - Οδηγός στο αντίθετο ρεύμα σκόρπισε τον πανικό στον αυτοκινητόδρομο
VIDEO: Άγριες επιθέσεις κατά ντελιβεράδων από νεαρούς - Όσα καταγγέλουν οι ίδιοι

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ποιοι άνθρωποι δεν εμφανίζουν ποτέ σχιζοφρένεια - Το παράδοξο που εξηγεί η επιστήμη

 11.05.2026 - 07:54
Επόμενο άρθρο

Δύσκολες ώρες για τον Χρήστο Χολίδη - Έφυγε από τη ζωή αγαπημένο του πρόσωπο

 11.05.2026 - 08:12
Οι ισορροπίες, τα μηνύματα Χριστοδουλίδη, οι «καθαρές θέσεις» και το παρασκήνιο που ήδη γράφει το 2028

Οι ισορροπίες, τα μηνύματα Χριστοδουλίδη, οι «καθαρές θέσεις» και το παρασκήνιο που ήδη γράφει το 2028

Η παρέμβαση του Προέδρου Χριστοδουλίδη-δύο μόλις εβδομάδες πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου- για την ανάγκη ξεκάθαρων ιδεολογικοπολιτικών θέσεων, δεν πέρασε απαρατήρητη στα πολιτικά επιτελεία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Οι ισορροπίες, τα μηνύματα Χριστοδουλίδη, οι «καθαρές θέσεις» και το παρασκήνιο που ήδη γράφει το 2028

Οι ισορροπίες, τα μηνύματα Χριστοδουλίδη, οι «καθαρές θέσεις» και το παρασκήνιο που ήδη γράφει το 2028

  •  11.05.2026 - 06:15
Με την κοινωνία απέναντι, τα κόμματα παίζουν τα τελευταία τους χαρτιά - Η πιο ρευστή εκλογική αναμέτρηση των τελευταίων δεκαετιών

Με την κοινωνία απέναντι, τα κόμματα παίζουν τα τελευταία τους χαρτιά - Η πιο ρευστή εκλογική αναμέτρηση των τελευταίων δεκαετιών

  •  11.05.2026 - 06:16
Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που εμπλέκεται σε τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο - Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης - Δεν εντοπίστηκε το όχημα

Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που εμπλέκεται σε τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο - Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης - Δεν εντοπίστηκε το όχημα

  •  11.05.2026 - 08:35
Παύλος Μυλωνάς: Τα ανοιχτά ζητήματα που θα «κληρονομήσει» η νέα Επιτροπή Παιδείας - Τα σχέδια του μετά τη Βουλή

Παύλος Μυλωνάς: Τα ανοιχτά ζητήματα που θα «κληρονομήσει» η νέα Επιτροπή Παιδείας - Τα σχέδια του μετά τη Βουλή

  •  11.05.2026 - 06:17
Άγρια επίθεση κατά 20χρονου: Σταμάτησε όχημα δίπλα του με άγνωστους, κατέβηκαν και τον έστειλαν στο Νοσοκομείο

Άγρια επίθεση κατά 20χρονου: Σταμάτησε όχημα δίπλα του με άγνωστους, κατέβηκαν και τον έστειλαν στο Νοσοκομείο

  •  11.05.2026 - 08:17
VIDEO: Παραλίγο τραγωδία - Οδηγός στο αντίθετο ρεύμα σκόρπισε τον πανικό στον αυτοκινητόδρομο

VIDEO: Παραλίγο τραγωδία - Οδηγός στο αντίθετο ρεύμα σκόρπισε τον πανικό στον αυτοκινητόδρομο

  •  11.05.2026 - 07:16
VIDEO: Άγριες επιθέσεις κατά ντελιβεράδων από νεαρούς - Όσα καταγγέλουν οι ίδιοι

VIDEO: Άγριες επιθέσεις κατά ντελιβεράδων από νεαρούς - Όσα καταγγέλουν οι ίδιοι

  •  11.05.2026 - 06:43
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου

  •  11.05.2026 - 07:41

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα