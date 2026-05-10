ΑρχικήΔιεθνή
Τραμπ: Το Ιράν έχει ηττηθεί και το ξέρει, σε δύο εβδομάδες θα τους έχουμε εξοντώσει πλήρως

 10.05.2026 - 20:30
Τραμπ: Το Ιράν έχει ηττηθεί και το ξέρει, σε δύο εβδομάδες θα τους έχουμε εξοντώσει πλήρως

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται παρά μόνο «δύο επιπλέον εβδομάδες» για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν, διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του που μαγνητοσκοπήθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα και μεταδόθηκε σήμερα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Νετανιάχου: Ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει, πρέπει να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο

Ερωτηθείς από την ανεξάρτητη δημοσιογράφο Σέριλ Άτκινσον, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε εξάλλου ότι οι Ιρανοί «έχουν ηττηθεί στο στρατιωτικό επίπεδο» και επωφελήθηκε της ευκαιρίας για να χλευάσει άλλη μια φορά τους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ χαρακτηρίζοντας τη συμμαχία «χάρτινη τίγρη».

Η δημοσιοποίηση αυτής της συνέντευξης έγινε ενώ το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι απάντησε στην τελευταία αμερικανική πρόταση, η οποία έχει στόχο να τερματισθεί η σύγκρουση που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου από το Ιράν και τις ΗΠΑ.

«Έχουν ηττηθεί στο στρατιωτικό επίπεδο, ίσως να μην το αντιλαμβάνονται, όμως πιστεύω ότι το γνωρίζουν», διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ τη δημοσιογράφο.

«Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι έχουν πει την τελευταία λέξη τους», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε «να παραμείνει επιτόπου δύο επιπλέον εβδομάδες και να πλήξει όλους τους στόχους. Είχαμε υπόψη ορισμένους στόχους και έχουμε πλήξει πιθανόν 70% απ' αυτούς, όμως υπάρχουν και άλλοι που θα μπορούσαμε να πλήξουμε, δεν θα ήταν παρά η τελική πινελιά», δήλωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε εξάλλου για το ΝΑΤΟ, το οποίο συνέκρινε άλλη μια φορά με «χάρτινη τίγρη», διαμαρτυρόμενος ότι οι σύμμαχοί του δεν ήταν «εκεί για να βοηθήσουν».

Νετανιάχου: Ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει, πρέπει να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο

Το τελικό σφύριγμα και ο χαμός στο ΓΣΠ από τους Ομονοιάτες - Δείτε βίντεο

«Βαθαίνει» η «κόντρα» Αβέρωφ-Παπαδόπουλου: Στο επίκεντρο ο Οδυσσέας – Οι ανταλλαγές σχολίων στο «Χ»

«Βαθαίνει» η «κόντρα» Αβέρωφ-Παπαδόπουλου: Στο επίκεντρο ο Οδυσσέας – Οι ανταλλαγές σχολίων στο «Χ»

Η προεκλογική αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρόεδρο του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλο και τον τέως πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου μεταφέρθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με φόντο τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

