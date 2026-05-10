Ανακαλούνται σχεδόν 3,6 εκατομμύρια μπουκάλια λεμονάδας γνωστής μάρκας

Πρόκειται για την λεμονάδα Calypso Tropic Tango Lemonade των 473 ml. Η διαδικασία ξεκίνησε στις 23 Απριλίου 2026 και παραμένει σε εξέλιξη στις ΗΠΑ, με ταξινόμηση Κατηγορίας II από τον FDA στις 30 Απριλίου 2026. Η ποσότητα που αποσύρεται από την αγορά είναι ιδιαίτερα υψηλή και ανέρχεται σε 299.779 κιβώτια, με 12 φιάλες ανά κιβώτιο. Συνολικά ανακαλούνται 3.597.348 φιάλες. Η διανομή είναι εκτεταμένη σε εθνικό επίπεδο στις Ηνωμένες Πολιτείες και περιλαμβάνει εξαγωγές σε Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Σιγκαπούρη και Τρινιντάντ και Τομπάγκο. Η ανάκληση δεν αφορά τα προϊόντα της ίδιας μάρκας που κυκλοφορούν και στην ελληνική αγορά μέσω εισαγωγών και διατίθενται σε καταστήματα λιανικής και ηλεκτρονικά, αφού κατά δήλωση του εισαγωγέα, αυτά παρασκευάζονται σε εργοστάσιο της εταιρείας στη Γαλλίας όπου πληρούνται όλοι οι Ευρωπαϊκοί κανονισμοί.

Το προϊόν που αφορά η ανάκληση στις ΗΠΑ είναι η Calypso Tropic Tango Lemonade σε φιάλη 16 fl oz (473 ml), που παράγεται από την King Juice Company, Inc. με έδρα το Μιλγουόκι των Ηνωμένων Πολιτειών, με κωδικό UPC 0 79581-18709 7 και οδηγία διατήρησης σε ψύξη μετά το άνοιγμα. Η ανάκληση καλύπτει όλες τις παρτίδες έως και την ημερομηνία 01APR2027.

Η μη δηλωμένη παρουσία της χρωστικής Yellow No. 5, γνωστής στην Ευρώπη ως ταρτραζίνη (E102), συνιστά παράβαση των απαιτήσεων επισήμανσης τροφίμων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η συγκεκριμένη χρωστική επιτρέπεται, αλλά υπό αυστηρούς όρους: πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ετικέτα είτε ως «E102» είτε ως «ταρτραζίνη» και να συνοδεύεται από προειδοποίηση ότι «μπορεί να έχει επιπτώσεις στη δραστηριότητα και την προσοχή στα παιδιά». Παράλληλα, ισχύουν ανώτατα επιτρεπόμενα όρια χρήσης ανά κατηγορία τροφίμων, ενώ έχει καθοριστεί αποδεκτή ημερήσια πρόσληψη (ADI) στα 7,5 mg ανά κιλό σωματικού βάρους. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί πλήρη δήλωση όλων των προσθέτων στην επισήμανση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η χρήση και επισήμανση χρωστικών ρυθμίζεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1333/2008. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται τόσο στη σωστή αναγραφή όσο και στη μη υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων.

Σε επίπεδο παραγωγής, τέτοιου είδους περιστατικά σχετίζονται με αστοχίες στη διαχείριση συνταγών, ελλιπή έλεγχο αλλαγών πρώτων υλών, σφάλματα στην επισήμανση ή ανεπαρκείς διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου. Η πρόληψη βασίζεται σε αυστηρή ιχνηλασιμότητα, επικύρωση συνθέσεων, έλεγχο προμηθευτών και διασταυρούμενους ελέγχους πριν από τη διάθεση των προϊόντων. Για τους καταναλωτές, η κατανάλωση προϊόντος με μη δηλωμένη χρωστική ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις σε ευαίσθητα άτομα. Συνιστάται η αποφυγή κατανάλωσης του συγκεκριμένου προϊόντος και η επιστροφή του στο σημείο αγοράς. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων απαιτείται ιατρική αξιολόγηση.

Να σημειωθεί ότι προϊόντα της ίδιας μάρκας έχουν αποτελέσει αντικείμενο ανάκλησης και στην Ευρώπη. Τον Ιανουάριο του 2024, η Barbarich SRL σε συνεργασία με την FASFC στο Βέλγιο προχώρησε σε ανάκληση λεμονάδων Calypso λόγω υπερβολικής περιεκτικότητας σε χρωστικές ουσίες. Η ανάκληση αφορούσε όλες τις γεύσεις σε φιάλες των 473 ml, χωρίς περιορισμό σε παρτίδες ή ημερομηνίες λήξης. Τα προϊόντα που περιλαμβάνονταν ήταν οι γεύσεις Tropical Mango, Ocean Blue, Paradise Punch, Southern Peach και Strawberry. Οι λεμονάδες αυτές διανέμονται και πωλούνται και στην Ελλάδα. Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υπήρχε διαθέσιμη πληροφόρηση για τα συστατικά στα σημεία πώλησης, παρά τη σχετική υποχρέωση επισήμανσης.

Στην ευρωπαϊκή ανάκληση δεν αναφέρονταν αναλυτικά οι χρωστικές ουσίες που περιέχονταν, ενώ αρκετές συνθετικές χρωστικές έχουν αποτελέσει αντικείμενο αξιολόγησης λόγω πιθανών επιπτώσεων στην υγεία ή ανεπαρκών δεδομένων ασφάλειας. Οι καταναλωτές είχαν κληθεί να μην καταναλώσουν τα προϊόντα και να τα επιστρέψουν για επιστροφή χρημάτων, ενώ οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν σε ελέγχους συμμόρφωσης στην αγορά.

Πηγή: cibum.gr