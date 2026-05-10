Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΑνακαλούνται σχεδόν 3,6 εκατομμύρια μπουκάλια λεμονάδας γνωστής μάρκας
ΔΙΕΘΝΗ

Ανακαλούνται σχεδόν 3,6 εκατομμύρια μπουκάλια λεμονάδας γνωστής μάρκας

 10.05.2026 - 13:36
Ανακαλούνται σχεδόν 3,6 εκατομμύρια μπουκάλια λεμονάδας γνωστής μάρκας

Ανάκληση μεγάλης κλίμακας βρίσκεται σε εξέλιξη για γνωστή λεμονάδα. Η αιτία είναι η παρουσία της χρωστικής Yellow No. 5 χωρίς σχετική δήλωση στην επισήμανση. Η ουσία αυτή χρησιμοποιείται ως συνθετική χρωστική και είναι γνωστό ότι μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις υπερευαισθησίας σε ευαίσθητα άτομα. Πιθανές επιπτώσεις περιλαμβάνουν δερματικά εξανθήματα, κνίδωση, αναπνευστικά συμπτώματα ή επιδείνωση άσθματος, ιδιαίτερα σε άτομα με δυσανεξία σε αζωχρωστικές.

Πρόκειται για την λεμονάδα Calypso Tropic Tango Lemonade των 473 ml. Η διαδικασία ξεκίνησε στις 23 Απριλίου 2026 και παραμένει σε εξέλιξη στις ΗΠΑ, με ταξινόμηση Κατηγορίας II από τον FDA στις 30 Απριλίου 2026. Η ποσότητα που αποσύρεται από την αγορά είναι ιδιαίτερα υψηλή και ανέρχεται σε 299.779 κιβώτια, με 12 φιάλες ανά κιβώτιο. Συνολικά ανακαλούνται 3.597.348 φιάλες. Η διανομή είναι εκτεταμένη σε εθνικό επίπεδο στις Ηνωμένες Πολιτείες και περιλαμβάνει εξαγωγές σε Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Σιγκαπούρη και Τρινιντάντ και Τομπάγκο. Η ανάκληση δεν αφορά τα προϊόντα της ίδιας μάρκας που κυκλοφορούν και στην ελληνική αγορά μέσω εισαγωγών και διατίθενται σε καταστήματα λιανικής και ηλεκτρονικά, αφού κατά δήλωση του εισαγωγέα, αυτά παρασκευάζονται σε εργοστάσιο της εταιρείας στη Γαλλίας όπου πληρούνται όλοι οι Ευρωπαϊκοί κανονισμοί.

Το προϊόν που αφορά η ανάκληση στις ΗΠΑ είναι η Calypso Tropic Tango Lemonade σε φιάλη 16 fl oz (473 ml), που παράγεται από την King Juice Company, Inc. με έδρα το Μιλγουόκι των Ηνωμένων Πολιτειών, με κωδικό UPC 0 79581-18709 7 και οδηγία διατήρησης σε ψύξη μετά το άνοιγμα. Η ανάκληση καλύπτει όλες τις παρτίδες έως και την ημερομηνία 01APR2027.

Η μη δηλωμένη παρουσία της χρωστικής Yellow No. 5, γνωστής στην Ευρώπη ως ταρτραζίνη (E102), συνιστά παράβαση των απαιτήσεων επισήμανσης τροφίμων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η συγκεκριμένη χρωστική επιτρέπεται, αλλά υπό αυστηρούς όρους: πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ετικέτα είτε ως «E102» είτε ως «ταρτραζίνη» και να συνοδεύεται από προειδοποίηση ότι «μπορεί να έχει επιπτώσεις στη δραστηριότητα και την προσοχή στα παιδιά». Παράλληλα, ισχύουν ανώτατα επιτρεπόμενα όρια χρήσης ανά κατηγορία τροφίμων, ενώ έχει καθοριστεί αποδεκτή ημερήσια πρόσληψη (ADI) στα 7,5 mg ανά κιλό σωματικού βάρους. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί πλήρη δήλωση όλων των προσθέτων στην επισήμανση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η χρήση και επισήμανση χρωστικών ρυθμίζεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1333/2008. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται τόσο στη σωστή αναγραφή όσο και στη μη υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων.

Σε επίπεδο παραγωγής, τέτοιου είδους περιστατικά σχετίζονται με αστοχίες στη διαχείριση συνταγών, ελλιπή έλεγχο αλλαγών πρώτων υλών, σφάλματα στην επισήμανση ή ανεπαρκείς διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου. Η πρόληψη βασίζεται σε αυστηρή ιχνηλασιμότητα, επικύρωση συνθέσεων, έλεγχο προμηθευτών και διασταυρούμενους ελέγχους πριν από τη διάθεση των προϊόντων. Για τους καταναλωτές, η κατανάλωση προϊόντος με μη δηλωμένη χρωστική ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις σε ευαίσθητα άτομα. Συνιστάται η αποφυγή κατανάλωσης του συγκεκριμένου προϊόντος και η επιστροφή του στο σημείο αγοράς. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων απαιτείται ιατρική αξιολόγηση.
Να σημειωθεί ότι προϊόντα της ίδιας μάρκας έχουν αποτελέσει αντικείμενο ανάκλησης και στην Ευρώπη. Τον Ιανουάριο του 2024, η Barbarich SRL σε συνεργασία με την FASFC στο Βέλγιο προχώρησε σε ανάκληση λεμονάδων Calypso λόγω υπερβολικής περιεκτικότητας σε χρωστικές ουσίες. Η ανάκληση αφορούσε όλες τις γεύσεις σε φιάλες των 473 ml, χωρίς περιορισμό σε παρτίδες ή ημερομηνίες λήξης. Τα προϊόντα που περιλαμβάνονταν ήταν οι γεύσεις Tropical Mango, Ocean Blue, Paradise Punch, Southern Peach και Strawberry. Οι λεμονάδες αυτές διανέμονται και πωλούνται και στην Ελλάδα. Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υπήρχε διαθέσιμη πληροφόρηση για τα συστατικά στα σημεία πώλησης, παρά τη σχετική υποχρέωση επισήμανσης.

Στην ευρωπαϊκή ανάκληση δεν αναφέρονταν αναλυτικά οι χρωστικές ουσίες που περιέχονταν, ενώ αρκετές συνθετικές χρωστικές έχουν αποτελέσει αντικείμενο αξιολόγησης λόγω πιθανών επιπτώσεων στην υγεία ή ανεπαρκών δεδομένων ασφάλειας. Οι καταναλωτές είχαν κληθεί να μην καταναλώσουν τα προϊόντα και να τα επιστρέψουν για επιστροφή χρημάτων, ενώ οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν σε ελέγχους συμμόρφωσης στην αγορά.

Πηγή: cibum.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τον σταμάτησαν για έλεγχο και έτρεξε να διαφύγει - Τον «τσάκωσαν» με κοκαΐνη και…magic mushroom - Χειροπέδες σε 5 πρόσωπα
Αθηνά Μιχαηλίδου στο «Τ» σε μια ανθρώπινη συνέντευξη: «Καμία μητέρα δεν χρειάζεται να είναι τέλεια»
«Μαμά, δεν χρειάζεται να είσαι τέλεια» - Η εξομολόγηση της διπλανής πόρτας και το τέλος του μύθου της superwoman
Άγρια επίθεση σε 32χρονο: Ο ένας τον τραυμάτισε με μαχαίρι στο μέτωπο κι άλλος με ξύλο στο χέρι – Πήραν το πορτοφόλι και έγιναν καπνός
Χαμός σε κέντρο διασκέδασης στη Λεμεσό: Λογομάχησαν και πιάστηκαν στα χέρια με μαχαίρια και ξύλα – Πέντε πρόσωπα στο νοσοκομείο
Στο... πόδι η Αμμόχωστος τα ξημερώματα - Έκρηξη σε όχημα 45χρονου - Ήταν σταθμευμένο έξω από την οικία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Το μπουκάλι που πίνεις νερό ίσως κρύβει κάτι που δεν φαντάζεσαι

 10.05.2026 - 13:30
Επόμενο άρθρο

ΔΗΠΑ: Τοποθετείται για τις κατηγορίες σχετικά με τις εκποιήσεις - Δείτε βίντεο

 10.05.2026 - 13:51
Μήνυμα στήριξης από ΠτΔ προς κτηνοτρόφους εν μέσω κρίσης - «Θα σταθούμε δίπλα τους μέχρι την τελευταία στιγμή»

Μήνυμα στήριξης από ΠτΔ προς κτηνοτρόφους εν μέσω κρίσης - «Θα σταθούμε δίπλα τους μέχρι την τελευταία στιγμή»

Θα σταθούμε δίπλα στους κτηνοτρόφους μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι να αναζωογονήσουμε αυτόν τον σημαντικό τομέα της οικονομίας μας, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Μήνυμα στήριξης από ΠτΔ προς κτηνοτρόφους εν μέσω κρίσης - «Θα σταθούμε δίπλα τους μέχρι την τελευταία στιγμή»

Μήνυμα στήριξης από ΠτΔ προς κτηνοτρόφους εν μέσω κρίσης - «Θα σταθούμε δίπλα τους μέχρι την τελευταία στιγμή»

  •  10.05.2026 - 11:16
Μάριος Καρογιάν στο «T» : «Η ΔΗΠΑ θα έχει ουσιαστική παρουσία στη νέα βουλή»-« Είμαι εδώ, ενεργός και αποφασισμένος»

Μάριος Καρογιάν στο «T» : «Η ΔΗΠΑ θα έχει ουσιαστική παρουσία στη νέα βουλή»-« Είμαι εδώ, ενεργός και αποφασισμένος»

  •  10.05.2026 - 07:23
ΠτΔ: «Ευελπιστώ να δούμε ξεκάθαρες θέσεις από όσους διεκδικούν την ψήφο του λαού στις Βουλευτικές Εκλογές»

ΠτΔ: «Ευελπιστώ να δούμε ξεκάθαρες θέσεις από όσους διεκδικούν την ψήφο του λαού στις Βουλευτικές Εκλογές»

  •  10.05.2026 - 11:07
Βουλευτικές εκλογές 2026: Ψήφος για πρώτη φορά και με ταυτότητα μέσω ψηφιακού πολίτη – Πότε θα γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα

Βουλευτικές εκλογές 2026: Ψήφος για πρώτη φορά και με ταυτότητα μέσω ψηφιακού πολίτη – Πότε θα γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα

  •  10.05.2026 - 12:59
Έκτροπα στο ΑΕΛ – ΑΠΟΕΛ: Χειροπέδες σε 16χρονο - Ψάχνουν άλλους τρεις οι Αρχές - Δείτε φωτογραφίες

Έκτροπα στο ΑΕΛ – ΑΠΟΕΛ: Χειροπέδες σε 16χρονο - Ψάχνουν άλλους τρεις οι Αρχές - Δείτε φωτογραφίες

  •  10.05.2026 - 14:45
Συγκινεί ο Χαράλαμπος Προύντζος: «Το ευχαριστώ είναι λίγο» - Οι φωτογραφίες με τις κόρες και τη σύζυγό του και η αγκαλιά με τη μητέρα του

Συγκινεί ο Χαράλαμπος Προύντζος: «Το ευχαριστώ είναι λίγο» - Οι φωτογραφίες με τις κόρες και τη σύζυγό του και η αγκαλιά με τη μητέρα του

  •  10.05.2026 - 15:02
Ανακαλούνται σχεδόν 3,6 εκατομμύρια μπουκάλια λεμονάδας γνωστής μάρκας

Ανακαλούνται σχεδόν 3,6 εκατομμύρια μπουκάλια λεμονάδας γνωστής μάρκας

  •  10.05.2026 - 13:36
Σχέσεις: Τα όρια που χρειάζεται να υπάρχουν για να είναι υγιής

Σχέσεις: Τα όρια που χρειάζεται να υπάρχουν για να είναι υγιής

  •  10.05.2026 - 14:37

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα