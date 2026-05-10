Χαμός σε κέντρο διασκέδασης στη Λεμεσό: Λογομάχησαν και πιάστηκαν στα χέρια με μαχαίρια και ξύλα – Πέντε πρόσωπα στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στη 1π.μ. τέσσερις θαμώνες νυχτερινού κέντρου φέρονται να λογομάχησαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να προκληθεί συμπλοκή.

Η συμπλοκή φέρεται να συνεχίστηκε και εκτός του κέντρου, με την συμμετοχή και άλλων προσώπων, που μετέβησαν στην περιοχή, τα οποία φέρονται να ήταν οπλισμένα με μαχαίρια και ξύλα.

Από τη συμπλοκή πέντε πρόσωπα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Οι τέσσερις αφού έτυχαν των πρώτων βοηθειών έλαβαν εξιτήριο ενώ ο πέμπτος κρατήθηκε για παρακολούθηση.

Εναντίον των πέντε εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα δυνάμει των οποίων συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση.