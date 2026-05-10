Σοκαριστικό βίντεο στον αυτοκινητόδρομο: Οδηγός παρασύρει άνδρα και...γκαζώνει - Κρεμάστηκε από το όχημα για να γλιτώσει

Βίντεο, που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το πρόσωπο που πρωταγωνιστεί, και συγκεκριμένα στη σελίδα RoadReport.CY, καταγράφει την στιγμή όπου σημειώνεται τροχαίο.

Ο οδηγός του προπορευόμενου οχήματος, όπως και ακόμη ένα πρόσωπο κατέβηκαν από το όχημα.

Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος προσπαθεί να εγκαταλείψει την σκηνή την ώρα που ο άνδρας βρίσκεται μπροστά από το όχημα. Το όχημα επιταχύνει και προχωρά κανονικά την πορεία του, με τον άνδρα να «κρατιέται» από το μπροστινό μέρος του οχήματος, για να γλιτώσει.

Στο βίντεο φαίνεται επίσης περιπολικό να βρίσκεται στην σκηνή και να καταδιώκει το όχημα.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο άνδρας, ο ίδιος «κρεμόταν» από το μπροστινό καπό για περίπου δύο χιλιόμετρα και κατάφερε να πηδήξει από το όχημα όταν έφτασαν στον κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού.

Ενώ σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση ο ίδιος μετέβη στο ΤΑΕΠ του νοσοκομείου Λάρνακας όπου και έμεινε για έξι ώρες.

Το περιστατικό σημειώθηκε σύμφωνα με την ανάρτηση το μεσημέρι της Τετάρτης 6 Μαΐου.

