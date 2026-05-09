ΒΙΝΤΕΟ: «Δεν θα μείνει ζώο» – Σοκ από κτηνοτρόφους για τις μαζικές θανατώσεις - Ο αφθώδης πυρετός «θερίζει» τις μονάδες

 09.05.2026 - 20:55
Ο αφθώδης πυρετός βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης ανησυχίας στην επαρχία Λευκωσίας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση φαίνεται να εξελίσσεται η υπόθεση του αφθώδους πυρετού στην Κύπρο, καθώς ο ιός εξαπλώνεται πλέον με γρήγορους ρυθμούς στην επαρχία Λευκωσίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι μολυσμένες κτηνοτροφικές μονάδες έχουν ήδη φτάσει τις 112, ενώ νέα κρούσματα εντοπίζονται συνεχώς. Ο ιός έχει πλέον επεκταθεί και στην περιοχή της Κοκκινοτρεμιθιάς, όπου εντοπίστηκε μικρή ομάδα αιγοπροβάτων. Παράλληλα, ακόμη μία μονάδα βοοειδών στο Παλιομέτοχο βρέθηκε θετική, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη εξάπλωση της νόσου.

Την ίδια στιγμή, αβεβαιότητα επικρατεί γύρω από τις επικείμενες διαβουλεύσεις που έχουν προγραμματιστεί για την Τρίτη. Στη συνάντηση θα συμμετάσχει η Υπουργός Γεωργίας μαζί με αγροτικές οργανώσεις, καθώς και η νεοσύστατη ομάδα «Η φωνή των κτηνοτρόφων», με στόχο την αναζήτηση λύσεων για την κρίση.

Οι κτηνοτρόφοι εμφανίζονται ιδιαίτερα ανυποχώρητοι απέναντι στο ενδεχόμενο μαζικών θανατώσεων ζώων, τονίζοντας ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο και απαιτείται άμεση κυβερνητική παρέμβαση.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου «Η φωνή των κτηνοτρόφων», Νεόφυτος Νεοφύτου, δήλωσε στον Alpha ότι «δεν θα υπάρχουν ζώα με τον δρόμο που έχει πάρει η κατάσταση με τις θανατώσεις και τον αφθώδη πυρετό», εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του κλάδου για το μέλλον της κτηνοτροφίας.

Δείτε το απόσπασμα:

 

 

Σε μια περίοδο έντονης πολιτικής κινητικότητας, αυξημένης κοινωνικής δυσπιστίας αλλά και διαρκών ανακατατάξεων στο κομματικό σκηνικό, το ThemaOnline παρουσιάζει το ThemaPoll, καταγράφοντας τάσεις, πολιτικές ισορροπίες και τη δυναμική που διαμορφώνεται ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών του 2026.

