«Το σπίτι της Μολδαβίας είναι η Ευρώπη» - Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης χαιρέτισε συναυλία αφιερωμένη στην Ημέρα της Ευρώπης
«Το σπίτι της Μολδαβίας είναι η Ευρώπη» - Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης χαιρέτισε συναυλία αφιερωμένη στην Ημέρα της Ευρώπης

 09.05.2026 - 21:11
Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποίησε σήμερα στο Κισινάου της Μολδαβίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, συνοδευόμενος από τη Μολδαβή Πρόεδρο κα Μάγια Σάντου, μετέβη απόψε στην κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας, όπου χαιρέτισε τη συναυλία που δόθηκε με την ευκαιρία των εορτασμών για την Ημέρα της Ευρώπης.

Σε σύντομο χαιρετισμό του πριν από την έναρξη της συναυλίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε απευθυνόμενος στο πλήθος ότι «βρίσκομαι εδώ, στην πρώτη επίσημη επίσκεψη Κύπριου Προέδρου στη χώρα σας και θέλω να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα, ότι το μέλλον της Μολδαβίας ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ως η χώρα που προεδρεύει της ΕΕ, το μήνυμα μας είναι ότι σας στηρίζουμε πλήρως στην ενταξιακή σας πορεία και στις μεταρρυθμίσεις που γίνονται στη χώρα σας.

Η Κυπριακή Προεδρία, η ΕΕ, στέκει δίπλα σας σήμερα και κάθε μέρα, καθώς εργάζεστε για να καταστείτε κράτος μέλος της ΕΕ. Και πρέπει να είστε περήφανοι για όσα η χώρα σας επιτυγχάνει. Η Μολδαβία είναι πρωταθλήτρια στη διαδικασία της διεύρυνσης και μαζί έχουμε πετύχει πολλά».

Απευθυνόμενος στην Πρόεδρο της Μολδαβίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας την ευχαρίστησε για τη συμμετοχή του στην εκδήλωση, σημειώνοντας ότι «το σπίτι της Μολδαβίας είναι η Ευρώπη. Ζήτω η Ευρώπη», κατέληξε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Ο Προεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος επιστρέφει στην Κύπρο αργά απόψε, συνοδεύεται στη Μολδαβία από την Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων κα Μαριλένα Ραουνά, τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου κ. Βίκτωρα Παπαδόπουλο και υπηρεσιακούς παράγοντες.

 

ΒΙΝΤΕΟ: «Δεν θα μείνει ζώο» – Σοκ από κτηνοτρόφους για τις μαζικές θανατώσεις - Ο αφθώδης πυρετός «θερίζει» τις μονάδες

Σοκ στη Βρετανία: Γκέι ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας κι ο σύζυγός του κατηγορούνται ότι βίαζαν και εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά νεαρούς άνδρες

ThemaPoll - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ανατροπές, πολυκερματισμός και ισχυρό μήνυμα συμμετοχής

ThemaPoll - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ανατροπές, πολυκερματισμός και ισχυρό μήνυμα συμμετοχής

Σε μια περίοδο έντονης πολιτικής κινητικότητας, αυξημένης κοινωνικής δυσπιστίας αλλά και διαρκών ανακατατάξεων στο κομματικό σκηνικό, το ThemaOnline παρουσιάζει το ThemaPoll, καταγράφοντας τάσεις, πολιτικές ισορροπίες και τη δυναμική που διαμορφώνεται ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών του 2026.

ThemaPoll - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ανατροπές, πολυκερματισμός και ισχυρό μήνυμα συμμετοχής

  •  09.05.2026 - 12:04
«Η Κύπρος είναι το τελευταίο κράτος μέλος της ΕΕ υπό κατοχή» – Το ηχηρό μήνυμα του ΠτΔ από τη Μολδαβία

  •  09.05.2026 - 19:43
ΠτΔ: Η νεολαία στο επίκεντρο - Εξήγγειλε 93 υποτροφίες για σπουδές στην Κύπρο

  •  09.05.2026 - 14:20
Άναψαν φωτιές στην ΕΔΕΚ: Απαντά στον Πρόεδρο ο Ευσταθίου: «Ουδέποτε έθεσα όρο να «φύγουν οι άλλοι» για να έρθω εγώ»

  •  09.05.2026 - 17:17
ΒΙΝΤΕΟ: «Δεν θα μείνει ζώο» – Σοκ από κτηνοτρόφους για τις μαζικές θανατώσεις - Ο αφθώδης πυρετός «θερίζει» τις μονάδες

  •  09.05.2026 - 20:55
Χανταϊός: Ταυτοποιήθηκε ο «ασθενής μηδέν» - Πώς θα γίνει η επιχείρηση απομάκρυνσης από το κρουαζιερόπλοιο

  •  09.05.2026 - 20:25
BINTEO: Ανατροπή στα ενοίκια από 1η Ιουλίου – Τι αλλάζει για όλους

  •  09.05.2026 - 21:50
Ντένβερ: «Μόλις χτυπήσαμε κάποιον» - Το ανατριχιαστικό ηχητικό όταν κινητήρας αεροπλάνου «ρούφηξε» άνθρωπο

  •  09.05.2026 - 22:11

