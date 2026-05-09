«Το σπίτι της Μολδαβίας είναι η Ευρώπη» - Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης χαιρέτισε συναυλία αφιερωμένη στην Ημέρα της Ευρώπης

Σε σύντομο χαιρετισμό του πριν από την έναρξη της συναυλίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε απευθυνόμενος στο πλήθος ότι «βρίσκομαι εδώ, στην πρώτη επίσημη επίσκεψη Κύπριου Προέδρου στη χώρα σας και θέλω να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα, ότι το μέλλον της Μολδαβίας ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ως η χώρα που προεδρεύει της ΕΕ, το μήνυμα μας είναι ότι σας στηρίζουμε πλήρως στην ενταξιακή σας πορεία και στις μεταρρυθμίσεις που γίνονται στη χώρα σας.

Η Κυπριακή Προεδρία, η ΕΕ, στέκει δίπλα σας σήμερα και κάθε μέρα, καθώς εργάζεστε για να καταστείτε κράτος μέλος της ΕΕ. Και πρέπει να είστε περήφανοι για όσα η χώρα σας επιτυγχάνει. Η Μολδαβία είναι πρωταθλήτρια στη διαδικασία της διεύρυνσης και μαζί έχουμε πετύχει πολλά».

Απευθυνόμενος στην Πρόεδρο της Μολδαβίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας την ευχαρίστησε για τη συμμετοχή του στην εκδήλωση, σημειώνοντας ότι «το σπίτι της Μολδαβίας είναι η Ευρώπη. Ζήτω η Ευρώπη», κατέληξε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Ο Προεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος επιστρέφει στην Κύπρο αργά απόψε, συνοδεύεται στη Μολδαβία από την Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων κα Μαριλένα Ραουνά, τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου κ. Βίκτωρα Παπαδόπουλο και υπηρεσιακούς παράγοντες.