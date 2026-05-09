Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΣοκ στη Βρετανία: Γκέι ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας κι ο σύζυγός του κατηγορούνται ότι βίαζαν και εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά νεαρούς άνδρες
ΔΙΕΘΝΗ

Σοκ στη Βρετανία: Γκέι ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας κι ο σύζυγός του κατηγορούνται ότι βίαζαν και εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά νεαρούς άνδρες

 09.05.2026 - 21:28
Σοκ στη Βρετανία: Γκέι ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας κι ο σύζυγός του κατηγορούνται ότι βίαζαν και εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά νεαρούς άνδρες

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθισε σήμερα ζευγάρι ομοφυλόφιλων στη Βρετανία που κατηγορείται για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος νεαρών ανδρών, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σάλο στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους είναι ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος στη χώρα που έγινε πατέρας μέσω παρένθετης μητέρας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Daily Mail, ο 57χρονος Μπάρι Ντρούιτ Μπάρλοου και ο 32χρονος σύζυγός του, Σκοτ Χάτσινσον, αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες του βιασμού, της σεξουαλικής επίθεσης και της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευση (sex trafficking).

Μάλιστα, όπως ακούστηκε στο δικαστήριο το gay ζευγάρι «στοχοποιούσε» νεαρούς άνδρες όχι απαραίτητα ομοφυλόφιλους τους προσέγγιζε και στη συνέχεια ικανοποιούσε επάνω τους τις άρρωστες ορέξεις του.

 

 

Έχει δύο παιδιά με τον πρώην σύντροφο της κόρης του

Ο Μπάρλοου, γνωστός επιχειρηματίας και τηλεοπτικό πρόσωπο στη Βρετανία, έχει αποκτήσει επτά παιδιά μέσω παρένθετης μητέρας. Μάλιστα, δύο από αυτά τα έχει αποκτήσει με τον πρώην σύντροφο της κόρης του.

Ο ίδιος και ο 32χρονος σύζυγός του, Σκοτ, είναι συνιδιοκτήτες της ποδοσφαιρικής ομάδας Maldon & Tiptree Football Club.
Σύμφωνα με το Sky News, ο Μπάρλοου αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση σε άνδρα, τέσσερις κατηγορίες για βιασμό άνδρα ηλικίας άνω των 16 ετών, καθώς και δύο κατηγορίες για οργάνωση ή διευκόλυνση μετακίνησης άλλου προσώπου με σκοπό την εκμετάλλευση.

Ο σύζυγός του κατηγορείται για μία υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης σε άνδρα, μία υπόθεση βιασμού άνδρα άνω των 16 ετών και δύο κατηγορίες για οργάνωση ή διευκόλυνση μετακίνησης άλλου προσώπου με σκοπό την εκμετάλλευση.

 

Αρνήθηκαν τις κατηγορίες

Οι δύο άνδρες εμφανίστηκαν σήμερα σε δικαστήριο, όπου και αρνήθηκαν τις κατηγορίες, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά τις συντονισμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε ακίνητα που συνδέονται με το ζευγάρι σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, αστυνομικοί εισέβαλαν στην κατοικία του ζευγαριού την Τετάρτη, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και μονάδες εγκληματολογικών ερευνών, ενώ αρκετά περιπολικά είχαν σταθμεύσει στον χώρο.

Ο Μπάρλοου είναι γνωστός στη Βρετανία τόσο για την επιχειρηματική του δραστηριότητα όσο και για τη δημόσια παρουσία του στα μέσα ενημέρωσης. Πριν από 14 μήνες είχε αποκτήσει την ερασιτεχνική ομάδα Maldon & Tiptree FC και επρόκειτο να πρωταγωνιστήσει σε νέο ντοκιμαντέρ του ITV σχετικά με τη διοίκηση του συλλόγου και τα σχέδιά του για την αναδιοργάνωση της ομάδας.

Ωστόσο, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η σειρά ακυρώθηκε.

Από τους πρώτους ομοφυλόφιλους γονείς

Ο ίδιος και ο πρώην σύζυγός του είχαν γίνει πρωτοσέλιδο το 1999, όταν συγκατελέγησαν στα πρώτα ομόφυλα ζευγάρια στο Ηνωμένο Βασίλειο που απέκτησαν παιδιά μέσω παρένθετης μητέρας.

Σοκ στη Βρετανία: Γκέι ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας κι ο σύζυγός του κατηγορούνται ότι βίαζαν και εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά νεαρούς άνδρες
Ο Μπάρλοου με το πρώτο του παιδί το 1999


Τα τελευταία χρόνια, ο Μπάρλοου είχε εμφανιστεί σε αρκετές τηλεοπτικές παραγωγές reality και lifestyle, μεταξύ των οποίων τα «Rich House, Poor House» και «Below Deck Sailing Yacht», ενώ σε άλλη τηλεοπτική σειρά είχε επιτρέψει σε άγνωστο πρόσωπο να ζήσει στο σπίτι του.

Στο παρελθόν είχε επίσης δηλώσει δημόσια ότι ποδοσφαιριστές — τρεις εκ των οποίων, όπως υποστήριξε, αγωνίζονται σήμερα στην Premier League — τον είχαν προσεγγίσει ιδιωτικά επειδή είναι ομοφυλόφιλοι αλλά δεν το έχουν αποκαλύψει δημόσια.

Σε συνέντευξή του στο BBC είχε αναφέρει ότι δεν επιθυμεί να θεωρείται «το πρόσωπο της γκέι κοινότητας στο ποδόσφαιρο», σημειώνοντας πως οι παίκτες φοβούνται πιθανές αντιδράσεις τόσο στα αποδυτήρια όσο και εντός αγωνιστικού χώρου. Είχε προσθέσει ότι οι λίγκες και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Αγγλίας (FA) είναι εκείνες που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην ομαλοποίηση της κατάστασης.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η αστυνομία του Έσεξ ανέφερε ότι οι έρευνες διεξήχθησαν από τη Διεύθυνση Σοβαρού Εγκλήματος και ότι οι δύο άνδρες συνελήφθησαν μετά από συντονισμένες επιχειρήσεις. Όπως επισημαίνεται, οι Αρχές συνεργάστηκαν με τις Εισαγγελικές Αρχές πριν απαγγελθούν οι κατηγορίες, ενώ η δίκη πήρε αναβολή για τις 5 Ιουνίου.

Πηγή: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανείπωτη θλίψη για τον τέως Υπουργό Ενέργειας: Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του
Φειδίας Παναγιώτου: «Θέλεις να βγάλεις λεφτά τις επόμενες 14 ημέρες;» - Αυτός είναι ο τρόπος – Δείτε βίντεο
Akylas: Η ομάδα της ελληνικής συμμετοχής τραγουδά το «Ferto» και γίνεται viral
Επιστρέφει πιο μεγάλο, πιο γευστικό και πιο... απολαυστικό - Για 6 μέρες ο παράδεισος των burger lovers έρχεται στη Λευκωσία
Συγκινητικό: Μαθητές ετοίμασαν έκπληξη σε Λύκειο της Λεμεσού για τη διευθύντρια τους που αφυπηρετεί – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ryanair: Σοκ στον ελληνικό τουρισμό - Κόβει 12 δρομολόγια, ανάμεσά τους και ένα από Κύπρο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Το σπίτι της Μολδαβίας είναι η Ευρώπη» - Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης χαιρέτισε συναυλία αφιερωμένη στην Ημέρα της Ευρώπης

 09.05.2026 - 21:11
Επόμενο άρθρο

BINTEO: Ανατροπή στα ενοίκια από 1η Ιουλίου – Τι αλλάζει για όλους

 09.05.2026 - 21:50
ThemaPoll - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ανατροπές, πολυκερματισμός και ισχυρό μήνυμα συμμετοχής

ThemaPoll - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ανατροπές, πολυκερματισμός και ισχυρό μήνυμα συμμετοχής

Σε μια περίοδο έντονης πολιτικής κινητικότητας, αυξημένης κοινωνικής δυσπιστίας αλλά και διαρκών ανακατατάξεων στο κομματικό σκηνικό, το ThemaOnline παρουσιάζει το ThemaPoll, καταγράφοντας τάσεις, πολιτικές ισορροπίες και τη δυναμική που διαμορφώνεται ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών του 2026.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ThemaPoll - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ανατροπές, πολυκερματισμός και ισχυρό μήνυμα συμμετοχής

ThemaPoll - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ανατροπές, πολυκερματισμός και ισχυρό μήνυμα συμμετοχής

  •  09.05.2026 - 12:04
«Η Κύπρος είναι το τελευταίο κράτος μέλος της ΕΕ υπό κατοχή» – Το ηχηρό μήνυμα του ΠτΔ από τη Μολδαβία

«Η Κύπρος είναι το τελευταίο κράτος μέλος της ΕΕ υπό κατοχή» – Το ηχηρό μήνυμα του ΠτΔ από τη Μολδαβία

  •  09.05.2026 - 19:43
ΠτΔ: Η νεολαία στο επίκεντρο - Εξήγγειλε 93 υποτροφίες για σπουδές στην Κύπρο

ΠτΔ: Η νεολαία στο επίκεντρο - Εξήγγειλε 93 υποτροφίες για σπουδές στην Κύπρο

  •  09.05.2026 - 14:20
Άναψαν φωτιές στην ΕΔΕΚ: Απαντά στον Πρόεδρο ο Ευσταθίου: «Ουδέποτε έθεσα όρο να «φύγουν οι άλλοι» για να έρθω εγώ»

Άναψαν φωτιές στην ΕΔΕΚ: Απαντά στον Πρόεδρο ο Ευσταθίου: «Ουδέποτε έθεσα όρο να «φύγουν οι άλλοι» για να έρθω εγώ»

  •  09.05.2026 - 17:17
ΒΙΝΤΕΟ: «Δεν θα μείνει ζώο» – Σοκ από κτηνοτρόφους για τις μαζικές θανατώσεις - Ο αφθώδης πυρετός «θερίζει» τις μονάδες

ΒΙΝΤΕΟ: «Δεν θα μείνει ζώο» – Σοκ από κτηνοτρόφους για τις μαζικές θανατώσεις - Ο αφθώδης πυρετός «θερίζει» τις μονάδες

  •  09.05.2026 - 20:55
Χανταϊός: Ταυτοποιήθηκε ο «ασθενής μηδέν» - Πώς θα γίνει η επιχείρηση απομάκρυνσης από το κρουαζιερόπλοιο

Χανταϊός: Ταυτοποιήθηκε ο «ασθενής μηδέν» - Πώς θα γίνει η επιχείρηση απομάκρυνσης από το κρουαζιερόπλοιο

  •  09.05.2026 - 20:25
BINTEO: Ανατροπή στα ενοίκια από 1η Ιουλίου – Τι αλλάζει για όλους

BINTEO: Ανατροπή στα ενοίκια από 1η Ιουλίου – Τι αλλάζει για όλους

  •  09.05.2026 - 21:50
Ντένβερ: «Μόλις χτυπήσαμε κάποιον» - Το ανατριχιαστικό ηχητικό όταν κινητήρας αεροπλάνου «ρούφηξε» άνθρωπο

Ντένβερ: «Μόλις χτυπήσαμε κάποιον» - Το ανατριχιαστικό ηχητικό όταν κινητήρας αεροπλάνου «ρούφηξε» άνθρωπο

  •  09.05.2026 - 22:11

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα