Σοκ στη Βρετανία: Γκέι ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας κι ο σύζυγός του κατηγορούνται ότι βίαζαν και εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά νεαρούς άνδρες

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Daily Mail, ο 57χρονος Μπάρι Ντρούιτ Μπάρλοου και ο 32χρονος σύζυγός του, Σκοτ Χάτσινσον, αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες του βιασμού, της σεξουαλικής επίθεσης και της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευση (sex trafficking).

Μάλιστα, όπως ακούστηκε στο δικαστήριο το gay ζευγάρι «στοχοποιούσε» νεαρούς άνδρες όχι απαραίτητα ομοφυλόφιλους τους προσέγγιζε και στη συνέχεια ικανοποιούσε επάνω τους τις άρρωστες ορέξεις του.

NEW: Britain's first gay surrogate parent has been charged with r*pe and human trafficking for s*xual exploitation.



Barrie Drewitt-Barlow, 57, who is now married to his daughter's ex-'boyfriend,' became the first gay parent to surrogate babies in 1999 in the UK, with his now-ex…

Έχει δύο παιδιά με τον πρώην σύντροφο της κόρης του

Ο Μπάρλοου, γνωστός επιχειρηματίας και τηλεοπτικό πρόσωπο στη Βρετανία, έχει αποκτήσει επτά παιδιά μέσω παρένθετης μητέρας. Μάλιστα, δύο από αυτά τα έχει αποκτήσει με τον πρώην σύντροφο της κόρης του.

Ο ίδιος και ο 32χρονος σύζυγός του, Σκοτ, είναι συνιδιοκτήτες της ποδοσφαιρικής ομάδας Maldon & Tiptree Football Club.

Σύμφωνα με το Sky News, ο Μπάρλοου αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση σε άνδρα, τέσσερις κατηγορίες για βιασμό άνδρα ηλικίας άνω των 16 ετών, καθώς και δύο κατηγορίες για οργάνωση ή διευκόλυνση μετακίνησης άλλου προσώπου με σκοπό την εκμετάλλευση.

Ο σύζυγός του κατηγορείται για μία υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης σε άνδρα, μία υπόθεση βιασμού άνδρα άνω των 16 ετών και δύο κατηγορίες για οργάνωση ή διευκόλυνση μετακίνησης άλλου προσώπου με σκοπό την εκμετάλλευση.

Αρνήθηκαν τις κατηγορίες

Οι δύο άνδρες εμφανίστηκαν σήμερα σε δικαστήριο, όπου και αρνήθηκαν τις κατηγορίες, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά τις συντονισμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε ακίνητα που συνδέονται με το ζευγάρι σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, αστυνομικοί εισέβαλαν στην κατοικία του ζευγαριού την Τετάρτη, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και μονάδες εγκληματολογικών ερευνών, ενώ αρκετά περιπολικά είχαν σταθμεύσει στον χώρο.

Ο Μπάρλοου είναι γνωστός στη Βρετανία τόσο για την επιχειρηματική του δραστηριότητα όσο και για τη δημόσια παρουσία του στα μέσα ενημέρωσης. Πριν από 14 μήνες είχε αποκτήσει την ερασιτεχνική ομάδα Maldon & Tiptree FC και επρόκειτο να πρωταγωνιστήσει σε νέο ντοκιμαντέρ του ITV σχετικά με τη διοίκηση του συλλόγου και τα σχέδιά του για την αναδιοργάνωση της ομάδας.

Ωστόσο, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η σειρά ακυρώθηκε.

Από τους πρώτους ομοφυλόφιλους γονείς

Ο ίδιος και ο πρώην σύζυγός του είχαν γίνει πρωτοσέλιδο το 1999, όταν συγκατελέγησαν στα πρώτα ομόφυλα ζευγάρια στο Ηνωμένο Βασίλειο που απέκτησαν παιδιά μέσω παρένθετης μητέρας.

Ο Μπάρλοου με το πρώτο του παιδί το 1999



Τα τελευταία χρόνια, ο Μπάρλοου είχε εμφανιστεί σε αρκετές τηλεοπτικές παραγωγές reality και lifestyle, μεταξύ των οποίων τα «Rich House, Poor House» και «Below Deck Sailing Yacht», ενώ σε άλλη τηλεοπτική σειρά είχε επιτρέψει σε άγνωστο πρόσωπο να ζήσει στο σπίτι του.

Στο παρελθόν είχε επίσης δηλώσει δημόσια ότι ποδοσφαιριστές — τρεις εκ των οποίων, όπως υποστήριξε, αγωνίζονται σήμερα στην Premier League — τον είχαν προσεγγίσει ιδιωτικά επειδή είναι ομοφυλόφιλοι αλλά δεν το έχουν αποκαλύψει δημόσια.

Σε συνέντευξή του στο BBC είχε αναφέρει ότι δεν επιθυμεί να θεωρείται «το πρόσωπο της γκέι κοινότητας στο ποδόσφαιρο», σημειώνοντας πως οι παίκτες φοβούνται πιθανές αντιδράσεις τόσο στα αποδυτήρια όσο και εντός αγωνιστικού χώρου. Είχε προσθέσει ότι οι λίγκες και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Αγγλίας (FA) είναι εκείνες που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην ομαλοποίηση της κατάστασης.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η αστυνομία του Έσεξ ανέφερε ότι οι έρευνες διεξήχθησαν από τη Διεύθυνση Σοβαρού Εγκλήματος και ότι οι δύο άνδρες συνελήφθησαν μετά από συντονισμένες επιχειρήσεις. Όπως επισημαίνεται, οι Αρχές συνεργάστηκαν με τις Εισαγγελικές Αρχές πριν απαγγελθούν οι κατηγορίες, ενώ η δίκη πήρε αναβολή για τις 5 Ιουνίου.

Πηγή: protothema.gr