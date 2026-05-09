Συγκινητικό: Μαθητές ετοίμασαν έκπληξη σε Λύκειο της Λεμεσού για τη διευθύντρια τους που αφυπηρετεί – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη το πρωί, όταν στις 7:45 το κουδούνι ήχησε τρεις φορές και αμέσως άρχισε να ακούγεται δυνατά μουσική σε όλο το σχολείο. Μαθητές και εκπαιδευτικοί συγκεντρώθηκαν στο άτριο, όπου είχε ετοιμαστεί μια μεγάλη έκπληξη για τη διευθύντρια και τις βοηθούς διευθύντριες.

Τιμήθηκαν η διευθύντρια κ. Μαρία Λοΐζου Θεοδόσιου, η Βοηθός Διευθύντρια Α΄ κ. Μελανθία Παπαδοπούλου, καθώς και οι Βοηθοί Διευθύντριες κ. Ξανθούλα Παλαικυθρίτου και κ. Κωνσταντίνα Χαριτωνίδου, με αφορμή την αφυπηρέτησή τους.

Η στιγμή ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά, καθώς η διευθύντρια, μόλις αντίκρισε την έκπληξη που είχαν ετοιμάσει οι μαθητές, συγκινήθηκε βαθιά.

Μάλιστα, σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους, μπήκε για λίγο στον σύλλογο καθηγητών προκειμένου να συγκρατήσει τη συγκίνησή της και στη συνέχεια επέστρεψε ξανά στον χώρο της εκδήλωσης.

Την ομιλία εκ μέρους των μαθητών ανέγνωσε ο μαθητής Άγγελος Μιχαήλ, ενώ η κ. Μαρία Λοΐζου Θεοδόσιου απηύθυνε σύντομη αντιφώνηση, ευχαριστώντας θερμά μαθητές και εκπαιδευτικούς για την αγάπη και την τιμή που της επιφύλαξαν.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο πρόεδρος του μαθητικού συμβουλίου παρέδωσε αναμνηστικές πλακέτες στην διευθύντρια και στις τρεις βοηθούς διευθύντριες, καθώς και ανθοδέσμες ως ένδειξη εκτίμησης και ευγνωμοσύνης.

Η όμορφη αυτή εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τραγούδι, χορό και γιορτινή ατμόσφαιρα, καθώς μαθητές και καθηγητές χόρεψαν όλοι μαζί με το τραγούδι «Γλέντι», δημιουργώντας ένα αξέχαστο κλείσιμο σε μια τόσο ξεχωριστή στιγμή για το σχολείο.