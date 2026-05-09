ΑρχικήΠολιτική
Λετυμπιώτης: Στόχος η συζήτηση επί της ουσίας του Κυπριακού και η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Στόχος της Ελληνοκυπριακής πλευράς παραμένει η συζήτηση επί της ουσίας του Κυπριακού και η πορεία προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, δήλωσε στο Πρωινό Δρομολόγιο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Μιλώντας το πρωί στο κρατικό ραδιόφωνο, σημείωσε πως σε αυτό το πλαίσιο, οι τακτικές συναντήσεις του Προέδρου με τον Τουφάν Έρχιουρμαν, έχουν αυξημένη χρησιμότητα, ως προς την ειλικρίνεια και την τακτική επικοινωνία για σειρά θεμάτων τα οποία πρέπει να τίθενται και να συζητούνται.

Ο Λετυμπιώτης τόνισε ότι στόχος "ήταν, είναι και παραμένει" η σύγκλιση διευρυμένης διάσκεψης, η οποία θα επιτρέψει συζήτηση επί της ουσίας των πτυχών του Κυπριακού - και αυτό δεν μπορεί να αμφισβητείται.

Υπογράμμισε ότι θέση της Κυβέρνησης, είναι πως το Κυπριακό δεν μπορεί να παραμείνει σε τεχνητή αναμονή, προσθέτοντας ότι η συζήτηση για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, έχει αξία όταν στηρίζει και ενισχύει την προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης κλήθηκε να σχολιάσει δημοσιεύματα, ότι ο Τούρκος πρόεδρος έχει ανάψει το "πράσινο φως" στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, για νέα προσπάθεια στο Κυπριακό. Σημείωσε ότι πριν τη συνάντηση του προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Αντόνιο Γκουτέρες, είχε προηγηθεί συνάντηση του Γενικού Γραμματέα με τον Ταγίπ Ερντογάν.

Πηγή: news.rik.cy

ThemaPoll - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ανατροπές, πολυκερματισμός και ισχυρό μήνυμα συμμετοχής

Σε μια περίοδο έντονης πολιτικής κινητικότητας, αυξημένης κοινωνικής δυσπιστίας αλλά και διαρκών ανακατατάξεων στο κομματικό σκηνικό, το ThemaOnline παρουσιάζει το ThemaPoll, καταγράφοντας τάσεις, πολιτικές ισορροπίες και τη δυναμική που διαμορφώνεται ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών του 2026.

