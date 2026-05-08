ΑρχικήΠολιτική
Φειδίας Παναγιώτου: «Έγιναν όλοι TikTokers επειδή έχασαν τα ποσοστά τους» – «Το μέλλον είναι εδώ, τα κόμματα έμειναν στο χθες»

Πυρά κατά του παραδοσιακού κομματικού κατεστημένου εξαπέλυσε στην εκπομπή «Omega Δημοκρατία» ο Φειδίας Παναγιώτου, παρουσιάζοντας το όραμα του για μια ψηφιακή επανάσταση στην Βουλή.

​Ο Φειδίας Παναγιώτου θεωρεί πως τα παραδοσιακά κόμματα άρχισαν να αλλάζουν τη στρατηγική τους μόνο μετά το σοκ των Ευρωεκλογών και το δικό του ποσοστό που άγγιξε το 20%. Καυτηρίασε το γεγονός ότι πολλοί πολιτικοί αρχηγοί «έγιναν ξαφνικά tiktokers» και άρχισαν να αναρτούν βίντεο στο διαδίκτυο σε μια προσπάθεια να μιμηθούν τη δική του επικοινωνιακή επιτυχία, ωστόσο τόνισε ότι αυτό δεν αρκεί αν δεν συνοδεύεται από ουσιαστική τεχνολογική αναβάθμιση και διαφάνεια.

​Την ίδια ώρα ανέλυσε τον τρόπο λειτουργίας της «Άμεσης Δημοκρατίας» μέσω εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα. Ο Παναγιώτου εξήγησε ότι η εφαρμογή του κόμματος του είναι ήδη η πιο πετυχημένη στην Κύπρο, έχοντας χρησιμοποιηθεί από χιλιάδες πολίτες για την ανάδειξη των 56 υποψήφιων βουλευτών του. Στόχος του είναι να μεταφέρει αυτή τη δύναμη απευθείας στον λαό, επιτρέποντας στους πολίτες να ψηφίζουν καθημερινά για τα νομοσχέδια που κατατίθενται στη Βουλή αντί να περιορίζονται στην ψήφο μία φορά κάθε πέντε χρόνια.

​Απαντώντας στις επικρίσεις για το αν αυτό το μοντέλο είναι εφαρμόσιμο στην πράξη, ο Φειδίας Παναγιώτου παρέπεμψε στο δημοψήφισμα του 2004 για το Κυπριακό ως παράδειγμα άμεσης συμμετοχής του λαού σε κρίσιμες αποφάσεις. Υποστήριξε ότι η «Άμεση Δημοκρατία» λειτουργεί ως η φωνή του κόσμου μέσα στο κοινοβούλιο, με τους βουλευτές του κόμματος να δεσμεύονται να μεταφέρουν τις προτάσεις νόμου και τις υπογραφές που θα συλλέγονται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής.

Απίστευτο σκηνικό στο Ηράκλειο Κρήτης: Βρήκε την πρώην του σε καφετέρια και την ξυλοκόπησε – Σκληρό βίντεο

Έξαλλος ο Αταμάν - «Τα έχωσε» στον Μήτογλου!

«Σφαγή» στον αέρα: Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης άνοιξε τον «ασκό του Αιόλου» για τη διαφθορά – Μετωπική με Αννίτα, Στεφάνου και Νικόλα

