Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΕπίδομα Τέκνου και Μονογονεϊκής Οικογένειας: Πότε ξεκινά η καταβολή τους - Τι ισχύει για όσους υποβάλουν αίτηση για πρώτη φορά
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα Τέκνου και Μονογονεϊκής Οικογένειας: Πότε ξεκινά η καταβολή τους - Τι ισχύει για όσους υποβάλουν αίτηση για πρώτη φορά

 08.05.2026 - 10:06
Επίδομα Τέκνου και Μονογονεϊκής Οικογένειας: Πότε ξεκινά η καταβολή τους - Τι ισχύει για όσους υποβάλουν αίτηση για πρώτη φορά

Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ανακοινώνει ότι έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, το Διάταγμα του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφορικά με την παροχή Επιδόματος Τέκνου και Μονογονεϊκής Οικογένειας για το 2026.

Με βάση τις διατάξεις του Διατάγματος, όσοι είχαν καταστεί δικαιούχοι των πιο πάνω Επιδομάτων για το έτος 2025, δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση για το έτος 2026 και η παροχή των επιδομάτων θα εξεταστεί αυτόματα από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ). Η καταβολή των επιδομάτων για το 2026 θα ξεκινήσει από τις 29 Μαΐου 2026.

Σε περίπτωση που έχει προκύψει οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία που επηρεάζει το δικαίωμά τους σε επίδομα (όπως αλλαγή εισοδήματος από μερίσματα, κτλ), οι αιτητές θα πρέπει να ενημερώσουν σχετικά την ΥΔΕΠ με την υποβολή του σχετικού Ηλεκτρονικού Εντύπου Αλλαγής Στοιχείων, το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.wbas.dmsw.gov.cy. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή στο CYLogin και η ταυτοποίηση του προφίλ του αιτητή. Νοείται ότι, οποιεσδήποτε αλλαγές ή/και επιπρόσθετες πληροφορίες, θα γίνονται αποδεκτές μόνο με την υποβολή του Ηλεκτρονικού Εντύπου Αλλαγής Στοιχείων.

Όσοι έχουν καταστεί δικαιούχοι Επιδόματος Τέκνου για το 2025 και επιθυμούν να αιτηθούν την παροχή Επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας για το έτος 2026, μπορούν να υποβάλουν το αίτημα τους μέσω του Ηλεκτρονικού Εντύπου Αλλαγής Στοιχείων.

Όσοι δεν είχαν καταστεί δικαιούχοι Επιδόματος Τέκνου ή/και Επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας για το 2025 και όσοι θα υποβάλουν αίτηση για πρώτη φορά, μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους για παροχή Επιδόματος Τέκνου ή Επιδόματος Τέκνου και Επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας το 2026, ηλεκτρονικά, μέσω του CYLogin (https://www.gov.cy) μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2026. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή στο CYLogin και η ταυτοποίηση του προφίλ του αιτητή.

Τονίζεται ότι, για όσους θα υποβάλουν αίτηση για πρώτη φορά, είναι υποχρεωτικό, για σκοπούς εξέτασης της, να συμπληρωθεί και να αποσταλεί το Έντυπο Εξουσιοδότησης σε πρωτότυπη έντυπη μορφή σε ένα από τα Σημεία Εξυπηρέτησης Επιδομάτων Πρόνοιας (Σ.Ε.Ε.Π.), μετά από διευθέτηση ραντεβού μέσω της ιστοσελίδας της ΥΔΕΠ (https://www.wbas.dmsw.gov.cy) ή μέσω τηλεφώνου στο 8000 2000. Νοείται ότι, αιτητές και δικαιούχοι που κατέχουν ηλεκτρονική υπογραφή μπορούν να συμπληρώσουν, να υπογράψουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά το Έντυπο Εξουσιοδότησης με τη χρήση της ηλεκτρονικής τους ταυτότητας (eID).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική αίτηση Επιδόματος Τέκνου και Επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Οι γάροι της ημέρας»: Οι χώροι είναι για τις οικογένειες με παιδικό καροτσάκι όχι για να μπεις πιο γρήγορα στο mall - Φωτογραφία
Αναστάτωση στη Λεμεσό: Ο αγώνας futsal που κατέληξε σε χάος - Από δακρυγόνα και κροτίδες μέχρι ζημιές σε οχήματα
Μην το χάσεις: Το νέο all-day spot στη Λεμεσό που ήδη συζητιέται - Δείτε φωτογραφίες
VIDEO: Άγριος καβγάς σε σχολείο της Πάφου - Καθαρίστριες πιάστηκαν στα χέρια μπροστά από μαθητές
Γνωστή αεροπορική εταιρεία θα μας ταξιδέψει σε υπέροχους προορισμούς με νέα δρομολόγια - Λεπτομέρειες
Θλίψη: Πέθανε η Βασιλική Προύντζου - Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης: Η δημόσια εξομολόγηση αγάπης στη σύζυγό του για τα γενέθλιά της - Δείτε φωτογραφία

 08.05.2026 - 10:08
Επόμενο άρθρο

Έκλεισε τμήμα δρόμου στη Λευκωσία λόγω βλάβης σε αγωγό - Μέχρι πότε θα παραμείνει κλειστό

 08.05.2026 - 10:18
ΑΝΑΛΥΣΗ: Η ανθεκτικότητα Χριστοδουλίδη σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό

ΑΝΑΛΥΣΗ: Η ανθεκτικότητα Χριστοδουλίδη σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό

Σε μια περίοδο έντονης πολιτικής κινητικότητας, χαμηλής κομματικής συσπείρωσης και αυξημένης αβεβαιότητας ενόψει των βουλευτικών εκλογών, η δημοσκόπηση της Stratego/IMR για την «Καθημερινή» καταγράφει ένα στοιχείο με ιδιαίτερη πολιτική σημασία: ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης εμφανίζει σταθερή ανοδική πορεία και παραμένει πρώτος σε θετική γνώμη μεταξύ των πολιτικών προσώπων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΑΝΑΛΥΣΗ: Η ανθεκτικότητα Χριστοδουλίδη σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό

ΑΝΑΛΥΣΗ: Η ανθεκτικότητα Χριστοδουλίδη σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό

  •  08.05.2026 - 06:08
«Λευκός καπνός» μετά από οκτάωρο θρίλερ: Πώς ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έπεισε τους κτηνοτρόφους να ακυρώσουν το μπλόκο στη Ριζοελιά

«Λευκός καπνός» μετά από οκτάωρο θρίλερ: Πώς ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έπεισε τους κτηνοτρόφους να ακυρώσουν το μπλόκο στη Ριζοελιά

  •  08.05.2026 - 08:30
Ανδρέας Παπαχαραλάμπους στο «T» :«Η απόφασή μου να κατέλθω στις εκλογές με το ΕΛΑΜ δεν είναι συγκυριακή»-«Η ηγεσία του ΔΗΣΥ θέτει στους πολίτες ψευδοδιλλήματα»

Ανδρέας Παπαχαραλάμπους στο «T» :«Η απόφασή μου να κατέλθω στις εκλογές με το ΕΛΑΜ δεν είναι συγκυριακή»-«Η ηγεσία του ΔΗΣΥ θέτει στους πολίτες ψευδοδιλλήματα»

  •  08.05.2026 - 06:05
ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

  •  05.05.2026 - 12:10
Επίδομα Τέκνου και Μονογονεϊκής Οικογένειας: Πότε ξεκινά η καταβολή τους - Τι ισχύει για όσους υποβάλουν αίτηση για πρώτη φορά

Επίδομα Τέκνου και Μονογονεϊκής Οικογένειας: Πότε ξεκινά η καταβολή τους - Τι ισχύει για όσους υποβάλουν αίτηση για πρώτη φορά

  •  08.05.2026 - 10:06
VIDEO: Άγριος καβγάς σε σχολείο της Πάφου - Καθαρίστριες πιάστηκαν στα χέρια μπροστά από μαθητές

VIDEO: Άγριος καβγάς σε σχολείο της Πάφου - Καθαρίστριες πιάστηκαν στα χέρια μπροστά από μαθητές

  •  08.05.2026 - 08:53
«Οι γάροι της ημέρας»: Οι χώροι είναι για τις οικογένειες με παιδικό καροτσάκι όχι για να μπεις πιο γρήγορα στο mall - Φωτογραφία

«Οι γάροι της ημέρας»: Οι χώροι είναι για τις οικογένειες με παιδικό καροτσάκι όχι για να μπεις πιο γρήγορα στο mall - Φωτογραφία

  •  08.05.2026 - 10:45
Έκλεισε τμήμα δρόμου στη Λευκωσία λόγω βλάβης σε αγωγό - Μέχρι πότε θα παραμείνει κλειστό

Έκλεισε τμήμα δρόμου στη Λευκωσία λόγω βλάβης σε αγωγό - Μέχρι πότε θα παραμείνει κλειστό

  •  08.05.2026 - 10:18

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα