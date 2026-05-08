31 ετών: Σκύλος βρέθηκε σε καταφύγιο μετά τον θάνατο του κηδεμόνα του και έγραψε ιστορία
31 ετών: Σκύλος βρέθηκε σε καταφύγιο μετά τον θάνατο του κηδεμόνα του και έγραψε ιστορία

 08.05.2026 - 09:34
Σκύλος κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες ως ο γηραιότερος στον κόσμο, αφού έθαψε πρώτα τον κηδεμόνα του και εμφανίστηκε σε καταφύγιο ζώων στη Γαλλία.

Όταν ο Λαζάρ, ένα King Charles Spaniel βάρους περίπου 4 κιλών, μεταφέρθηκε στο καταφύγιο ζώων Annecy Marlioz Spa στη Γαλλία, κανείς δεν φανταζόταν ότι θα ερχόταν αντιμέτωπος με ένα παγκόσμιο ρεκόρ.

Ο σκύλος έφτασε στο καταφύγιο μετά τον θάνατο του κηδεμόνα του, με τους υπεύθυνους να αντιλαμβάνονται αμέσως ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά υπερήλικο ζώο, γεγονός που μαρτυρούσε και η μόνιμα κρεμασμένη γλώσσα του έξω από το στόμα.

Το τσιπ αποκάλυψε την πραγματική του ηλικία

Η διασταύρωση των στοιχείων του Λαζάρ μέσω του ηλεκτρονικού τσιπ που είναι συνδεδεμένο με τα γαλλικά μητρώα άφησε τους πάντες άφωνους. Τα επίσημα έγγραφα έδειξαν ότι ο σκύλος γεννήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 1995, γεγονός που τον καθιστά 31 ετών και 150 ημερών.

Η Γαλλική Εταιρεία Προστασίας Ζώων επικοινώνησε αμέσως με το Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες, ενώ η επικεφαλής του καταφυγίου διαβεβαίωσε ότι έγινε διπλός έλεγχος και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την ακρίβεια της ηλικίας του.
 
Παρά τη μεγάλη του ηλικία, η τύχη χαμογέλασε στον Λαζάρ, καθώς η 29χρονη Οφελί τον ερωτεύτηκε και αποφάσισε να τον υιοθετήσει, προσφέροντάς του ένα ζεστό σπίτι για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του. Η περίπτωση του Λαζάρ έρχεται να ανατρέψει τα μέχρι τώρα δεδομένα μακροζωίας των σκύλων, ξεπερνώντας τον Μπλούι, ο οποίος κατείχε το ρεκόρ με 29 χρόνια και 5 μήνες μέχρι το 1939.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα είχε δοθεί ο τίτλος σε έναν σκύλο από την Πορτογαλία, τον Μπόμπι, ωστόσο το ρεκόρ του αφαιρέθηκε μετά από ενδελεχή έρευνα που δημιούργησε αμφιβολίες για την πραγματική του ηλικία. Στην περίπτωση του Λαζάρ, τα επίσημα κρατικά μητρώα της Γαλλίας φαίνεται να σφραγίζουν την εγκυρότητα του νέου παγκόσμιου ρεκόρ.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

ΑΝΑΛΥΣΗ: Η ανθεκτικότητα Χριστοδουλίδη σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό

Σε μια περίοδο έντονης πολιτικής κινητικότητας, χαμηλής κομματικής συσπείρωσης και αυξημένης αβεβαιότητας ενόψει των βουλευτικών εκλογών, η δημοσκόπηση της Stratego/IMR για την «Καθημερινή» καταγράφει ένα στοιχείο με ιδιαίτερη πολιτική σημασία: ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης εμφανίζει σταθερή ανοδική πορεία και παραμένει πρώτος σε θετική γνώμη μεταξύ των πολιτικών προσώπων.

