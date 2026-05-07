Τετράχρονο κορίτσι αποδεικνύει ότι ξέρει όλες τις σημαίες του κόσμου απέξω: «Κρέμασα έναν παγκόσμιο χάρτη στο σπίτι» - Δείτε βίντεο

Η τετράχρονη Afshona Abdikarimova από το Καζακστάν έχει καταπλήξει τη διεθνή κοινότητα με την εξαιρετική μνήμη της, καθώς είναι σε θέση να αναγνωρίζει 195 χώρες του κόσμου και να απομνημονεύει τις σημαίες τους με απίστευτη ταχύτητα.

Η αρχή μιας γεωγραφικής... εμμονής

Το ενδιαφέρον της μικρής για τις σημαίες ξεκίνησε όταν ήταν μόλις τριών ετών. Σύμφωνα με τον πατέρα της, χρειάστηκε μόλις ένας μήνας για να μάθει τις σημαίες ολόκληρου του πλανήτη. Σήμερα, αναγνωρίζει και κατονομάζει με άνεση περίπου 200 σημαίες, ενώ μέσα σε μία μόνο εβδομάδα κατάφερε να απομνημονεύσει τις πρωτεύουσες περισσότερων από 50 κρατών.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο πατέρας της κρέμασε έναν παγκόσμιο χάρτη στο σπίτι. Βλέποντας τα μεγαλύτερα αδέρφια της να ασχολούνται με αυτόν, η Afshona ανέπτυξε το δικό της πάθος, με ιδιαίτερη αδυναμία στη γαλάζια σημαία της πατρίδας της, του Καζακστάν.

Μικρή σκακίστρια, «μεγάλοι» γονείς

Πέρα από τη γεωγραφία, η μικρή Afshona μαθαίνει ήδη να παίζει σκάκι, προπονούμενη με τα δύο της αδέρφια. Το όνειρό της για το μέλλον είναι να ταξιδέψει σε όλες τις χώρες των οποίων τις σημαίες γνωρίζει απέξω και να προβάλει το Καζακστάν ως τουριστικό προορισμό.