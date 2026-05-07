ΑρχικήLike Online
Τετράχρονο κορίτσι αποδεικνύει ότι ξέρει όλες τις σημαίες του κόσμου απέξω: «Κρέμασα έναν παγκόσμιο χάρτη στο σπίτι» - Δείτε βίντεο

 07.05.2026 - 16:02
Τετράχρονο κορίτσι αποδεικνύει ότι ξέρει όλες τις σημαίες του κόσμου απέξω: «Κρέμασα έναν παγκόσμιο χάρτη στο σπίτι» - Δείτε βίντεο

Η Αφσόνα, το τετράχρονο παιδί-θαύμα, ξέρει απέξω τις σημαίες 195 χωρών και εντυπωσιάζει τον κόσμο με τις γνώσεις της. Στον κόσμο υπάρχουν παιδιά που από πολύ νωρίς δείχνουν χαρίσματα που ξεπερνούν τον μέσο όρο.

Η τετράχρονη Afshona Abdikarimova από το Καζακστάν έχει καταπλήξει τη διεθνή κοινότητα με την εξαιρετική μνήμη της, καθώς είναι σε θέση να αναγνωρίζει 195 χώρες του κόσμου και να απομνημονεύει τις σημαίες τους με απίστευτη ταχύτητα.

Η αρχή μιας γεωγραφικής... εμμονής

Το ενδιαφέρον της μικρής για τις σημαίες ξεκίνησε όταν ήταν μόλις τριών ετών. Σύμφωνα με τον πατέρα της, χρειάστηκε μόλις ένας μήνας για να μάθει τις σημαίες ολόκληρου του πλανήτη. Σήμερα, αναγνωρίζει και κατονομάζει με άνεση περίπου 200 σημαίες, ενώ μέσα σε μία μόνο εβδομάδα κατάφερε να απομνημονεύσει τις πρωτεύουσες περισσότερων από 50 κρατών.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο πατέρας της κρέμασε έναν παγκόσμιο χάρτη στο σπίτι. Βλέποντας τα μεγαλύτερα αδέρφια της να ασχολούνται με αυτόν, η Afshona ανέπτυξε το δικό της πάθος, με ιδιαίτερη αδυναμία στη γαλάζια σημαία της πατρίδας της, του Καζακστάν.

 

Μικρή σκακίστρια, «μεγάλοι» γονείς

Πέρα από τη γεωγραφία, η μικρή Afshona μαθαίνει ήδη να παίζει σκάκι, προπονούμενη με τα δύο της αδέρφια. Το όνειρό της για το μέλλον είναι να ταξιδέψει σε όλες τις χώρες των οποίων τις σημαίες γνωρίζει απέξω και να προβάλει το Καζακστάν ως τουριστικό προορισμό.

Ο πατέρας της, Fayoz Abdikarimov, είναι καθηγητής αγγλικών με δώδεκα χρόνια εμπειρίας στην εκπαίδευση. Είναι πολύγλωσσος, καθώς μιλά καζακικά, τατζίκικα, ουζμπεκικά, αγγλικά, ρωσικά και περσικά, ενώ ασχολείται και με την ποίηση.

«Οι γονείς είναι οι κύριοι δάσκαλοι ενός παιδιού. Κάθε εκπαίδευση ξεκινά από την οικογένεια», αναφέρει ο ίδιος, τονίζοντας τη σημασία της ανατροφής των παιδιών ως πολιτών που αγαπούν τη χώρα τους.

 

VIDEO Άνδρας αυτοπυρπολήθηκε και έσυρε με το μόριό του περιπολικό για 40 μέτρα - Κι όλα για καλό σκοπό!

ΑΗΚ: Πότε θα δούμε μειώσεις στους λογαριασμούς του ρεύματος – Οι δύο προϋποθέσεις

Νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν πίσω από κλειστές πόρτες: Στο τραπέζι οι επόμενες κινήσεις στο Κυπριακό

Χωρίς την παρουσία ΜΜΕ επιτόπου θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 4 το απόγευμα η νέα συνάντηση των δύο ηγετών την οποία φιλοξενεί στην οικία του στη νεκρή ζώνη του αεροδρομίου Λευκωσίας ο Ειδικός Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν.

