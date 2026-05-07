Στη γειτονιά των αγγέλων η Νίνα Βαρνάβα – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία της  

Η Νίνα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών.

Η Εξόδιος Ακολουθία της, θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κάτω Δευτεράς, την Πέμπτη 07 Μαΐου 2026, ώρα 15:00.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 14:45.

Η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Δευτεράς

Οι τεθλιμμένοι:

Παιδιά: Μαρία και David Roberts

Μιχάλης και Ελένη Βαρνάβα

Βίκη και Normand Houle

Εγγόνια, δισέγγονα, αδελφός και λοιποί συγγενείς

Παράκληση είναι όπως αντί στεφάνων να γίνουν εισφορές για φιλανθρωπικούς σκοπούς.