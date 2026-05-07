Χάος στις Κεντρικές Φυλακές - Έπεσαν πυροβολισμοί προς πολίτη που ερχόταν από τα κατεχόμενα

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 9.35 χθες το βράδυ, η Αστυνομία έλαβε πληροφορία για πρόσωπο που περιφερόταν ύποπτα στην περιοχή των Κεντρικών Φυλακών, στη Λευκωσία. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην περιοχή, όπου από εξετάσεις εντόπισαν άντρα ηλικίας 23 ετών, υπήκοο τρίτης χώρας, οποίος όπως διαφάνηκε, βρίσκεται παράνομα στη Δημοκρατία.

Ο 23χρονος ανέφερε ότι επιθυμεί να αιτηθεί πολιτικού ασύλου. Αυτός μεταφέρθηκε σε κέντρο φιλοξενίας. Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, κατά τις έρευνες στην περιοχή και μετά από επικοινωνία μελών της Αστυνομίας με τον Αξιωματικό Υπηρεσίας των Κεντρικών Φυλακών, μέλος των Κεντρικών Φυλακών, που εκτελούσε καθήκοντα φρούρησης και είχε αντιληφθεί τον 23χρονο να περιφέρεται ύποπτα στην περιοχή, έκανε χρήση του υπηρεσιακού οπλισμού του, ρίχνοντας προειδοποιητικούς πυροβολισμούς με τον υπηρεσιακό οπλισμό.