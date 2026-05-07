ΑρχικήΚοινωνίαΣοβαρή καταγγελία μητέρας για εφιαλτικές στιγμές σε δημόσιο νοσηλευτήριο - «Το παιδί μου ούρλιαζε στον διάδρομο»
Σοβαρή καταγγελία μητέρας για εφιαλτικές στιγμές σε δημόσιο νοσηλευτήριο - «Το παιδί μου ούρλιαζε στον διάδρομο»

 07.05.2026 - 10:13
Σοβαρές καταγγελίες για τον τρόπο διαχείρισης παιδιού με σοβαρά προβλήματα υγείας στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας διατυπώνει μητέρα μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφοντας ένα περιστατικό που, όπως αναφέρει, εκτυλίχθηκε το 2023 κατά τη διάρκεια της θεραπείας της κόρης της για καρκίνο.

Η μητέρα, με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό που αφορά παιδί με σύνδρομο και την αντιμετώπισή του σε δημόσιο νοσηλευτήριο, αποφάσισε να δημοσιοποιήσει τη δική της εμπειρία, θέτοντας ερωτήματα για τα πρωτόκολλα και τις διαδικασίες που ακολουθούνται.

Όπως αναφέρει, η 10χρονη τότε κόρη της, η οποία πάσχει από σπάνιο γενετικό σύνδρομο και σοβαρής μορφής ΔΕΠΥ, διαγνώστηκε με καρκίνο και νοσηλευόταν στην Παιδοογκολογική Κλινική του Μακάρειου Νοσοκομείου. Στο πλαίσιο των θεραπειών της, χρειαζόταν επανειλημμένα να μεταβαίνει στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για μαγνητικές τομογραφίες υπό ολική αναισθησία.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι θεράποντες ιατροί της Παιδοογκολογικής Κλινικής είχαν διευθετήσει ώστε μία ρινική ενδοσκόπηση από ΩΡΛ να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά από μαγνητική τομογραφία, όσο το παιδί βρισκόταν ακόμη υπό αναισθησία, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω ταλαιπωρία.

Ωστόσο, όπως υποστηρίζει η μητέρα, η διαδικασία δεν εξελίχθηκε όπως είχε συμφωνηθεί. Μετά την ολοκλήρωση της μαγνητικής τομογραφίας, το παιδί άρχισε να ξυπνά ενώ ο γιατρός που θα πραγματοποιούσε την εξέταση καθυστερούσε λόγω συνεδρίασης.

Η ίδια περιγράφει σκηνές έντασης, αναφέροντας ότι το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα με φορείο στους διαδρόμους του νοσοκομείου, ενώ ξυπνούσε από την αναισθησία, έκλαιγε και χτυπιόταν, με νοσηλευτές και τη μητέρα να προσπαθούν να το προστατεύσουν.
Όπως ισχυρίζεται, όταν τελικά έφτασαν στο ιατρείο των ΩΡΛ, περίμεναν για αρκετή ώρα στον διάδρομο, ενώ το παιδί είχε σχεδόν επανέλθει πλήρως. Η μητέρα καταγγέλλει ότι επιχειρήθηκε να πραγματοποιηθεί η ενδοσκόπηση χωρίς αναισθησία και υπό ακατάλληλες συνθήκες, καθώς το φορείο δεν χωρούσε πλήρως στο εξεταστήριο και μέρος του παρέμενε στον διάδρομο.

«Ένοιωσα ότι κακοποιήθηκα και εγώ και το παιδί μου», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι αρνήθηκε να επιτρέψει τη συνέχιση της εξέτασης και αποχώρησε μαζί με τους νοσηλευτές.

Η μητέρα εκφράζει ακόμη έντονη ανησυχία για την έκθεση του ανοσοκατασταλμένου παιδιού της στους χώρους του νοσοκομείου, κάνοντας λόγο για επικίνδυνους χειρισμούς και έλλειψη σεβασμού απέναντι σε παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με σοβαρές ασθένειες.

Όπως σημειώνει, τότε δεν είχε τη δύναμη να προχωρήσει σε καταγγελία, καθώς προτεραιότητα αποτελούσε η υγεία και οι θεραπείες της κόρης της. Σήμερα όμως, με το παιδί της να έχει ξεπεράσει τον καρκίνο, θεωρεί καθήκον της να μιλήσει δημόσια ώστε, όπως λέει, «να μην ξανασυμβούν τέτοια ντροπιαστικά και επικίνδυνα περιστατικά εις βάρος αθώων παιδιών».

