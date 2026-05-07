ΑρχικήΕλλάδα
Ιρανός επιτέθηκε σε άνδρα με κλαδευτήρι για να του πάρει το πατίνι στην Ομόνοια

 07.05.2026 - 10:36
Στη σύλληψη ενός 31χρονου Ιρανού για ληστεία σε βάρος ενός 53χρονου Νιγηριανού προχώρησα το πρωί της Τετάρτης (6/5) αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ στην Ομόνοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να προσέγγισε τον 53χρονο και να του επιτέθηκε με κλαδευτήρι προκειμένου να του αποσπάσει ένα ηλεκτρικό πατίνι.

Ο 53χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι και στο δεξί πόδι και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ όπου του έγιναν ράμματα. Ο 31χρονος συνελήφθη.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Στο Αμμάν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για την 5η συνάντηση Κύπρου - Ελλάδας - Ιορδανίας

Στην 5η τριμερή συνάντηση κορυφής Κύπρου - Ελλάδας - Ιορδανίας στο Αμάν, συμμετέχει σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ανώτατο: Κενά στη μαρτυρία και ζήτημα δικηγορικού απορρήτου στην έρευνα για Νίκο Κληρίδη

Η ΕΔΕΚ επιστρέφει «σαν άλλοτε» – Πανηγυρική εκδήλωση στις 20 Μαΐου με άρωμα άλλων εποχών

ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

Θρίλερ με τα ανθρώπινα οστά: Πώς τα εντόπισαν – Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά

Χάος στις Κεντρικές Φυλακές - Έπεσαν πυροβολισμοί προς πολίτη που ερχόταν από τα κατεχόμενα

VIDEO: Αναστάτωση σε κυκλικό κόμβο - Ανατράπηκε φορτηγό και σκόρπισε παντού άμμο

Σοβαρή καταγγελία μητέρας για εφιαλτικές στιγμές σε δημόσιο νοσηλευτήριο - «Το παιδί μου ούρλιαζε στον διάδρομο»

