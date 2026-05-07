«Καταπέλτης» ο εισαγγελέας για πατέρα Αντώνιο και πρεσβυτέρα - Ζητά την παραπομπή τους σε δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου
«Καταπέλτης» ο εισαγγελέας για πατέρα Αντώνιο και πρεσβυτέρα - Ζητά την παραπομπή τους σε δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου

 07.05.2026 - 11:53
Την ώρα που στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας ξεκινάει σήμερα η δίκη του πατρός Αντωνίου για ασέλγεια σε βάρος δυο νεαρών αγοριών, πρώην τροφίμων της Κιβωτού του Κόσμου, ένα άλλο μεγάλο δικαστικό κεφάλαιο που αφορά στον ιερέα και συνεργάτες τους, φαίνεται να οδεύει προς το ποινικό ακροατήριο.

Ο λόγος για τη δικογραφία που αφορά στα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου, το διάστημα που ο ιερέας βρίσκονταν στο «τιμόνι» της ΜΚΟ.

Πλέον μετά από πολύμηνη έρευνα ο αρμόδιος εισαγγελέας ζητεί να δικαστούν για την υπόθεση αυτή ενώπιον Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας στενός συνεργάτης του ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου για αδικήματα οικονομικής φύσεως σε βαθμό κακουργήματος.

Συγκεκριμένα ο εισαγγελέας ζητεί την παραπομπή των κατηγορουμένων σε δίκη για αδικήματα που αφορούν, κατά περίπτωση , μεταξύ άλλων σε:


• απιστία κατ’ εξακολούθηση με ζημία άνω των 120.000 ευρώ

• υπεξαίρεση μεγάλης αξίας από διαχειριστές ξένης περιουσίας
• ηθική αυτουργία και συνέργεια στις παραπάνω πράξεις
• νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Μάλιστα ο εισαγγελέας με την πρόταση του ζητεί από το δικαστικό συμβούλιο να διατηρηθεί ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα που είχε επιβληθεί στον ιερέα και την πρεσβυτέρα μετά την απολογία τους.

Μεταξύ άλλων ο εισαγγελέας στην πρότασή του αναφέρει: «Οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι Παπανικολάου Αντώνιος και Γεωργαντή Σταματία, εκμεταλλευόμενοι τη συνεχή αύξηση των εσόδων της Κιβωτού και την έλλειψη οργανωμένης διοίκησης και οικονομικού ελέγχου, έχοντας τον πλήρη έλεγχο, προέβαιναν κατά τα προεκτεθέντα αφενός σε παράνομη ιδιοποίηση ποσών – εσόδων της ΑΜΚΕ προς ίδιον όφελος και αφετέρου με εξωτερικές διαχειριστικές πράξεις σε βέβαιη ζημία της εταιρικής περιουσίας, χρησιμοποιούσαν δε τον χρηματοπιστωτικό τομέα και μέσω του τρίτου κατηγορούμενου, Μ.Π, για να προσδώσουν νομιμοφάνεια στις πράξεις τους».

Ο εισαγγελέας περιγράφει εικόνα πλήρους έλλειψης ελέγχου στα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου καθώς μεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι δεν υπήρχε επίσημη διαδικασία διαχείρισης μετρητών, οι δωρεές, ιδίως από κηδείες, καταμετρούνταν αποκλειστικά από την πρεσβυτέρα, το κεντρικό ταμείο δεν ελεγχόταν ποτέ, παρουσία άλλων στελεχών και δεν γινόταν ουσιαστική αντιπαραβολή με τα λογιστικά στοιχεία.

Μάλιστα όπως κατά πληροφορίες αναφέρεται στη δικογραφία εντοπίστηκαν 63 τραπεζικοί λογαριασμοί εκτός βιβλίων
Στην εισαγγελική πρόταση επισημαίνεται επίσης ότι μετά την ανάθεση της διαχείρισης της περιουσίας της Κιβωτού του Κόσμου, σε προσωρινή διοίκηση, από τις 22 Νοεμβρίου 2022 η πρεσβυτέρα όφειλε να παραδώσει όσα περιουσιακά στοιχεία ανήκαν στην Κιβωτό αλλά εντούτοις κατόπιν παραινέσεων και προτροπών του πατέρα Αντώνιου, δεν απέδωσε αλλά ιδιοποιήθηκε παράνομα περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 867.740 ευρώ, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, χρυσές λίρες και τιμαλφή.

Τον τελικό λόγο για τη υπόθεση την έχει πάντως το δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα αποφασίσει για το θέμα της παραπομπής η μη σε δίκη με βούλευμά του.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

