ΑΗΚ: Πότε θα δούμε μειώσεις στους λογαριασμούς του ρεύματος – Οι δύο προϋποθέσεις

Ανέφερε, ακόμη, πως πριν μπορέσει η Αρχή Ηλεκτρισμού να αποκτήσει φωτοβολταϊκά πάρκα κάποιου σοβαρού μεγέθους δεν προβλέπουν μειώσεις στην τιμή του ρεύματος.

Σε δηλώσεις έπειτα από συνάντηση του ΔΣ της ΑΗΚ και των συντεχνιών της με την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, ο κ. Πέτρου είπε πως αν συνεχίσουν κανονικά τη λειτουργία τους οι δύο υποσταθμοί της ΑΗΚ τότε δεν θα έχουμε πρόβλημα επάρκειας.

Ερωτηθείς κατά πόσον θα υπάρχει επάρκεια ηλεκτρικού ρεύματος και για το κατά πόσο υπάρχει ενδεχόμενο να μην συνεχιστεί κανονικά η λειτουργία των δύο υποσταθμών, ο κ. Πέτρου είπε ότι ορισμένες από τις γεννήτριες των υποσταθμών υπερβαίνουν τα 40 χρόνια. «Επομένως όλα είναι πιθανά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι έχουν γίνει οι συντηρήσεις που έπρεπε να γίνουν.

«Αν παρουσιαστεί κάτι το απρόοπτο, τότε θα δούμε πώς θα το χειριστούμε. Έχουμε λάβει όμως μέτρα, έχουμε αυξήσει την παραγωγή φέτος κατά τουλάχιστον 80 μεγαβάτ και πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να υπάρξουν προβλήματα», είπε.

Πρόσθεσε ότι έχουν προγραμματίσει την εγκατάσταση νέων γεννητριών από το 2028, «ούτως ώστε να καλυφθεί η επάρκεια τα επόμενα ένα με δύο χρόνια».

Σε σχέση με το κόστος ενέργειας είπε ότι «είναι κάτι που απασχολεί όλους μας, έχουμε εξηγήσει ποιοι θα είναι οι τρόποι που θα μπορούσε η Αρχή Ηλεκτρισμού να πετύχει χαμηλότερες τιμές».

Σε ερώτηση για το αν οι εισηγήσεις της ΑΗΚ για μείωση του κόστους θα έχουν άμεσο αποτέλεσμα είπε ότι «άμεσο δεν μπορούν να έχουν για το λόγο ότι υπάρχουν δύο τρόποι για να μειώσουμε την τιμή», εξηγώντας ότι ο ένας είναι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών από την Αρχή Ηλεκτρισμού και ο δεύτερος είναι η έλευση του φυσικού αερίου.

«Επομένως πριν μπορέσει η Αρχή Ηλεκτρισμού να αποκτήσει φωτοβολταϊκά πάρκα κάποιου σοβαρού μεγέθους, δεν προβλέπουμε μειώσεις», είπε.

Σε ερώτηση για το κόστος της ηλεκτροδότησης ανάπτυξης στην κοινότητα Τρόζενα, θέμα στο οποίο αναφέρεται σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας "ο Φιλελεύθερος", ο κ. Πέτρου είπε ότι δεν είναι ενήμερος για το θέμα, προσθέτοντας ότι «αν οι κοινότητες έρθουν να συμφωνήσουν με τον επενδυτή για καταβολή του ποσού εξ ημισείας, αυτό είναι θέμα των κοινοτήτων ή της κοινότητας Άρσους-Τρόζενας και του επενδυτή, όχι της Αρχής Ηλεκτρισμού. Η Αρχή Ηλεκτρισμού θα χρεώσει εκείνα τα λεφτά και εκείνα τα λεφτά θα απαιτήσει», ανέφερε.

Συντεχνίες: Κλιμάκωση των μέτρων αν δεν υπάρξει ανταπόκριση

Εξάλλου, δηλώσεις του μετά την συνάντηση ο Πρόεδρος της ΕΠΟΠΑΗ-ΟΗΟ-ΣΕΚ, Κυριάκος Ταφούνας, ανέφερε ότι οι συντεχνίες παρουσίασαν τις θέσεις τους για το κόστος και πώς «το κράτος μέσα από σωστές αποφάσεις μπορεί να συμβάλει προς αυτήν την κατεύθυνση», προσθέτοντας ότι «αυτός είναι ο στόχος και των εργαζομένων αλλά και της ίδιας της Αρχής Ηλεκτρισμού, ως δημόσιοy οργανισμού που ασχολείται με τον τομέα της ενέργειας».

Σε ερώτηση για το αν συνεχίζονται τα συνδικαλιστικά μέτρα, δήλωσε ότι «είμαστε σε μια διαδικασία μέτρων. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα ποιά θα είναι τα επόμενα. Έχουμε όντως δώσει λίγο χρόνο για να δραστηριοποιηθούν όσοι πρέπει, ούτως ώστε να δοθούν σωστές λύσεις για την ΑΗΚ, αλλά και κατ’ επέκταση για τον τόπο».

Ερωτηθείς για τα ζητήματα που θέτουν οι εργαζόμενοι, σημείωσε ότι βασικά αιτήματα αποτελούν «η υλοποίηση των επενδύσεων στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Δεκέλειας που θα διασφαλίζουν την επάρκεια (ρεύματος) στον τόπο» καθώς και η εμπλοκή του κράτους ούτως ώστε «να μπορέσει η ΑΗΚ να αναπτύξει τα δικά της πάρκα φωτοβολταϊκά, να δημιουργήσει ένα πιο φτηνό μείγμα παραγωγής για να ωφεληθεί το σύνολο των καταναλωτών».

Παράλληλα, ανέφερε ότι η ΑΗΚ είχε καταθέσει προτάσεις για την αντιμετώπιση του υδατικού προβλήματος, μέσω μεγάλων μονάδων αφαλάτωσης στο Βασιλικό και στη Μονή, προσθέτοντας ότι οι εισηγήσεις της ΑΗΚ ξεκινούν από το ’18 και επανακατατέθηκαν τόσο το 2020 όσο και πρόσφατα, λόγω της λειψυδρίας. Ανέφερε επίσης ότι οι προτάσεις από πλευράς του κράτους για να λειτουργήσει στο μεσοδιάστημα η ΑΗΚ, με προσωρινές κινητές μονάδες που θα ανεβάζουν και το κόστος του παραγόμενου νερού, «σίγουρα δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση».

Σε σχέση με τις προτάσεις της Αρχής για το θέμα είπε ότι οι προτάσεις αφορούν «καινούργια μονάδα στη Μονή, 60.000 τόνων, και επέκταση της υφιστάμενης μονάδας στο Βασιλικό για άλλες 40.000 τόνους».

Σε σχέση με τη διάρκεια των μέτρων, δήλωσε ότι «δεν έχουμε χρονοδιάγραμμα. Τα μέτρα ξεκίνησαν και θα πρέπει να δοθούν λύσεις. Τότε λήγει το χρονοδιάγραμμα».

Αναφερόμενος στην πρόσφατη 24ωρη απεργία, είπε ότι πραγματοποιήθηκε «στα πλαίσια της κλιμάκωσης» και πρόσθεσε πως «σίγουρα το επόμενο βήμα θα είναι η κλιμάκωση περαιτέρω των μέτρων εάν δεν υπάρξει ανταπόκριση», ενώ επανέλαβε την θέση των συντεχνιών ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Ενέργειας στην ΑΗΚ «δεν πήραμε ουσιαστικά απαντήσεις που να λύνουν τα προβλήματα».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ