Σημαντικά tips: Οι τέσσερις τρόποι για να μειώσεις τον λογαριασμό ρεύματος
Σημαντικά tips: Οι τέσσερις τρόποι για να μειώσεις τον λογαριασμό ρεύματος

 07.05.2026 - 15:49
Οι τιμές ηλεκτρικού ρεύματος βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας και κάθε πρόβλεψη δείχνει ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί. Συγκέντρωσαμε τέσσερις πρακτικές συμβουλές που μπορούν να κόψουν ευρώ από τον μηνιαίο λογαριασμό.

Ενεργειακός έλεγχος: ξόδεψε λίγο για να κερδίσεις πολλά

Ένας επαγγελματικός ενεργειακός έλεγχος (energy audit) είναι ίσως η πιο αποτελεσματική κίνηση που μπορεί να κάνει ένας ιδιοκτήτης σπιτιού. Οι ειδικοί εντοπίζουν διαρροές αέρα, κενά μόνωσης, κακοσφραγισμένες επιφάνειες, ακόμα και διαρροές μονοξειδίου του άνθρακα — πράγματα που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι. Το κόστος ενός ελέγχου κυμαίνεται 150 με 400 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος του σπιτιού, αλλά η εξοικονόμηση που προκύπτει το αποσβένουν γρήγορα.

Σημαντικό δεν είναι μόνο πόσο — αλλά και πότε

Αρκετές εταιρείες ρεύματος προσφέρουν τιμολόγια που αλλάζουν ανάλογα με την ώρα της ημέρας: πιο χαμηλές τιμές σε ώρες χαμηλής ζήτησης, υψηλότερες στις ώρες αιχμής. Η μετατόπιση ενεργοβόρων εργασιών — όπως το πλυντήριο ή το πλυντήριο πιάτων — σε εκτός αιχμής ώρες μπορεί να οδηγήσει σε αξιοσημείωτη μείωση του λογαριασμού. Ωστόσο, η εγγραφή σε τέτοιο τιμολόγιο χωρίς αλλαγή συνηθειών μπορεί να έχει αντίστροφο αποτέλεσμα και να ανεβάσει το κόστος.

Κακή μόνωση: ο κρυφός εχθρός

Ακόμα και ένα καινούριο ενεργειακά αποδοτικό σύστημα θέρμανσης ή ψύξης αποδίδει άσχημα αν υπάρχουν κενά και διαρροές αέρα στα παράθυρα, τις πόρτες ή τον χώρο της σκεπής / ταράτσας. Η σφράγιση αυτών των σημείων και η βελτίωση της μόνωσης μπορεί να μειώσει τα ενεργειακά έξοδα κατά τουλάχιστον 27 ευρώ το μήνα ή πάνω από 320 ευρώ ετησίως. Επιπλέον, τα βρόμικα φίλτρα του κλιματιστικού αναγκάζουν το σύστημα να δουλεύει πιο σκληρά, προσθέτοντας κατά μέσο όρο άλλα 10 ευρώ τον μήνα στον λογαριασμό.

Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά

Μια σειρά μικρών, εύκολων αλλαγών μπορεί να αθροίσει σημαντική εξοικονόμηση στο τέλος του χρόνου. Αν χαμηλώσεις τη θερμοκρασία του θερμοσίφωνα από 60°C σε 49°C, μπορείς να μειώσεις το ετήσιο ενεργειακό κόστος του κατά 22%. Αν προσθέσεις και ένα μονωτικό περίβλημα στο δοχείο, η κατανάλωση πέφτει ακόμα 7 έως 16%. Πολλές από αυτές τις παρεμβάσεις κοστίζουν ελάχιστα και αποδίδουν άμεσα.

Συμπέρασμα

Οι λογαριασμοί ρεύματος έχουν γίνει ένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα για πολλά νοικοκυριά, και καμία από τις παραπάνω συμβουλές δεν απαιτεί μεγάλη επένδυση ή τεχνικές γνώσεις. Στην Ελλάδα, όπου τα τιμολόγια παραμένουν μεταξύ των ακριβότερων στην Ευρώπη, αυτές οι κινήσεις έχουν ακόμα πιο άμεσο αντίκτυπο στο πορτοφόλι.

ΠΗΓΗ: Techblog.gr

Η Sofa2Go ανακοινώνει συνεργασία με το Superhome Center στην Κύπρο για παρουσία προϊόντων στα καταστήματα

Νέα τροπή στη δολοφονία της 26χρονης που συγκλόνισε - Πώς τα νύχια της «έδειξαν» παλιό ύποπτο

Νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν πίσω από κλειστές πόρτες: Στο τραπέζι οι επόμενες κινήσεις στο Κυπριακό

Νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν πίσω από κλειστές πόρτες: Στο τραπέζι οι επόμενες κινήσεις στο Κυπριακό

Χωρίς την παρουσία ΜΜΕ επιτόπου θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 4 το απόγευμα η νέα συνάντηση των δύο ηγετών την οποία φιλοξενεί στην οικία του στη νεκρή ζώνη του αεροδρομίου Λευκωσίας ο Ειδικός Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν.

